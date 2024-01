« Les partisans d’Israël ont été mis en garde », disent les experts sur le verdict de la CIJ | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les ordonnances provisoires émises vendredi par la Cour internationale de Justice (CIJ) à Israël dans le cadre de sa guerre contre Gaza sont significatives, mais leurs implications immédiates sont « limitées », disent certains experts.

Vendredi, la CIJ a rendu sa décision préliminaire dans une affaire déposée par l’Afrique du Sud en décembre, qui accuse Israël d’avoir perpétré un génocide dans l’enclave palestinienne de Gaza.

Après avoir rejeté la requête d’Israël visant à rejeter l’affaire, la CIJ a donné des instructions provisoires à Israël pour autoriser l’aide à Gaza tout en prenant toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide. De plus, Israël doit conserver les preuves de toutes ses actions à Gaza et faire rapport à la CIJ dans un délai d’un mois, a-t-il déclaré.

La CIJ a également exprimé sa profonde préoccupation quant au sort des Israéliens capturés par le Hamas lors de son raid en Israël le 7 octobre et a appelé à leur libération immédiate.

Alors que l’Afrique du Sud a affirmé que ces instructions se traduisaient implicitement par un appel à un cessez-le-feu immédiat, Israël a souligné l’absence de cette formulation spécifique et a confirmé qu’il poursuivrait sa campagne de trois mois contre Gaza.

« En réalité, le seul organisme qui peut arrêter le bombardement israélien de Gaza est Israël », a déclaré Gerry Simpson, professeur de droit à la London School of Economics. «Cependant, cela rend la tâche encore plus difficile pour [Israeli Prime Minister] Benjamin Netanyahu puisse affirmer avec confiance qu’il défend l’Occident et l’ordre fondé sur des règles.»

La pression monte sur les alliés d’Israël

Bien qu’une décision finale puisse encore prendre des années, le tribunal a estimé que les accusations de génocide portées par l’Afrique du Sud étaient fondées et ne pouvaient donc pas être rejetées comme étant sans fondement par Israël et ses soutiens internationaux.

De manière critique, la décision soulève la possibilité que les alliés de Tel Aviv à Washington, Londres et l’Union européenne pourraient même être confrontés à la perspective d’être impliqués dans la complicité du génocide à une date ultérieure.

Le jugement de vendredi aura probablement également des implications au-delà de celles spécifiées par le tribunal, a déclaré Simpson. « Cela témoigne également de la façon dont le public perçoit la guerre. Peu importe d’où vous obtenez vos informations, il existe toujours un soupçon de partialité dans les reportages. Ce jugement préliminaire propose quelque chose de différent. Il s’agit d’un verdict judiciaire fondé sur une lecture de bonne foi des faits.

Les interprétations des conclusions de la Cour polarisent déjà une grande partie de la communauté politique. Alors que le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, l’a salué comme un triomphe, d’autres semblaient moins ravis.

S’exprimant après le verdict, Netanyahu a affirmé que le tribunal avait « à juste titre rejeté la demande scandaleuse » de priver Israël de ce qu’il a appelé son « droit fondamental à se défendre » en ordonnant l’arrêt des combats. Néanmoins, il a poursuivi : « La simple affirmation selon laquelle Israël commet un génocide contre les Palestiniens est non seulement fausse, elle est scandaleuse, et la volonté du tribunal d’en discuter est une honte qui ne sera pas effacée pendant des générations. »

Le ministre israélien de la Sécurité nationale de droite, Itamar Ben-Gvir, a été plus direct, tweetant simplement «La Haye Shmague« .

Les arguments en faveur du génocide sont « plausibles »

Jusqu’à présent, plus de 26 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués pendant la guerre israélienne contre Gaza tandis que des milliers d’autres sont perdus sous les décombres et présumés morts. En outre, quelque 64 500 personnes ont été blessées par les attaques israéliennes contre la bande de Gaza, densément peuplée, a déclaré cette semaine le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Même si l’accent mis par Israël sur le fait qu’aucune mention spécifique n’était faite d’un cessez-le-feu était prévisible, d’autres éléments étaient moins susceptibles de figurer dans le compte rendu public du jugement par Tel Israel.

« La façon dont l’Afrique du Sud et d’autres interpréteront l’ordre est également que les partisans d’Israël ont été fondamentalement mis en garde », a déclaré Antonios Tzanakopoulos, professeur de droit international public à l’Université d’Oxford.

« La CIJ a estimé que le cas de génocide est pour le moins plausible. Par conséquent, si des États tiers continuent de fournir à Israël de l’argent et des armes, ils le font désormais en sachant qu’ils pourraient aider et encourager le génocide, ce que tous les signataires de la convention ne peuvent pas faire », a-t-il déclaré.

Même si elle n’a pas accusé Israël d’avoir commis un génocide, l’Italie a interrompu toutes ses livraisons d’armes vers Israël après les attaques du Hamas du 7 octobre, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani il y a une semaine.

“C’est ce que nous entendons par application”, a déclaré Tzanakopoulos. « Les États ne sont pas des choses physiques. Vous ne pouvez pas les envoyer en prison. Mais le type de pression qu’engendrent des jugements comme celui-ci et les actions d’États comme l’Italie rendent plus difficile la coopération avec Israël », a-t-il déclaré.

Aux termes de la Convention sur le génocide de 1948, tous les États ont l’obligation contraignante non seulement de s’abstenir de toute complicité dans le génocide, mais également de l’empêcher, a déclaré Katherine Iliopoulos, conseillère juridique pour le programme MENA à la Commission internationale de juristes.

« Je pense que nous pouvons déduire des mesures provisoires imposées que la Cour considère qu’il existe un risque sérieux de génocide à Gaza. Ceci est important car cela met tous les États en demeure de ce risque, ce qui les oblige à prendre des mesures concrètes pour prévenir le génocide, notamment en cessant les ventes et exportations d’armes et toute autre assistance susceptible de faciliter les actes de génocide », a-t-elle déclaré.

Iliopoulos a souligné les actions de groupes juridiques déjà en cours, comme ceux d’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis, pour empêcher l’exportation d’armes de leurs pays vers Israël au motif qu’elles pourraient être utilisées pour commettre des crimes internationaux en Gaza. « La décision d’aujourd’hui va accroître la pression sur ces pays et sur d’autres pour qu’ils arrêtent immédiatement les exportations d’armes vers Israël », a-t-elle déclaré.

La conformité reste un problème

Une décision définitive dans le cas du génocide contre Israël en Afrique du Sud pourrait prendre des années. De plus, comme l’ont montré des jugements préliminaires antérieurs, le respect des règles reste un problème.

La décision rendue en 2022 contre le Myanmar pour sa persécution de la minorité Rohingya n’a apporté qu’un changement de cap partiel, selon les Nations Unies. noté en août. De plus, la même année, le jugement de la CIJ contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine a été tout simplement ignoré.

Cependant, il s’agit de la première affaire contre un État aussi étroitement lié aux puissances occidentales, dont l’existence dépend en grande partie de leur fourniture d’armes et de leur couverture diplomatique.

La mesure dans laquelle ces États risquent désormais de courir un risque juridique pourrait aider à déterminer la forme et la durée de la guerre.