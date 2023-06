Les partisans du chef de l’opposition russe Navalny organisent des manifestations pour marquer son 47e anniversaire

MOSCOU (AP) – Le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny a exprimé l’espoir d’un avenir meilleur en Russie alors que ses partisans organisaient des piquets de grève et des manifestations pour marquer son 47e anniversaire dimanche

Navalny purge une peine de neuf ans pour fraude et outrage au tribunal, des accusations qui, selon lui, ont été inventées de toutes pièces pour punir son travail de dénonciation de la corruption officielle et d’organisation de manifestations anti-Kremlin.

Il fait face à un nouveau procès pour extrémisme qui pourrait le maintenir en prison pendant des décennies. Les critiques du Kremlin considèrent l’affaire comme une autre tentative du gouvernement russe d’isoler l’ennemi le plus important du président Vladimir Poutine.

Les associés de Navalny ont appelé à des manifestations pour lui montrer leur soutien en Russie et à l’étranger dimanche.

Risquant leur propre peine de prison, certains partisans de Navalny en Russie ont marqué son anniversaire en tenant des piquets individuels, tandis que d’autres ont peint des graffitis. La police a rapidement arrêté de nombreuses personnes pour les interroger et les agents ont maintenu une présence renforcée dans le centre-ville de Moscou

Des manifestations pro-Navalny ont eu lieu dans plusieurs villes européennes.

Navalny a déclaré dans un article publié sur les réseaux sociaux par ses alliés qu’il préférerait évidemment passer son anniversaire avec un petit-déjeuner en famille, des bisous de ses enfants et des cadeaux, mais « la vie est telle que le progrès social et un avenir meilleur ne peuvent être atteints que si un certain nombre de personnes sont prêtes à payer pour avoir le droit d’avoir des croyances.

« Plus il y a de telles personnes, plus le prix que chacun doit payer est petit », a-t-il déclaré. « Et un jour viendra certainement où ce sera routinier et pas du tout dangereux de dire la vérité et de défendre la justice en Russie. »

Navalny a été arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou après avoir récupéré en Allemagne d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il imputait au Kremlin.

Il a d’abord été condamné à 2 ans et demi de prison pour violation de la libération conditionnelle. L’année dernière, il a été condamné à neuf ans pour fraude et outrage au tribunal. Il purge actuellement une peine dans une prison à sécurité maximale à 250 kilomètres (150 miles) à l’est de Moscou.

Les accusations d’extrémisme contre Navalny, qui pourraient le maintenir en prison pendant 30 ans, sont liées aux activités de sa fondation anti-corruption et aux déclarations de ses principaux collaborateurs. Ses alliés ont déclaré que les accusations criminalisaient rétroactivement toutes les activités de la fondation Navalny depuis sa création en 2011.

Les nouvelles accusations interviennent alors que les autorités russes mènent une répression intensifiée contre la dissidence au milieu des combats en Ukraine, que Navalny a durement critiqués.

Un tribunal de Moscou a prévu une audience préliminaire mardi pour discuter de questions techniques liées à un nouveau procès de Navalny, rejetant une demande de ses avocats pour plus de temps pour examiner de nouvelles accusations volumineuses qu’il a rejetées comme « absurdes ».

Navalny a également cité un enquêteur lui disant qu’il ferait également face à un procès distinct devant un tribunal militaire pour des accusations de terrorisme pouvant entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Il a déclaré dimanche dans un article sur les réseaux sociaux qu’il considérait sa peine de prison « tout comme une partie désagréable de mon travail préféré » et a remercié ses partisans.

« Mon plan pour l’année précédente n’était pas de devenir brutal et aigri et de ne pas perdre la nonchalance du comportement – c’est là que commence la défaite », a-t-il écrit. « Et si j’ai réussi, c’est uniquement grâce à votre soutien. »

The Associated Press