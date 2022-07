Les partisans d’un religieux irakien ont campé au parlement pour la deuxième journée

Les manifestants – partisans du religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr – se sont engagés à organiser un sit-in à durée indéterminée pour faire dérailler les efforts de leurs rivaux des groupes politiques soutenus par l’Iran pour former le prochain gouvernement du pays.

BAGDAD – Des centaines de partisans d’un religieux chiite influent ont campé dimanche à l’intérieur du parlement irakien, après avoir renversé les murs de sécurité autour du bâtiment et pris d’assaut la veille.

Les développements ont catapulté la politique irakienne sur le devant de la scène, plongeant le pays plus profondément dans une crise politique alors qu’une lutte de pouvoir se déroule entre les deux principaux groupes chiites.

Dimanche, le sit-in ressemblait plus à une célébration joyeuse qu’à une manifestation politique – les partisans du religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr dansaient, priaient et scandaient des slogans à l’intérieur du parlement, à la louange de leur chef.

C’était une scène radicalement différente de celle de samedi, lorsque les manifestants ont utilisé des cordes et des chaînes pour renverser les murs de ciment autour de la zone verte fortement fortifiée de Bagdad, puis ont envahi le bâtiment de l’assemblée. C’était la deuxième brèche de ce type la semaine dernière, mais cette fois, ils ne se sont pas dispersés pacifiquement.

Les forces de sécurité irakiennes ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades solaires dans un premier temps, pour tenter de repousser les manifestants. Le ministère de la Santé a déclaré qu’environ 125 personnes avaient été blessées dans les violences – 100 manifestants et 25 membres des forces de sécurité. En quelques heures, la police a reculé, laissant le parlement aux manifestants.

À l’extérieur du bâtiment, des ordures provenant de colis alimentaires et d’autres ordures jonchaient la rue menant à la porte du parlement tandis que des camions circulaient dans des canrons géants de riz et de haricots fumants pour nourrir les manifestants.

Un manifestant, Haidar Jameel, a assumé le siège du président du Parlement, Mohammed Halbousi – parmi les personnalités politiques les plus puissantes d’Irak – et de là, a regardé ses camarades turbulents à l’assemblée.

Des boîtes d’eau en bouteille ont été empilées dans la rue et des tentes ont été érigées. Un petit enfant distribuait des bonbons, des adolescents vendaient du jus de sacs.

La prise de contrôle du parlement a montré qu’al-Sadr utilisait ses larges partisans comme tactique de pression contre ses rivaux dans le cadre de coordination – une alliance de partis chiites soutenus par l’Iran et dirigés par l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki – après que son parti a été pas en mesure de former un gouvernement bien qu’il ait remporté le plus grand nombre de sièges aux élections fédérales d’octobre dernier.