Les partisans d’Emmett Till demandent l’arrestation de Carolyn Bryant Donham

En premier Docteur étrange film, le personnage de Chiwetel Ejiofor, Mordo, prononce la phrase “La facture arrive à échéance” à plusieurs reprises en référence au penchant du personnage titulaire à violer les règles pour servir ses propres fins. Le fait est que lorsque vous faites le mal, il y a toujours des conséquences, même si ces conséquences mettent des années à se manifester.

Les partisans d’Emmett Till protestent contre la maison de Carolyn Bryant Donham

Dire que Carolyn Bryant Donham “a mal agi” est un euphémisme grossier. Sa facture était due. Ses mensonges ont conduit à l’un des meurtres les plus infâmes et les plus horribles de l’histoire américaine et peu importe son âge maintenant, son cul doit être enfermé.

Selon WRAL, les gens de Caroline du Nord sont dans le même cas quand il s’agit d’Emmett Till. La rumeur veut que des dizaines de personnes se soient présentées à deux endroits différents pour demander justice après qu’un mandat d’arrêt contre elle ait été trouvé dans un palais de justice du Mississippi.

Ces gens parlaient de cette vie de la manière la plus réelle possible. Tout d’abord, ils se sont rendus dans un appartement répertorié comme l’une des adresses précédentes de Donham.

Lorsque cela s’est transformé en un burger rien, le groupe vigilant est entré dans une résidence pour personnes âgées qui était auparavant liée au menteur incitant au lynchage. Un manifestant aurait déclaré :

« Comment peux-tu manger ? Comment pouvez-vous exister en sachant que vous avez le sang d’un enfant sur les mains ?

Un autre déclarant :

« Il est temps d’affronter vos démons. Sortir”

C’est le type d’énergie que nous aimons. Nous ne doutons pas que ces gens trouveront Carolyn Bryant Donham et veilleront à ce qu’elle paie chaque centime qu’elle doit pour sa part dans le meurtre d’un jeune enfant noir.