Les partisans du gouvernement iranien et la sécurité affrontent les manifestants lors de la Coupe du monde

Les tensions ont été vives lors du deuxième match de l’Iran à la Coupe du monde vendredi alors que les supporters soutenant le gouvernement iranien ont harcelé ceux qui protestaient contre lui et la sécurité du stade a saisi des drapeaux, des t-shirts et d’autres articles exprimant leur soutien au mouvement de protestation qui s’est emparé de la République islamique.

Certains supporters ont été empêchés par la sécurité du stade d’apporter des drapeaux pré-révolutionnaires persans pour affronter le Pays de Galles au stade Ahmad Bin Ali. D’autres portant de tels drapeaux se les sont fait arracher des mains par des supporters iraniens pro-gouvernementaux, qui ont également crié des insultes aux supporters portant des T-shirts avec le slogan du mouvement de protestation qui s’empare du pays, “Femme, vie, liberté”.

Contrairement à leur premier match contre l’Angleterre, les joueurs iraniens ont chanté leur hymne national avant le match alors que certains supporters du stade pleuraient, sifflaient et huaient.

L’équipe nationale a fait l’objet d’un examen minutieux pour toute déclaration ou geste concernant les manifestations nationales qui ont ravagé l’Iran pendant des semaines.

Des matchs de cris ont éclaté dans les files d’attente à l’extérieur du stade entre des supporters criant “Femmes, vie, liberté” et d’autres criant “La République islamique!”

De petites foules d’hommes ont entouré trois femmes différentes donnant des interviews sur les manifestations à des médias étrangers à l’extérieur du stade, perturbant les émissions alors qu’elles scandaient avec colère “La République islamique d’Iran!” De nombreuses fans féminines ont semblé ébranlées lorsque des partisans du gouvernement iranien leur ont crié dessus en farsi et les ont filmées en gros plan sur leurs téléphones.

Une femme de 35 ans nommée Maryam, qui, comme d’autres fans iraniens, a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles du gouvernement, s’est mise à pleurer alors que des hommes criant et soufflant des cornes l’ont encerclée et ont filmé son visage. Elle avait les mots “Woman Life Freedom” peints sur son visage.

Une femme portant un T-shirt noir fait des gestes avec un signe de paix en faveur de la liberté des femmes en Iran à la mémoire de Mahsa Amini, avant le match de Coupe du monde Iran-Pays de Galles au Qatar. (Pavel Golovkine/Associated Press)

Maryam et ses amis portaient des chapeaux arborant le nom d’un ancien footballeur iranien au franc-parler Voria Ghafouri, qui avait critiqué les autorités iraniennes et a été arrêté jeudi en Iran pour avoir diffusé de la propagande contre le gouvernement. Elle a déclaré que les partisans du gouvernement iranien avaient retiré le chapeau de leur tête.

“Nous voulons sensibiliser le public à son arrestation et au mouvement des droits des femmes. C’est simple”, a déclaré Maryam, qui vit à Londres mais est originaire de Téhéran. “Je ne suis pas ici pour me battre avec qui que ce soit, mais les gens m’attaquent et me traitent de terroriste. Tout ce que je suis ici pour dire, c’est que le football n’a pas d’importance si des gens se font tuer dans la rue.”

Un Irano-Canadien dit avoir été menacé par la police

Deux Irano-Canadiens ont parlé à Thomas Daigle de CBC à l’extérieur du stade avant le match

“En ce moment, le football est le sujet le moins important dans l’esprit des gens en Iran. La chose la plus importante, l’objectif de tout le monde, est de se débarrasser du régime corrompu et d’obtenir leurs droits humains fondamentaux”, a déclaré l’un d’eux.

Un autre a déclaré qu’elle et un autre manifestant avaient été «menacés par la police, mais a ajouté:« nous faisons de notre mieux pour être la voix de notre peuple ».

Un troisième manifestant non identifié qui a parlé à CBC avant d’entrer dans le stade a soulevé son maillot de l’équipe américaine pour révéler un t-shirt de protestation, représentant une femme ailée avec des cheveux flottant librement, symbolisant le thème “Femmes, vie, liberté” des manifestants.

Des manifestants furieux en Iran ont exprimé leur colère contre la répression sociale et politique et le foulard imposé par l’État, ou hijab, pour les femmes. Les manifestations, stimulées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays, se sont rapidement transformées en appels à la chute de la République islamique elle-même. Au moins 419 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations, selon le groupe de surveillance Human Rights Activists in Iran.

La tourmente a éclipsé le début de la campagne de Coupe du monde de l’Iran. Le match d’ouverture contre l’Angleterre lundi a été le théâtre de manifestations alors que les supporters antigouvernementaux brandissaient des pancartes et scandaient dans les gradins. Avant ce match, que l’Iran a perdu 6-2, ses joueurs sont restés silencieux pendant que leur hymne national jouait et n’ont pas fêté leurs deux buts. Vendredi, ils ont chanté l’hymne et ont célébré sauvagement leur but lors de la victoire 2-0 contre le Pays de Galles.

Seuls les drapeaux “normaux” sont autorisés

Ayeh Shams des États-Unis, qui était au match contre le Pays de Galles avec son frère, a déclaré que les gardes de sécurité avaient confisqué son drapeau parce qu’il portait le mot “femmes”.

“Nous sommes des Américains de première génération. Nos parents sont nés en Iran. Nous sommes juste ici pour profiter des jeux et donner une plate-forme au peuple iranien qui se bat contre le régime islamique”, a déclaré Shams.

Un fan de football porte un autocollant sur son bras exigeant la liberté des femmes en Iran à la mémoire de Mahsa Amini, avant le match de football du groupe B de la Coupe du monde entre le pays de Galles et l’Iran. (Francisco Seco/Associated Press)

Zeinlabda Arwa, agent de sécurité du stade, a confirmé que les autorités avaient reçu l’ordre de confisquer tout sauf le drapeau de la République islamique d’Iran.

“Que vous parliez de l’Iran, du Qatar ou de n’importe quel pays, vous n’êtes autorisé à apporter que le drapeau normal”, a-t-elle déclaré.

Un groupe de partisans du gouvernement iranien en colère a crié sur Elyas Doerr, un Iranien de 16 ans vivant en Arizona qui portait le drapeau persan comme cape, jusqu’à ce qu’il l’enlève et le mette dans son sac. “Ils n’aiment pas que ce soit une déclaration politique”, a-t-il déclaré, ajoutant que d’autres fans iraniens l’avaient approché pour dire qu’ils appréciaient le geste.

Avant le match de vendredi, les Iraniens ont scandé des slogans antigouvernementaux sur les toits de Téhéran. Des manifestations dispersées ont également éclaté jeudi dans les villes kurdes de l’ouest du pays et dans la ville centrale d’Ispahan.

La télévision d’État iranienne a consacré vendredi son principal bulletin d’information aux prouesses footballistiques des Iraniens, souhaitant bonne chance à l’équipe nationale contre le Pays de Galles et diffusant un montage des buts iraniens à travers l’histoire.