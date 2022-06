Les partisans du contrôle des armes à feu ont plus d’argent maintenant, mais l’argent ne peut pas acheter le zèle

Pourtant, alors que les ventes d’armes à feu et les décès par arme à feu ont augmenté en tandem et que le nombre de fusillades de masse continue d’augmenter, y compris les attaques du mois dernier à Buffalo et Uvalde, au Texas, les grands donateurs ont commencé à s’éloigner.

« Depuis Buffalo, j’ai parlé à une douzaine de grands bailleurs de fonds qui se démènent rapidement pour déterminer où ils peuvent jouer un rôle dans la crise actuelle de la violence armée », a déclaré David Brotherton, vice-président du Fund for a Safer Future, le plus grand donateur national. travaillant en collaboration sur la prévention de la violence armée et agent de programme à la philanthropie d’Atlanta, le Kendeda Fund. « Cela fait boule de neige en ce moment. »

En plus des moments de crise, les gens essayaient de faire des progrès là où la chaleur politique potentielle était plus faible. De plus en plus de bailleurs de fonds ont essayé de lutter contre la violence armée à travers le prisme politiquement moins conflictuel de la santé publique, par l’intervention communautaire et par souci d’équité raciale. Des philanthropes de renom, dont Steve et Connie Ballmer du groupe Ballmer et John et Laura Arnold d’Arnold Ventures, ont commencé à verser des dizaines de millions de dollars en subventions sur différents aspects de la prévention de la violence armée.

Le mouvement de contrôle des armes à feu est mieux financé qu’il ne l’était il y a dix ans, mais il ne dépense toujours pas plus que la NRA Même avec les récentes contestations judiciaires et les batailles au conseil d’administration, la NRA reste une organisation puissante avec des années de succès dans le blocage des efforts législatifs visant à restreindre les ventes d’armes à feu .