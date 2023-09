Les partisans des efforts visant à abroger le vote préférentiel en Alaska ont violé les règles, selon un rapport

JUNEAU, Alaska (AP) — Les partisans d’un effort visant à abroger le vote préférentiel en Alaska ont violé les règles de financement des campagnes électorales de l’État, notamment en acheminant l’argent via une organisation affiliée à l’Église d’une manière qui dissimulait initialement la source des contributions, affirme un nouveau rapport.

Le rapport, rédigé par le personnel de la Commission des bureaux publics de l’Alaska, recommande parmi ses conclusions des sanctions de 22 500 dollars pour Art Mathias, l’un des dirigeants de l’effort d’abrogation, et d’environ 20 000 dollars pour la Ranked Choice Education Association, affiliée à l’église. Le rapport allègue que Mathias, également président de l’association, a versé de l’argent à l’association sachant que cet argent « serait réutilisé pour soutenir » le groupe de vote à l’origine de l’effort d’abrogation et qu’il a donné 90 000 $ en utilisant l’association comme « intermédiaire ».

Ceux qui contribuent au moins 500 $ à un groupe de candidatures à une initiative doivent le signaler au plus tard 30 jours après avoir effectué la contribution. Mathias a contribué 90 000 $ fin décembre et, dans un document déposé en juin, l’association a indiqué que Mathias était la source de ses contributions au groupe de vote, indique le rapport.

Le rapport doit encore être examiné par la commission, chargée de faire respecter les règles de financement des campagnes électorales dans l’État.

Kevin Clarkson, avocat de Mathias, de l’association et d’autres personnes faisant l’objet d’une plainte déposée cet été, a déclaré mercredi par courrier électronique que bon nombre des conclusions du rapport étaient erronées et qu’il avait l’intention de déposer une réponse auprès de la commission.

« Le personnel a rendu impossible pour une organisation à but non lucratif de contribuer à un groupe de vote sans soumettre ses donateurs à des accusations de don au nom d’un autre », a-t-il déclaré.

Clarkson, dans une réponse antérieure à la plainte, avait déclaré que l’association avait « le droit » de faire un don au groupe de vote et que l’association et Mathias « n’avaient fait aucun effort pour cacher » les contributions de Mathias.

La plainte a été déposée par Alaskans for Better Elections, le groupe qui a réussi à faire pression en 2020 pour remplacer les primaires des partis par des primaires ouvertes et instituer des élections générales à choix préférentiel. Les premières élections organisées en Alaska selon le nouveau système ont eu lieu l’année dernière.

L’un des avocats à l’origine de la plainte, Scott Kendall, était l’auteur de l’initiative de choix classé 2020.

La plainte alléguait que la Ranked Choice Education Association semblait avoir été créée comme une « entité intermédiaire, permettant aux donateurs de dissimuler illégalement leur identité derrière le nom de l’AECR tout en offrant potentiellement à ces donateurs une déduction fiscale injustifiée ».

Le rapport du personnel de la Commission des fonctions publiques indique qu’il n’a pas pris en compte les allégations concernant d’éventuelles déductions fiscales, car il s’agit d’une question qui dépasse la compétence de l’agence.

Clarkson a déclaré que les allégations concernant « les déductions fiscales « illégales » sont à la fois mal informées et inconnues. Quoi qu’il en soit, la seule agence gouvernementale ayant compétence pour statuer sur le statut d’exonération fiscale et la légalité des déductions de l’impôt fédéral sur le revenu qui peuvent ou non être réclamées est l’IRS.

Le rapport du personnel de la commission recommande également des sanctions moindres pour les signalements et autres violations présumées de la part des Alaskiens pour des élections honnêtes, du groupe de vote à l’origine de l’effort d’abrogation, et d’un autre groupe appelé Alaskiens pour un gouvernement honnête. Le groupe de vote a rassemblé des signatures dans le but de faire inscrire l’initiative d’abrogation proposée sur le bulletin de vote.

Becky Bohrer, Associated Press