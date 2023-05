Les partisans des journalistes iraniens emprisonnés demandent que les procès se tiennent en public

Les partisans des deux journalistes iraniennes primées qui ont d’abord rendu compte de la mort de Mahsa Amini, la jeune femme kurde décédée l’année dernière en garde à vue, ont exigé que leurs procès qui doivent commencer la semaine prochaine se tiennent en public.

Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi, qui ont tous deux un palmarès prestigieux de reportages sur le terrain sur les affaires sociales en Iran, sont détenus en prison depuis leur arrestation il y a huit mois et font face à des accusations de complot avec des puissances étrangères hostiles qui pourraient porter le peine de mort. Les détracteurs du régime affirment qu’ils sont punis pour les manifestations qui ont suivi leurs informations sur la mort d’Amini après son arrestation pour ne pas avoir porté correctement le hijab lors d’une visite à Téhéran.

Leur procès peut être considéré comme un test de la liberté limitée des médias en Iran et aussi de la capacité du régime à absorber toutes les leçons des manifestations, en dehors du simple recours à. plus grande suppression.

L’Iran admet qu’Amini est décédé en garde à vue, mais affirme que cela était dû à une maladie neurologique ou cardiaque préexistante. Sa famille dit qu’elle a été battue dans un fourgon de police.

Hamedi, qui travaille pour le journal réformiste Al Sharq, s’est rendu à l’hôpital de Kasra où Amini est décédé et a tweeté une photo des parents d’Amini s’étreignant et se réconfortant dans un couloir. « La robe noire de deuil est devenue notre drapeau national », a-t-elle écrit à côté.

Mohammadi a écrit un récit vivant pour le journal Hammihan du chagrin et de la colère des 1 000 personnes en deuil lors de la cérémonie d’enterrement d’Amini dans sa ville natale de Saqqez, dans la province occidentale du Kurdistan. Sur la tombe d’Amini était écrit : « Tu ne mourras pas. Votre nom deviendra un symbole. Mohammadi a été arrêtée le 22 septembre et son ordinateur a été confisqué.

Tous deux ont été accusés par les gardiens de la révolution d’avoir publié des informations qui sont devenues la principale source d’information de sources étrangères. Les deux hommes sont jugés séparément par les tribunaux révolutionnaires, le procès de Mohammadi commençant lundi et celui de Hamedi mardi.

Le mari de Mohammadi, Saeed Parsaei a protesté contre la durée de la détention sans caution de sa femme. Il a déclaré au journal réformiste Etemaad : « Au niveau personnel et politique, la principale question de notre point de vue est de savoir pourquoi ces deux personnes ont été arrêtées pour avoir exercé leurs fonctions professionnelles et légales. »

Il a déclaré que la demande d’audience publique ne venait pas seulement de la famille et de la profession journalistique, mais du grand public. « Pourquoi le système judiciaire devrait-il s’inquiéter que le tribunal soit tenu en public? » Il a demandé. « Et s’il n’y a pas de preuves et de documents, le secret du tribunal n’aide pas à son acceptation par la société et ne fait qu’ajouter à la portée de la méfiance. »

Il a admis qu’il ne savait pas s’il valait mieux ou non se plaindre en public de leur traitement.

Le mari de Hamedi, Mohammad Hossein Ajorlou, a déclaré que les accusations de collaboration avec des puissances hostiles étaient sans fondement et qu’une audience publique serait une chance pour que la qualité des preuves contre sa femme soit exposée au public. Il a déclaré que le droit à un procès public faisait partie de la constitution iranienne.

L’accès aux avocats avait été restreint, a-t-il affirmé, et l’annonce de la date du procès avait été faite avant même que les accusés n’en soient informés. Il a rappelé que sa femme avait dit : « plus que tout isolement cellulaire et prison, mon cœur s’est brisé quand j’ai entendu mon accusation. J’aime tant d’Iraniens et tout ce que j’ai fait était pour l’Iran, pourtant ils m’ont accusé de collaborer avec des puissances hostiles.

Dans une longue déclaration conjointe en octobre, le ministère de l’Information et le Corps des gardiens de la révolution islamique ont affirmé avoir révélé un complot géant de la CIA visant à saper l’Iran et ont déclaré que les deux femmes avaient suivi des cours de formation contrôlés par la CIA ou le Département d’État américain à l’étranger.

Depuis leur arrestation, les deux ont remporté le prix de la liberté de la presse de l’ONU, ainsi que de nombreux autres prix.

Leur appel pour une audience publique est intervenu alors que le rédacteur en chef du journal Etemad, Behrouz Behzadi, a été emprisonné pendant six mois et condamné à une amende pour avoir publié une série d’articles lors des manifestations qui ont sapé la base de la république islamique. L’un des articles détaillait l’ampleur de la crise économique à laquelle sont confrontés les plus pauvres d’Iran. L’affaire avait été portée par le CGRI.

Par ailleurs, près de 100 avocats ont été convoqués au tribunal de sûreté d’Evin et invités à signer un document exprimant leurs remords personnels pour leur soutien aux manifestations. Il semble que ceux qui refusent de signer se verront interdire de continuer à travailler comme avocats.

L’Iran est classé 179e sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.