Les partisans d’un religieux chiite en Irak demandent la dissolution de l’assemblée

La manifestation devant le Conseil judiciaire suprême et les bâtiments du Parlement dans la capitale irakienne a souligné à quel point la dernière crise politique en Irak est devenue insoluble.

BAGDAD – Des dizaines de partisans d’un religieux chiite influent en Irak se sont rassemblés mardi dans la zone verte fortement fortifiée de Bagdad, exigeant la dissolution du parlement et des élections anticipées.

Les partisans du religieux, Muqtada al-Sadr et ses rivaux politiques, les groupes chiites soutenus par l’Iran, sont en désaccord depuis les élections législatives de l’année dernière.

Al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors du vote d’octobre, mais n’a pas réussi à former un gouvernement majoritaire, ce qui a conduit à ce qui est devenu l’une des pires crises politiques en Irak depuis des décennies. Fin juillet, ses partisans ont pris d’assaut le parlement et y ont organisé de fréquentes manifestations.