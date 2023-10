Les partisans du droit à l’avortement dans l’Ohio s’inquiètent de la confusion lors du scrutin de novembre

En août, les électeurs de l’Ohio ont massivement rejeté la première question, une mesure électorale soutenue par les Républicains qui aurait rendu plus difficile la protection du droit à l’avortement.

En novembre, le numéro 1 sera à nouveau soumis aux urnes. Mais cette fois, voter en faveur de la mesure électorale consacrerait le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Confus?

Les groupes qui travaillent à étendre le droit à l’avortement dans l’État craignent que les électeurs de l’Ohio ne le soient aussi, et ils prennent des mesures pour s’assurer que les gens sachent comment voter avec précision et correctement le 7 novembre.

Ohioans United for Reproductive Rights, une coalition de groupes soutenant le droit à l’avortement, a intensifié le porte-à-porte et les services bancaires par téléphone.

« Nous veillons à ce que les électeurs comprennent », a déclaré Gabriel Mann, porte-parole du groupe, à NBC News. « Pas seulement ce qui est en jeu, mais aussi comment protéger exactement ce qui est en jeu. »

Le numéro 1 du scrutin du mois d’août demandait aux électeurs de se prononcer sur plusieurs mesures qui auraient rendu difficile l’adoption des amendements constitutionnels de l’État, y compris, plus particulièrement, s’il fallait relever le taux d’imposition. seuil du soutien requis pour que les futurs amendements passent à 60% de la majorité actuellement requise.

Les groupes de défense des droits reproductifs ont présenté la question comme un autre référendum sur le droit à l’avortement, exhortant les électeurs à voter « non » et expliquant que relever le seuil aurait rendu plus difficile l’adoption de l’amendement proposé lors du scrutin de novembre. Les groupes anti-avortement, quant à eux, ont poussé les électeurs à dire « oui », de nombreux responsables républicains, dont le secrétaire d’État républicain Frank LaRose – qui est également candidat au Sénat – reconnaissant ouvertement que le but de la mesure était d’aider à empêcher l’adoption de la proposition de novembre sur le droit à l’avortement.

Cependant, le mois dernier, lorsque le bureau de LaRose – qui supervise toutes les questions liées au langage du scrutin et à l’étiquetage des mesures de vote – a annoncé les détails du scrutin de novembre, il a qualifié l’amendement proposé qui consacrerait le droit à l’avortement dans la constitution de l’État de numéro 1.

En conséquence, les groupes de défense du droit à l’avortement qui ont passé tout leur temps à éduquer les électeurs pour qu’ils disent « non » au numéro 1 devront désormais s’assurer que leurs électeurs choisissent « oui » au numéro 1 en novembre. Les groupes anti-avortement seront confrontés au même défi à l’envers.

Alors qu’en théorie, ce scénario serait susceptible de désavantager également les deux camps, les groupes de défense du droit à l’avortement refusent de prendre des risques.

Les groupes anti-avortement, en revanche, disent qu’ils ne sont pas inquiets. Amy Natoce, porte-parole de Protect Women Ohio, le plus grand groupe de l’État œuvrant pour empêcher l’expansion du droit à l’avortement, a déclaré qu’elle n’était « pas préoccupée par la confusion des électeurs autour de l’étiquetage du numéro 1 » et qu’elle redouble d’efforts pour lier l’avortement. la question aux droits parentaux.

Les groupes de défense du droit à l’avortement trouvent cette nonchalance suspecte. Ils ont accusé LaRose, un opposant à l’avortement, d’avoir mis le pouce sur la balance en utilisant les pouvoirs de son bureau pour rendre plus difficile aux électeurs pro-droit à l’avortement de savoir dans quel sens voter.

« Le fait qu’il y ait deux numéros 1 et que notre camp doive amener les gens à voter ‘non’ en août et ‘oui’ en novembre, c’est pour créer une confusion parmi les électeurs », a déclaré Mann.

« C’est à 100 % une tactique. On l’appelle numéro 1 parce qu’il a été déterminé ainsi par Frank LaRose, qui a activement fait campagne contre cette question lors des élections spéciales d’août », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas une coïncidence. »

En mai, LaRose a dit la proposition du numéro 1 d’août visait « à 100 % à maintenir un amendement radical et pro-avortement en dehors de notre constitution ». Mais une partie de la nouvelle confusion semble être le produit d’une loi inhabituelle de l’Ohio plutôt que quelque chose de spécifique de LaRose.

La loi exige que la numérotation des bulletins de vote recommence avec le numéro « un » après chaque élection, même pour les élections qui se déroulent au cours de la même année civile. En conséquence, a déclaré un porte-parole du bureau de LaRose, le secrétaire d’État a dû recommencer avec la « question 1 » pour les mesures apparaissant sur le scrutin de novembre.

Les groupes pro-droit à l’avortement affirment cependant que la décision était stratégique, alléguant qu’un amendement constitutionnel distinct et très médiatisé apparaissant sur le bulletin de vote en novembre – un amendement qui légaliserait la vente et l’usage de la marijuana à des fins récréatives dans l’État – a été intentionnellement étiqueté par le bureau de LaRose sous le numéro 2.

Le bureau de LaRose a repoussé l’accusation, expliquant que le bureau avait qualifié les problèmes, conformément à la loi de l’État, de » commande ils étaient entièrement certifiés.

« Le numéro du bulletin de vote a été choisi en fonction de l’ordre dans lequel chaque pétition a été certifiée par les conseils électoraux du comté », a déclaré la porte-parole de LaRose, Melanie Amato, à NBC News. « Les pétitionnaires sur la marijuana n’ont pas satisfait à leurs exigences initiales en matière de certification, ils ont donc dû recourir à une période de guérison et recueillir davantage de signatures. Cela a abouti à un processus de certification ultérieur par les conseils et notre bureau.

Dans de nombreux autres États, les chiffres des votes recommencent chaque année ou chaque décennie – une conception qui tend à empêcher le scénario de l’Ohio de se réaliser. (Les législateurs républicains de l’Ohio le mois dernier a présenté un projet de loi cela modifierait la méthode de numérotation des mesures de vote pour éviter de répéter la débâcle de cette année.)

Contre-manifestants lors d’un cercle de prière anti-avortement à Toledo, Ohio, en 2022. Stephen Zenner / SOPA Images / LightRocket via le fichier Getty Images

Les nouvelles tensions autour de la lutte pour étendre le droit à l’avortement dans l’État ne sont que les dernières d’une série de querelles sur cette question qui durent depuis plusieurs mois.

Le mois dernier, la Cour suprême de l’État a donné victoire au comité de vote contrôlé par le GOP – qui est supervisé par le bureau de LaRose – en statuant que les mots « enfant à naître » peuvent rester dans le langage du vote de novembre. Les groupes de défense du droit à l’avortement avaient affirmé que la décision de la commission électorale d’utiliser ce langage particulier visait à induire les électeurs en erreur.

L’amendement proposé en novembre vise à contrecarrer le « projet de loi sur les battements de cœur » de l’Ohio, qui mis en place immédiatement après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade l’année dernière. La loi interdit effectivement la plupart des avortements – avec des exceptions pour la santé de la femme enceinte et en cas de grossesse extra-utérine – mais reste temporairement bloqué par un juge d’État. L’affaire est désormais devant la Cour suprême de l’État, qui a entendu les plaidoiries la semaine dernière. Il reste possible, en raison de la manière étroite avec laquelle l’affaire a été plaidée par l’État, que le tribunal autorise l’interdiction prendre effet avant le vote de novembre, sans toutefois se prononcer sur la constitutionnalité de la loi.

Alors que la mesure d’août a été largement rejetée – marquant une nouvelle victoire claire pour les défenseurs des droits reproductifs – le groupe de Mann a déclaré qu’il ne tomberait pas dans le piège d’un excès de confiance à l’égard des élections de novembre.

« Nous savons que les électeurs sont de notre côté, mais nous ne tenons pas du tout pour acquis que nous pouvons gagner », a-t-il déclaré. « Nous veillons à continuer de faire tout notre possible pour améliorer la participation électorale. »