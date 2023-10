Les partisans d’une mesure électorale qui consacrerait le droit à l’avortement dans la Constitution de l’Ohio ont largement surpassé leurs opposants anti-avortement dans les mois précédant les élections de novembre, rapportant près de 29 millions de dollars de donateurs depuis le 8 septembre, selon les derniers documents de la campagne.

L’effort contre le numéro 1, qui modifierait la constitution pour protéger le droit à l’avortement, a permis de récolter un peu moins de 10 millions de dollars au cours de la même période, selon les documents déposés jeudi.

Les dons les plus importants en faveur de l’amendement depuis le 8 septembre sont venus de groupes extérieurs à l’État, dont trois dons totalisant 5,3 millions de dollars du fonds progressiste Sixteen Thirty, basé à Washington, DC. Le Sixteen Thirty Fund compte parmi ses bailleurs de fonds Hansjörg Wyss, un Suisse. milliardaire qui a donné au groupe plus de 200 millions de dollars depuis 2016.

La campagne, connue sous le nom de Ohioans United for Reproductive Rights, a également reçu 3,5 millions de dollars de l’Open Society Policy Center, basé à New York, un groupe de pression associé au philanthrope milliardaire George Soros, et 2 millions de dollars de l’American Civil Liberties Union, également basée à New York. Les milliardaires Michael Bloomberg de New York et Abigail Wexner, l’épouse basée dans l’Ohio du fondateur à la retraite de Limited Brands Les Wexner, ont chacun donné 1 million de dollars.

La campagne contre le numéro 1, appelée Protect Women Ohio, a accepté plus de la moitié de ses dons au cours des derniers mois de la course de Protect Women Ohio Action Inc., un comité associé au groupe anti-avortement Susan B. Anthony Pro-Life America.

Parmi les autres donateurs importants de Protect Women Ohio figuraient les Chevaliers de Colomb basés dans l’Ohio, une organisation fraternelle catholique, et le diocèse de Columbus.

Le flux massif d’argent provenant de l’extérieur de l’État pour la campagne en faveur de l’amendement reflète l’enthousiasme avec lequel les principaux donateurs du pays ont dépensé pour protéger le droit à l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, a déclaré Leslie Lenkowsky, professeur émérite en public. affaires et études philanthropiques à l’Université d’Indiana.

Il a été plus difficile pour les campagnes contre le droit à l’avortement de gagner du terrain, a déclaré Lenkowsky. Dans l’Ohio, les élections spéciales d’août qui auraient pu influencer celles de novembre ont été favorables aux partisans du droit à l’avortement, ce qui a probablement rendu les donneurs anti-avortement moins disposés à continuer à donner.

L’avantage en matière de collecte de fonds dont disposent les partisans du droit à l’avortement dans l’Ohio se reflète dans les achats de publicités : les groupes de défense du droit à l’avortement sont en passe de dépenser environ 7 millions de dollars plus que les groupes anti-avortement jusqu’au jour du scrutin du 7 novembre, selon AdImpact, qui suit les dépenses en publicités de campagne.

Amy Natoce, attachée de presse de Protect Women Ohio, a critiqué le financement extérieur de la campagne pro-Isue 1 dans une déclaration à l’Associated Press.

« Il n’est pas surprenant que l’ACLU investisse des millions de dollars dans l’Ohio pour consolider son amendement radical anti-parents à notre constitution », a-t-elle écrit. “Que les électeurs soient pro-choix, pro-vie ou quelque part entre les deux, le numéro 1 va tout simplement trop loin et est trop radical pour les habitants de l’Ohio.”

La déclaration de l’Otance souligne également que la campagne en faveur de l’amendement a reçu un don de Martin Haskell, un médecin à la retraite de l’Ohio qui a lancé une procédure d’avortement qui était autrefois utilisée pour des avortements plus tard au cours de la grossesse, mais qui n’est pas légale aux États-Unis depuis plus de 15 ans.

Les Ohioans United for Reproductive Rights n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les rédactrices d’Associated Press Julie Carr Smyth à Columbus, Ohio, et Christine Fernando à Chicago ont contribué à ce rapport.

Ali Swenson, Associated Press