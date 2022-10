Les partisans des forêts anciennes accueillent les députés à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique avant la session d’automne – Kelowna Capital News

Les législateurs à l’approche de la première journée de la session d’automne à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique ont été accueillis par un petit groupe de personnes à la recherche d’actions plus concrètes pour mettre fin à l’exploitation forestière ancienne dans la province.

Le groupe souhaite que la province mette en œuvre les 14 recommandations de l’examen stratégique indépendant sur les forêts anciennes.

“C’est déroutant pour moi parce qu’ils ont promis de le faire et pourtant ils semblent juste courir le temps et se connecter entre-temps”, a déclaré Deborah Tin Tun, l’une des sympathisantes.

Melanie Murray de l’île Denman a été arrêtée l’hiver dernier lors de manifestations contre l’abattage des forêts anciennes.

Elle s’est présentée lundi pour faire comprendre au prochain premier ministre que le public veut que les forêts soient sauvées.

“Il est temps pour eux de prendre leurs reports au sérieux, d’arrêter l’exploitation forestière dans les zones de report et de sauver les forêts anciennes – l’un de nos meilleurs puits climatiques que nous ayons”, a-t-elle déclaré, appelant à des moratoires d’exploitation plutôt qu’à des reports. “Ils appellent cela un report, puis ils l’interrompent, en quoi cela est-il utile?”

La Colombie-Britannique a annoncé des reports sur près de 1,7 million d’hectares de forêts anciennes, avec un peu plus d’un million d’hectares de forêts qui, selon elle, sont les plus à risque de perte irréversible.

Mais un récent rapport du groupe de défense de l’environnement, Stand.earth, a révélé que plus de 55 000 hectares de reports proposés font face à un risque imminent d’exploitation forestière.

Il a utilisé l’analyse d’images satellites pour alléguer que certains reports ont déjà été détruits – certains pour faire place à des pipelines – ou sont en train d’être coupés à blanc.

La ministre des Forêts, Katrine Conroy, dans une déclaration à Black Press Media, a déclaré que de tels rapports sur une exploitation forestière importante dans les zones de report sont trompeurs.

“Le ministère des Forêts surveille la situation sur le terrain et – en fait – moins d’un demi pour cent des zones de report proposées ont été exploitées depuis novembre 2021.”

La nouvelle stratégie de la province sur les forêts anciennes est en cours d’élaboration avec les communautés et les Premières nations, indique le communiqué.

L’exploitation forestière pourrait se poursuivre sur des territoires où les reports n’étaient pas appuyés, car le gouvernement a déclaré qu’il ne les imposerait pas unilatéralement aux Premières Nations.

“Après des décennies de négligence, nous prenons mieux soin de nos forêts les plus anciennes et les plus rares pour les générations futures”, a déclaré Conroy.

Save Old Growth, l’un des groupes à l’extérieur de la législature, a déclaré qu’il n’était pas contre l’exploitation forestière, mais seulement contre l’abattage d’arbres anciens, et que la majorité des résidents de la Colombie-Britannique souhaitent que les forêts restent intactes.

“Ces arbres sont irremplaçables”, a déclaré Trevor Mckelvie, qui s’inquiète de l’impact du changement climatique sur l’avenir de ses nièces et neveux. L’exploitation forestière peut encore se faire de nombreuses façons qui ne signifient pas l’abattage d’arbres vieux de 2 000 ans, a déclaré le partisan de Save Old Growth.

“D’un point de vue économique, continuer d’exploiter comme nous le faisons, ce n’est tout simplement pas sensé”, a déclaré McKelvie.

« Nous ne sommes pas du tout contre la foresterie, la Colombie-Britannique est une province bâtie sur la foresterie, mais nous voulons simplement une réforme », a déclaré Tin Tun. “Cette réforme est ce que ce gouvernement a promis et tout ce qu’il a à faire, c’est de la concrétiser.”

Les différents groupes impliqués dans la manifestation législative ont déclaré qu’ils lanceraient la «rébellion d’octobre» – un mois d’actions destinées à faire pression sur le gouvernement. Tin Tun et Mckelvie ont déclaré qu’ils n’aimaient pas être arrêtés, mais les perturbations semblent être les seules choses qui poussent le gouvernement à agir.

jake.romphf@blackpress.ca.

Législature de la Colombie-BritanniqueforesterieVictoria