Eh bien les amis, non seulement le vaccin COVID et tous ses rappels n’empêchent PAS l’infection ou la propagation, mais il y a maintenant ceci.

Une nouvelle étude financée par la FDA montre que les personnes âgées qui ont reçu la version de rappel de l’année dernière ainsi qu’une forte dose de vaccin contre la grippe au cours de la même visite… vous savez, le petit ami de Taylor Swift propose le principe du deux pour un dans sa publicité Pfizer. .

Eh bien, ils peuvent potentiellement accroître le risque d’accident vasculaire cérébral.

Maintenant, les experts ne veulent pas vous faire paniquer, d’accord, ils disent que cette recherche n’est que préliminaire et que d’autres facteurs peuvent être en jeu, comme le fait que les personnes âgées courent déjà un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral.

Ironique, car c’est un peu la même chose que certains d’entre nous ont dit au sujet des personnes qui meurent du COVID en premier lieu, à savoir que peut-être que le COVID à lui seul n’était pas ce croque-mitaine mais plutôt le COVID associé à des problèmes sous-jacents et à la vieillesse…

Les résultats de cette étude sur la grippe plus le vaccin COVID égale le risque d’accident vasculaire cérébral n’ont pas encore été « examinés par des pairs » dans le cadre du « processus scientifique normal », donc les experts ne veulent pas que les gens s’inquiètent trop.

Eh bien, encore une fois, c’est ironique, car certains d’entre nous étaient un peu inquiets à propos de ce vaccin expérimental contre le COVID qui a été adopté en toute hâte avec une autorisation d’urgence et n’a pas suivi le « processus scientifique normal ».

Tout cela semble tellement dégueulasse. C’est comme si on nous avait menti et que la vérité éclatait enfin, mais trop peu et trop tard.

Il en va de même pour les protocoles COVID qui ont précédé ET postérieurement daté le tout-puissant vaccin.

Aujourd’hui, des années plus tard, après que les vies, les entreprises, le potentiel éducatif, les compétences sociales et notre économie ont été érodés par le confinement, la fermeture et les politiques tyranniques du COVID, certains qui les ont poussés à l’origine sont « désolés ».

Comme ce professeur de NYU qui a autrefois fait pression pour PLUS de règles COVID et plus de tyrannie COVID, mais maintenant il veut juste un peu de grâce.

Eh bien, j’étais membre du conseil d’administration de l’école de mes enfants pendant COVID. Je voulais une politique de confinement plus stricte et, rétrospectivement, j’avais tort. Les dommages causés aux enfants par une absence prolongée de l’école étaient plus grands que les risques. Mais voici l’essentiel, moi-même, notre formidable équipe, le CDC. Je voudrais remercier le gouverneur. Nous fonctionnions tous avec des informations imparfaites et nous faisions de notre mieux. Alors, apprenons-en. Tirons-en les leçons. Tenons-nous mutuellement responsables. Mais apportons un peu de grâce et de pardon et toute cette merde. Montrez que nous sommes plus forts. Ouais.

Aucune grâce. Aucun.

Vous avez ruiné des vies, certaines de manière irréparable. Vous n’avez pas de oopsie whoopsie désolé.

Pas de Mulligans pour mauvaise gestion du COVID

Et il en va de même pour TOUS les soi-disant dirigeants qui nous ont enfermés, nous ont masqués et ont contraint les Américains à se faire vacciner. Vous n’obtenez ni pitié, ni grâce, ni amnistie pour cela non plus.

Et j’inclus également plusieurs RÉPUBLICAINS sur cette liste.

Mais il y a un côté positif dans tout cela : nous avons appris notre leçon. Eh bien, pas les cheveux verts qui sont encore masqués jusqu’au front, probablement sans bain, et probablement en ce moment même en train de manifester pour le Hamas – vous êtes tous des causes perdues.

Mais comme pour nous autres, je suis fier de nous.

Il y a quelques mois, les démocrates ont vraiment essayé de ramener le COVID d’entre les morts, mais ils ont échoué. Nous avons collectivement baissé les bras et devinez quoi, les pornographes craignant le COVID ont été fondamentalement réduits au silence et mis en faillite.

NOUS avons le pouvoir de conjurer la tyrannie et nous AVONS la capacité d’exiger la liberté. Nous devons juste le faire plus souvent et JAMAIS et je veux dire, ne les laissez JAMAIS s’en tirer à nouveau.

Ce sont mes dernières pensées. De Nashville, que Dieu vous bénisse et prenne soin de vous.

Pour plus de prises de vue, d’interviews à ne pas manquer et de réflexions finales, retrouvez Tomi Lahren is Fearless tous les lundis, mercredis et jeudis à 19 h HE sur OutKick.com et sur les réseaux sociaux OutKick. Suivez-nous sur : @TLIsFearless