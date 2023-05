Les partisans d’Imran Khan attaquent la maison du Premier ministre de Pak Shehbaz Sharif

Les partisans de l’ancien Premier ministre Imran Khan ont attaqué mercredi la résidence à Lahore du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, a annoncé la police.

Selon la police, plus de 500 mécréants du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf ont atteint la résidence Model Town Lahore du Premier ministre aux premières heures de mercredi et ont incendié des véhicules garés là-bas.

« Ils ont également lancé des bombes à essence à l’intérieur de la maison de la première », a déclaré mercredi à PTI un officier supérieur de la police du Pendjab.

Le responsable de la police a déclaré que seuls les gardes étaient présents au domicile du Premier ministre lorsque les mécréants ont attaqué. Ils y ont également incendié un poste de police.

« Alors qu’un important contingent de policiers arrivait là-bas, les manifestants du PTI sont partis », a-t-il déclaré.

Avant d’atteindre la résidence du Premier ministre, la foule a attaqué le secrétariat du PML-N au pouvoir à Model Town, incendiant les véhicules garés là-bas. Ils y ont également mis le feu aux barrières.

La police a déclaré que les manifestants avaient incendié 14 installations/bâtiments gouvernementaux et 21 véhicules de police au Pendjab au cours des deux derniers jours, mardi et mercredi.

Mardi, les manifestants avaient incendié la maison du commandant du corps à Lahore après l’avoir saccagée.

La situation à Lahore et dans plusieurs autres villes du Pendjab est restée tendue mercredi à la suite de l’arrestation du chef du PTI et ancien premier ministre Imran Khan par le National Accountability Bureau (NAB) dans une affaire de corruption liée au transfert de terres.

De violents affrontements entre les partisans d’Imran Khan et les forces de sécurité ont fait au moins sept morts et près de 300 blessés à travers le Pakistan alors que l’armée était déployée mercredi dans la capitale Islamabad, ainsi que dans les provinces du Pendjab, du Khyber Pakhtunkhwa et du Balouchistan pour maintenir la loi et commande.

