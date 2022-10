Les partisans du droit à l’avortement en Arizona intentent une action en justice pour annuler l’ancienne interdiction

PHOENIX (AP) – Les partisans du droit à l’avortement ont intenté mardi une action en justice pour bloquer une ancienne loi de l’Arizona qui criminalise presque tous les avortements, arguant que les lois adoptées par la législature de l’État après la décision Roe v. Wade de 1973 devraient prévaloir et que les avortements devraient être autorisés jusqu’à 15 semaines dans une grossesse.

Le procès intenté par un médecin de l’avortement de Phoenix et l’Arizona Medical Association répète bon nombre des arguments avancés par Planned Parenthood et sa filiale de l’Arizona dans leur tentative infructueuse le mois dernier pour persuader un juge de Tucson de maintenir en place une injonction de 50 ans interdisant l’application de la loi pré-étatique. Le juge a déclaré qu’il n’était pas approprié sur le plan procédural pour elle d’essayer de concilier 50 ans de droit plus récent avec l’ancienne loi.

Au lieu de cela, elle a convenu avec le procureur général républicain Mark Brnovich que l’injonction devrait être levée maintenant que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe.

La décision du 23 septembre de la juge de la Cour supérieure du comté de Pima, Kellie Johnson, est intervenue un jour avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi signée par le gouverneur républicain Doug Ducey interdisant l’avortement après 15 semaines de grossesse.

À la suite de la décision selon laquelle la loi de 1864 interdisant l’avortement à moins que la vie de la mère ne soit en danger est exécutoire, les cliniques d’avortement dans tout l’État ont fermé. C’était la deuxième fois que les cliniques interrompaient leurs services – elles ont fermé la première fois après la décision de la Cour suprême, mais certaines ont redémarré après qu’un juge fédéral a statué qu’une autre loi sur la « personnalité » était inapplicable.

Il n’y a pas d’exception pour le viol ou l’inceste en vertu de l’ancienne loi.

La nouvelle action en justice a été déposée devant la Cour supérieure du comté de Maricopa et demande une ordonnance indiquant qu’une série de lois plus récentes réglementant les pratiques d’avortement par les médecins promulguées depuis Roe sont celles qui devraient être exécutoires, y compris l’interdiction de 15 semaines que Ducey a signée en mars. La loi pré-territoriale ne devrait être applicable qu’aux non-médecins, selon le procès.

Les avocats de l’American Civil Liberties Union et du Center for Reproductive Rights et du cabinet d’avocats Perkins Coie ont déposé l’affaire, qui désigne l’État comme défendeur.

“L’État de l’Arizona a provoqué un chaos total en cherchant à faire appliquer des interdictions d’avortement contradictoires, dont l’une des plus extrêmes du pays”, a déclaré Nancy Northup, présidente et chef de la direction du Center for Reproductive Rights, dans un communiqué.

Elle a déclaré que le résultat de l’ensemble déroutant de lois est que les prestataires et les patients sont dans une position intenable où ils “n’ont aucune idée de ce qu’est la loi et s’ils l’enfreignent”.

Le bureau de Brnovich n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les cliniques de l’Arizona ont pris des dispositions pour que les patients se rendent en Californie et au Nouveau-Mexique pour des avortements. Lundi, une clinique de Phoenix a annoncé une nouvelle solution de contournement qui permet aux patients de se faire envoyer des pilules abortives par la poste dans une ville située à la frontière entre la Californie et l’Arizona et de récupérer les pilules hors de l’État, économisant ainsi un aller-retour de deux jours pour les soins.

L’Arizona est l’un des 14 États qui ont interdit les avortements à n’importe quel stade de la grossesse depuis que Roe a été invalidée. Environ 13 000 personnes en Arizona se font avorter chaque année, selon les rapports du ministère des Services de santé de l’Arizona. Environ la moitié sont avec une pilule, qui peut être prise jusqu’à 12 semaines de gestation, et la plupart sont faites à 15 semaines ou moins.

Bob Christie, l’Associated Press