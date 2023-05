Les partisans d’Imran Khan disent qu’il sera libéré après que le tribunal a déclaré l’arrestation illégale

ISLAMABAD, Pakistan – Les partisans du chef de l’opposition pakistanaise et ancien Premier ministre Imran Khan ont célébré jeudi après des informations selon lesquelles la Cour suprême avait jugé son arrestation illégale et qu’il devait être libéré.

« Ses amis et avocats auront accès à lui », a ajouté Awan. La Cour suprême n’a pas rendu immédiatement une ordonnance écrite. Le parti de Khan avait précédemment déposé une requête auprès du tribunal, arguant que les circonstances de son arrestation étaient inconstitutionnelles. En ordonnant la libération de Khan, les juges ont comparu jeudi pour être d’accord avec cette évaluation.

Des images ont montré des foules de partisans de Khan célébrant à Islamabad et dans d’autres villes jeudi soir.

Les tensions ont menacé de devenir incontrôlables après que le Pakistan a appelé l’armée mercredi, la déployant dans la capitale Islamabad et dans plusieurs provinces pour réprimer les violents affrontements qui ont fait des dizaines de blessés, plusieurs morts et ciblé des bâtiments militaires et gouvernementaux. Des centaines ont été arrêtés, dont plusieurs membres clés du parti de Khan.