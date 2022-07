Les partisans d’un religieux irakien occupent à nouveau le Parlement et exigent des réformes

BASRA, Irak – Des manifestants irakiens fidèles au religieux nationaliste chiite Moktada al-Sadr ont envahi la zone verte fortifiée de Bagdad pour la deuxième fois en une semaine samedi pour empêcher la formation d’un nouveau gouvernement. Ils ont escaladé des barrières de béton et poussé les forces de sécurité pour entrer dans le Parlement irakien, remplissant les sièges vides des représentants et criant leur soutien à M. Sadr : « Fils de Mohammed, emmène-nous où tu veux.

Plus tôt cet été, M. Sadr a demandé aux membres du Parlement qui lui étaient fidèles de démissionner après qu’un tribunal fédéral a statué que les deux tiers du Parlement devaient s’entendre sur un président et que sa coalition ne pouvait pas recueillir suffisamment de voix pour un seul individu. M. Sadr pensait que ses rivaux lui demanderaient de revenir, mais au lieu de cela, la deuxième plus grande coalition, qui comprend des groupes chiites qui avaient ou avaient des éléments armés liés à l’Iran, s’est précipitée pour remplir les créneaux vides avec ses propres candidats et s’est préparée à former un gouvernement.