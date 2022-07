Les partisans disent que le Canada devrait engager 1,2 milliard de dollars pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Des groupes de défense des droits œuvrant pour mettre fin à l’extrême pauvreté disent espérer que le Canada profitera d’une prochaine conférence internationale sur le sida à Montréal pour engager de nouveaux fonds pour une organisation mondiale qui lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Mais les groupes disent qu’ils craignent que l’engagement du premier ministre Justin Trudeau envers le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ne soit à la hauteur.

Elise Legault, directrice canadienne de la campagne ONE, une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables, a déclaré que son groupe appelait Trudeau à investir 1,2 milliard de dollars dans le fonds lors de la conférence AIDS 2022, qui débutera le 29 juillet.

« Grâce à cet investissement, le Canada, aux côtés de nombreux autres pays, aiderait à sauver 20 millions de vies supplémentaires au cours des prochaines années, mais nous craignons que le premier ministre ne profite pas de cette occasion », a-t-elle déclaré lors d’une récente entrevue.

Legault a déclaré que le Fonds mondial, qui finance les services de santé et les ONG luttant contre les trois maladies, a contribué à sauver environ 44 millions de vies au cours des 20 dernières années.

Le Canada est l’un des plus grands donateurs du fonds et a promis plus de 4 milliards de dollars depuis 2002.

Chris Dendys, directrice exécutive de Results Canada, une organisation de défense des droits basée à Ottawa qui œuvre pour mettre fin à l’extrême pauvreté, a déclaré que son groupe «poussait également pour cette contribution de 1,2 milliard de dollars, ce qui est ce que le Fonds mondial dit être nécessaire – le strict minimum nécessaire .”

“Ce que nous entendons, c’est qu’il y a eu un choc d’autocollant associé à cette demande, ce qui est malheureux, étant donné la possibilité d’avoir un impact et la possibilité pour le Canada de vraiment intervenir sur une scène mondiale où le monde regardera”, a-t-elle déclaré. dans une interview jeudi.

Le Fonds mondial a demandé aux pays donateurs 18 milliards de dollars de financement au cours des trois prochaines années, soit une augmentation de près de 30 % par rapport aux 14 milliards de dollars demandés il y a trois ans. L’organisation a déclaré qu’elle avait besoin de plus d’argent pour rattraper le terrain perdu lors de la pandémie de COVID-19.

La pandémie, a déclaré Legault, a perturbé les services de santé, y compris ceux visant à lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

“Lorsque la pandémie de COVID a frappé, nous avons laissé ces tueurs reprendre l’initiative, nous avons vu les décès dus à la tuberculose et au paludisme augmenter pour la première fois depuis de nombreuses années, et si nous n’endiguons pas cette marée, ce serait le pire héritage possible de la pandémie », a-t-elle déclaré. “Nous sommes vraiment préoccupés par la perte de progrès.”

La contribution de 1,2 milliard de dollars au Fonds mondial est la « juste part » du Canada des 18 milliards de dollars américains dont l’organisation a besoin, a déclaré Legault. Il s’agirait d’une augmentation de 30 % par rapport aux 930,4 millions de dollars que le Canada a promis au fonds lors de la dernière reconstitution en 2019.

Dans le passé, Trudeau a joué un rôle de premier plan en encourageant d’autres pays à contribuer au Fonds mondial, a déclaré Dendys, ajoutant que d’autres pays surveilleront ce que fait le Canada.

« Il ne s’agit pas seulement de l’engagement du Canada, c’est vraiment que les enjeux sont élevés à l’échelle mondiale pour que d’autres donateurs interviennent et interviennent au niveau nécessaire pour faire une différence », a-t-elle déclaré. “Si nous arrivons trop bas, nous n’élevons pas la barre, nous creusons un creux dans lequel d’autres donateurs tomberont.”

Une porte-parole du Premier ministre a adressé des questions au bureau du ministre du Développement international Harjit Sajjan, qui a déclaré jeudi qu’il ne serait pas en mesure de répondre aux questions sur les engagements envers le Fonds mondial avant la semaine suivante.

Jacob Serebrin, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaMaladieSantéVIH/SIDAPauvreté