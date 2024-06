Les partisans du lait cru ne se laissent pas décourager par la grippe aviaire chez les bovins | Soins de santé/hôpitaux

Un projet de loi légalisant la vente de lait cru en Louisiane est sur le point d’être adopté, malgré les avertissements des agences étatiques et fédérales selon lesquelles sa consommation est risquée dans un contexte d’épidémie de H5N1, ou grippe aviaire, chez les bovins.

Le le projet de loi HB467 a été adopté à l’unanimité à la Chambre devant un chœur de législateurs meuglants le mois dernier. Le projet de loi a ensuite été édulcoré au Sénat après que le ministère de la Santé de Louisiane a estimé qu’il faudrait environ 900 000 dollars par an et sept employés pour réglementer le lait cru destiné à la consommation humaine.

Finalement, les législateurs ont convenu que le lait cru pouvait être vendu, mais uniquement avec des étiquettes indiquant « non destiné à la consommation humaine » et mettant en garde contre le potentiel de « bactéries nocives ». Les législateurs ont reconnu que l’étiquette n’empêcherait probablement pas les gens de le boire, ce qui est légal.

« Je me fiche de ce que vous en faites une fois que vous l’avez obtenu », a déclaré le sénateur Stewart Cathey, R-Monroe, lors d’une réunion du Sénat sur l’agriculture.

Les partisans du lait cru affirment que la pasteurisation, qui consiste à chauffer le lait lentement pour éliminer les bactéries comme la salmonelle, E. coli, la listeria et le campylobacter, supprime les nutriments et les « bonnes » bactéries du lait. Ils disent que le lait cru est plus nutritif et les maintient en bonne santé.

Les responsables de la santé et les scientifiques affirment cependant que ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve.

La marraine du projet de loi, Kimberly Coates, R-Tangipahoa, a déclaré que les producteurs laitiers en difficulté de Louisiane manquent des revenus provenant des ventes de lait cru.

« Nous avons des gens qui quittent l’État pour se rendre au Texas et au Mississippi pour acheter ce lait non pasteurisé », a déclaré Coates lors d’une réunion du comité de la Chambre en avril.

Mais les experts en santé publique ont mis en garde contre la consommation de lait cru. Les législateurs ont tenté à plusieurs reprises de légaliser la vente de lait non pasteurisé.

« Nous évaluons la politique, la science et le risque », a déclaré Mike Straincommissaire du ministère de l’Agriculture et des Forêts de Louisiane et vétérinaire, lors de la réunion.

Strain, ancien législateur républicain et président de la paroisse de St. Tammany, a averti que le lait cru peut être risqué en temps normal, citant des statistiques selon lesquelles le lait provoque 840 fois plus de maladies et 40 fois plus d’hospitalisations que les produits pasteurisés.

Mais à la lumière d’une épidémie de H5N1 dans 10 États parmi plus de 80 troupeaux, la consommation de lait cru comporte un risque supplémentaire, a déclaré Strain. Le lait d’une vache infectée contient des niveaux « énormes » de virus.

L’épidémie chez les bovins, confirmée pour la première fois en mars, est la première connue à se produire avec ce virus. Jusqu’à présent, l’infection par les vaches a atteint trois personnes aux États-Unis qui ont présenté de légers symptômes de conjonctivite et de toux, et il n’y a aucun signe de transmission interhumaine. Plusieurs chats, particulièrement sensibles au H5N1, sont morts après avoir bu du lait cru.

Le risque pour le public reste faible et les autorités fédérales ont temporairement interrompu les mouvements de troupeaux entre les États, ce qui, espèrent-elles, permettra d’arrêter la propagation. Mais les scientifiques sont perturbés, craignant que le virus ne devienne plus transmissible aux humains s’il n’est pas contrôlé ou s’il se propage par d’autres voies telles que le lait cru.

« Le moment ne pourrait pas être pire », a déclaré Robert Garry, virologue à l’Université de Tulane qui étudie la façon dont les virus évoluent chez les animaux et se transmettent aux humains.

Autour deux douzaines d’États autoriser la vente de lait cru, bien que certaines ventes soient soumises à certaines conditions, comme les ventes à la ferme uniquement ou par le biais de partages de troupeaux, dans le cadre desquelles les gens achètent une vache et ont droit à une partie du lait produit.

Le projet de loi de la Louisiane exige des tests mensuels pour détecter la salmonelle et les ventes de lait cru peuvent être suspendues si une épidémie de quelque type que ce soit est détectée.

Les partisans et l’auteur ont déclaré qu’ils prenaient des précautions particulières avec le lait cru pour réduire le risque de transmission de maladies.

« Est-ce que je crois qu’il y a des risques avec le lait cru ? Absolument », a déclaré Coates, le parrain du projet de loi, lors de la réunion du comité. « Mais de nombreux aliments comportent des risques. »

Le projet de loi attend la signature du gouverneur Jeff Landry.