Le meurtrier adolescent accusé Kyle Rittenhouse a de nouveau déclenché des crises de rage parmi les militants de gauche, cette fois en buvant légalement une bière avec ses parents dans un bar du Wisconsin et en portant un t-shirt déclarant qu’il est «libre comme f ***».

Des photos de la sortie de Rittenhouse plus tôt cette semaine au Pudgy’s Pub à Mount Pleasant, Wisconsin, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux vendredi, suscitant des réactions indignées et une enquête de la police locale. Il s’avère qu’il est légal dans le Wisconsin pour un jeune de 18 ans de boire de la bière dans une taverne en compagnie d’un parent ou d’un tuteur – et la police a déclaré que contrairement à la spéculation en ligne, l’incident n’avait pas violé la caution de 2 millions de dollars de l’adolescent. accord.

@CNN voici Kyle Rittenhouse, sous caution dans un bar en train de boire de la bière. Cela ne viole-t-il pas certaines lois? 🤔 pic.twitter.com/dd4I6OyO0O – Ashley (@smashhleeyy) 8 janvier 2021

Les photos ont été prises mardi, le jour même où Rittenhouse a plaidé non coupable de meurtre et de tentative de meurtre lors de sa mise en accusation à Kenosha. Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a tiré et tué deux émeutiers et en a blessé un troisième lors d’une manifestation Black Lives Matter le 25 août à Kenosha. Les avocats de la défense de l’adolescent – citant des séquences vidéo montrant qu’il était agressé par trois hommes – ont affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense.

Rittenhouse est rapidement devenu un symbole des divisions politiques américaines, avec des politiciens démocrates allant du président élu Joe Biden à la représentante américaine Ayanna Pressley le saluant, sans preuve, comme un suprémaciste blanc. Les républicains, d’autre part, ont collecté des fonds pour son lien et ont défendu sa cause comme un combat pour la légitime défense et les droits du deuxième amendement.

Aussi sur rt.com « Protection de la suprématie blanche »: l’AOC mène l’indignation libérale après la libération sous caution du tireur de Kenosha Rittenhouse

La polarisation était à nouveau évidente lorsque les images du Pudgy’s Pub ont fait surface, les partisans du BLM étant scandalisés que Rittenhouse oserait boire une bière, sourire ou porter un T-shirt provocateur. La couleur de la peau était à nouveau le thème sous-jacent.

«Le néo-fascisme consiste à se soustraire à toutes les règles pour eux-mêmes tout en nous imposant un génocide – avec des applaudissements et sans conséquence», BLM Chicago a déclaré samedi sur Twitter.

Kyle Rittenhouse, 17 ans (mineur), peut apparemment entrer dans des bars (démasqués) dans le Wisconsin après en avoir tué un et en avoir tiré 2 lors des manifestations de Jacob Blake à Kenosha. Le néo-fascisme consiste à échapper à toutes les règles pour eux-mêmes tout en nous imposant un génocide – avec des applaudissements et sans conséquence. https://t.co/jxdBtJPxiG – BLMChicago (@BLMChi) 9 janvier 2021

D’autres ont suggéré que Rittenhouse, un résident de l’Illinois qui s’était rendu à Kenosha pour sa mise en accusation, aurait peut-être enfreint une loi en étant hors de l’État, et que la taverne devrait être dépouillé de son permis d’alcool, même s’il buvait légalement. D’autres encore renouvelés appels pour attaques violentes sur le l’adolescence et s’est mis à essayer de ruiner la réputation de la taverne avec de fausses critiques.

l’endroit s’appelle apparemment Pudgy’s Pub situé à Racine WI et ce serait vraiment dommage qu’ils soient fermés pour avoir servi un alcool mineur (qui est sous caution) et ne pas appliquer un mandat de masque haha! – kayla ♡ (@ baz00per) 8 janvier 2021

« La chemise ‘free as f ***’ est une belle touche au » f *** you « qu’est notre système judiciaire, » a déclaré un commentateur de Twitter. «Ce pays est peut-être irréparable.»

Kyle Rittenhouse n’est pas seulement libéré sous caution, mais traîne avec sa mère en train de boire à Racine, WI. le "gratuit comme de la baise" La chemise est une belle touche pour vous baiser c’est notre système judiciaire. Ce pays est peut-être irréparable. pic.twitter.com/fFMJzb9Ryt – Mike Carpenter 🇦🇲 (@MrCistoolong) 8 janvier 2021

L’auteur Sami Schalk est d’accord, en disant, «Je ne peux tout simplement pas croire au f *** ing fiel de ces suprémacistes blancs – des meurtriers se promenant comme si ce n’était pas grave.

Les partisans de Rittenhouse ont répliqué en affirmant qu’il avait agi en légitime défense et qu’il était intitulé légalement profiter d’une bière. «Héros de la république», un commentateur a tweeté. «Tout ce qu’il faisait était d’arrêter le coup d’État du gouvernement du Wisconsin à Kenosha.»

Héros de la république, il ne faisait que stopper le coup d’État du gouvernement WI à Kenosha – M. Moist (@ MrMoist00749195) 9 janvier 2021

Les tensions autour de la violence à Kenosha ont été exacerbées plus tôt cette semaine, lorsque le procureur de district Michael Gravely a annoncé que l’officier qui avait tiré sur Jacob Blake sept fois dans le dos – déclenchant les manifestations du BLM dans la ville – ne fera pas l’objet de poursuites pénales par l’État. Blake était armé d’un couteau et avait résisté aux efforts pour l’arrêter, notamment en se faisant tirer dessus avec un Taser, avant de tenter apparemment de quitter les lieux dans sa voiture, a déclaré Gravely lundi.

Aussi sur rt.com Les magasins de Kenosha se préparent à des émeutes après que le Wisconsin ait débarrassé un flic d’un homme noir paralysant lors d’une fusillade

«F *** tout à ce sujet, et tant que nous y sommes, f ** k quiconque soutient le meurtrier Kyle Rittenhouse,»a déclaré l’acteur furieux Vincent Martella.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!