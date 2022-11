Les partisans d’Elon Musk construisent sa statue de «chèvre» de 30 pieds d’une valeur de Rs 4,8 Crore

Le milliardaire Elon Musk fait la une des journaux depuis son rachat de Twitter. Alors que beaucoup ne sont pas si heureux qu’il soit à la tête de Twitter, il y a une section de l’enracinement Internet pour le patron de Tesla. Eh bien, le soutien est si long que ses partisans inconditionnels ont également construit un monument de 30 pieds de long pour honorer la « CHÈVRE ». L’artisanat présente le visage d’Elon Musk sur le corps de ce qui semble être une chèvre. La sculpture est ensuite placée sur une fusée.

L’utilisateur de Twitter Jack Zuchelli a partagé une photo de la sculpture et a écrit : « Avez-vous vu une statue géante d’Elon Musk avec un corps de chèvre chevauchant une fusée ? Elle s’appelle la chèvre d’Elon. Il roule autour de Tesla à Fremont à l’arrière d’un semi-remorque.

Jetez-y un œil ici :

Avez-vous vu une statue géante de @Elon Musk avec un corps de chèvre chevauchant une fusée. Elle s’appelle la chèvre d’Elon. Il roule @Tesla à Fremont sur le dos d’un semi. pic.twitter.com/UX43tu7gur – John Zuchelli (@tvzuke) 30 septembre 2022

Selon Daily Mail, le monument vaut 6 00 000 $ (environ Rs 4,8 crore). L’engin mesure environ 5 pieds et 9 pouces de hauteur. La pièce a été réalisée par les sculpteurs canadiens Kevin et Michelle Stone. La tête de la sculpture était en aluminium. Apparemment, l’idée de la statue d’Elon Musk a été commandée par la société de crypto-monnaie Elon GOAT Token ($EGT). La société a apparemment l’intention d’offrir la statue à Musk dans sa Tesla texane à Austin, au Texas, d’ici la fin de ce mois.

“La plupart des gens pensaient que nous ne le ferions jamais, mais après un an de construction, le moment est venu de le ramener à Elon. Vraiment, nous voulons juste rencontrer le gars et le lui donner. Après tout, il est l’humain vivant le plus innovant, d’où le GOAT – Greatest Of All Time. Nous avons construit Elon Musk un monument de 600 000 $ à l’arrière d’une semi-remorque en l’honneur de ses nombreuses réalisations et de son engagement envers la crypto-monnaie », a déclaré la société de crypto-monnaie tout en saluant Musk comme le« plus grand de tous les temps ».

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici