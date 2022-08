Les partisans demandent l’extradition de Dawn Walker : voici comment cela pourrait fonctionner

Les partisans de la femme de Saskatoon qui est accusée d’avoir organisé sa disparition puis de s’enfuir aux États-Unis disent qu’elle devrait être ramenée au Canada.

Dawn Walker, 48 ans, et son fils, âgé de sept ans, ont été au centre d’une recherche exhaustive et émotionnelle après leur disparition à Saskatoon le 24 juillet. Ils ont été retrouvés à Oregon City vendredi et Walker a été détenu aux États-Unis. puisque.

Walker est accusé aux États-Unis d’usurpation d’identité aggravée, qui, s’il est reconnu coupable, entraînerait une peine de prison minimale de deux ans. Elle a également été accusée au criminel d’enlèvement parental et de méfait public au Canada.

Les procureurs américains allèguent que Walker a simulé la mort d’elle et de son fils dans le cadre d’un stratagème élaboré qui a débuté il y a plusieurs mois et impliquait des identités volées, ainsi qu’un compte bancaire frauduleux.

Les personnes qui défendent Walker pensent qu’il y a plus dans l’histoire qu’il n’y paraît, et ils veulent que les responsables la rapprochent de chez eux.

“Je soutiens vraiment et j’espère qu’ils l’extraderont vers le Canada afin qu’elle puisse faire face à ces accusations ici dans son pays natal”, a déclaré la tante de Walker, Marie-Anne Daywalker-Pelletier, lors d’un rassemblement de soutien à Regina mardi soir.

Erica Beaudin, directrice exécutive de Regina Treaty/Indian Services, a encouragé les autres personnes présentes au rassemblement à amplifier les appels à l’extradition.

“Dawn sentait qu’elle n’avait pas d’autre choix, mais c’est son histoire à raconter”, a déclaré Beaudin. “Mais notre histoire – en tant que famille, en tant qu’amis, en tant que collègues, en tant que femmes – est de nous lever et de dire:” Nous voulons que vous soyez en sécurité et à la maison ici sur vos propres terres visées par un traité pour raconter votre histoire. “”

Elle pourrait être extradée ici pour être jugée sur les infractions canadiennes, puis réextradée aux États-Unis pour être jugée sur les infractions américaines. – Rob Currie, professeur de droit, Université Dalhousie

Selon Rob Currie, professeur de droit à la faculté de droit Schulich de l’Université Dalhousie à Halifax, l’extradition est le processus juridique officiel qui permet aux gouvernements fédéraux d’envoyer des personnes d’un pays à un autre pour faire face à des poursuites ou purger une peine.

Il appartient en fin de compte aux responsables américains de prendre la décision finale quant à savoir si Walker sera extradé et quand, mais le processus doit commencer par une demande officielle du ministère canadien de la Justice aux États-Unis.

CBC News a demandé au ministère s’il avait fait la demande, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Une fois la demande faite, les responsables américains tiendraient une audience d’extradition pour examiner des éléments tels que les documents, les preuves et les critères d’extradition légale.

“Il n’est pas inhabituel pour la personne à qui l’on demande de renoncer au processus, c’est-à-dire:” J’accepte volontairement de retourner au Canada “”, a déclaré Currie, notant que cela accélérerait le processus.

Plusieurs parcours possibles

Si l’extradition est autorisée, dit Currie, le processus pourrait se dérouler de différentes manières puisque Walker fait face à des accusations des deux côtés de la frontière.

Currie, qui se spécialise en droit pénal transnational, a déclaré qu’une option serait que Walker rebondisse entre le Canada et les États-Unis, répondant aux accusations criminelles dans les deux pays.

“Elle pourrait être extradée ici pour être jugée sur les infractions canadiennes, puis réextradée vers les États-Unis pour être jugée sur les infractions américaines”, a déclaré Currie.

“Si elle est condamnée dans l’un ou l’autre pays, elle peut être envoyée pour purger une peine dans un pays, puis envoyée pour purger une peine dans l’autre pays.”

Alternativement, Currie dit qu’il y a une chance que les États-Unis abandonnent leurs charges contre Walker compte tenu de leur nature.

«Je dirais que les allégations les plus graves concernent des choses qui sont censées se produire au Canada. Il n’est pas inhabituel pour les Américains dans cette situation de dire:« OK, vous savez quoi, nous allons abandonner nos accusations et et juste aller de l’avant avec l’extradition », a-t-il dit.

“Ce n’est pas inhabituel, en particulier si les accusations du côté américain sont en quelque sorte de bas niveau par rapport aux charges du côté canadien.”

Les accusations de Walker aux États-Unis concernent de faux documents d’identité.

“L’un d’eux est un crime”, a déclaré Currie. “L’un d’eux est un délit. Sans doute, aucun d’eux n’est aussi grave que l’enlèvement d’enfants et le méfait public.”

Accusation d’usurpation d’identité

Si les États-Unis abandonnent leurs accusations, dit Currie, Walker pourrait potentiellement faire face à des accusations de vol d’identité au Canada, où l’infraction présumée a commencé.

Le service de police de Saskatoon a déclaré lundi que l’enquête criminelle sur les actions de Walker se poursuivait et que d’autres accusations pourraient être portées.

Un manifestant à l’Assemblée législative tient une affiche soutenant Walker. (Adam Bent/CBC)

Dans un autre développement, Walker a publié une déclaration mardi, disant qu’elle n’avait “pas d’autre choix” que de faire ce qu’elle a fait parce qu’elle craignait pour sa propre sécurité et celle de son fils.

Les cas d’extradition qui impliquent des allégations d’abus et d’enfants à risque doivent être examinés avec soin, dit Currie.

“Il y a beaucoup de dynamiques de genre complexes et de dynamiques parentales qui doivent être prises en compte dans un cas comme celui-ci, par nous tous qui regardons et aussi par les autorités gouvernementales qui sont chargées de traiter l’affaire.”

La prochaine comparution de Walker devant le tribunal américain est actuellement prévue pour le mois prochain.