Les partisans d’un religieux chiite en Irak demandent la dissolution de l’assemblée

BAGDAD (AP) – Des dizaines de partisans d’un religieux chiite influent en Irak se sont rassemblés mardi dans la zone verte fortement fortifiée de Bagdad, exigeant la dissolution du parlement et des élections anticipées.

La manifestation devant le Conseil judiciaire suprême et les bâtiments du Parlement dans la capitale irakienne a souligné à quel point la dernière crise politique en Irak est devenue insoluble.

Les partisans du religieux, Muqtada al-Sadr et ses rivaux politiques, les groupes chiites soutenus par l’Iran, sont en désaccord depuis les élections législatives de l’année dernière.

Al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors du vote d’octobre, mais n’a pas réussi à former un gouvernement majoritaire, ce qui a conduit à ce qui est devenu l’une des pires crises politiques en Irak depuis des décennies. Fin juillet, ses partisans ont pris d’assaut le parlement et y ont organisé de fréquentes manifestations.

Le Premier ministre par intérim Mustafa Al-Kadhimi a convoqué la semaine dernière une réunion de hauts dirigeants politiques et de représentants de partis pour trouver une solution, mais le parti d’al-Sadr n’y a pas participé.

Les partisans de l’ecclésiastique incendiaire ont planté des tentes devant le Conseil supérieur de la magistrature et brandi des banderoles appelant les autorités à dissoudre le Parlement, à programmer des élections législatives anticipées et à lutter contre la corruption. Ils ont dénoncé ce qu’ils disent être la politisation du système judiciaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour suprême fédérale ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient suspendu les sessions du tribunal après avoir reçu des “menaces par téléphone” pour faire pression sur eux pour dissoudre le Parlement. Cette étape laisserait l’Irak avec à la fois un parlement et un système judiciaire paralysés, et un gouvernement intérimaire qui ne peut s’acquitter que de certaines de ses fonctions.

Mercredi dernier, Al-Sadr a donné au pouvoir judiciaire une semaine pour dissoudre le parlement, ce à quoi il a répondu en disant qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire. Ses partisans ont pris d’assaut le parlement fin juillet.

Samedi, il a appelé ses partisans à être prêts à organiser des manifestations massives dans tout l’Irak, mais les a ensuite reportées indéfiniment après que des groupes soutenus par l’Iran ont appelé à des rassemblements similaires le même jour, affirmant qu’il voulait préserver la paix et que “le sang irakien est inestimable”. à lui.

Les rivaux chiites d’Al-Sadr du Cadre de coordination, une alliance de partis soutenus par l’Iran, ont déclaré que le Parlement devrait se réunir pour se dissoudre.

Qassim Abdul-zahra, The Associated Press