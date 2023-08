Points clés Le chef mercenaire russe Evgueni Prigojine, impliqué dans une récente mutinerie, figure sur la liste des passagers de l’avion écrasé.

L’avion se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé près du village de Kuzhenkino.

Dix personnes se trouvaient à bord, dont trois membres d’équipage.

Le mercenaire le plus puissant de Russie était à bord d’un avion qui s’est écrasé mercredi soir au nord de Moscou sans survivants, ont annoncé les autorités russes, deux mois jour pour jour après qu’il ait mené une mutinerie avortée contre les hauts gradés de l’armée.

Il n’y a eu aucun commentaire officiel de la part du Kremlin ou du ministère de la Défense sur le sort de Prigojine, chef de l’armée. et un ennemi autoproclamé du leadership de l’armée pour ce qu’il considère comme son incompétence dans la poursuite de la guerre russe en Ukraine.

Une chaîne Telegram liée à Wagner, Grey Zone, l’a cependant déclaré mort et l’a salué comme un héros et un patriote qui, selon elle, était mort aux mains de personnes non identifiées qu’elle qualifiait de « traîtres à la Russie ».

Au milieu de spéculations fébriles et d’une absence de faits vérifiables, certains de ses partisans ont pointé du doigt l’Etat russe, d’autres l’Ukraine, qui devait célébrer jeudi son Jour de l’Indépendance.

D’autres personnes qui se sont opposées au président Vladimir Poutine ou à ses intérêts sont également décédées dans des circonstances floues ou ont frôlé la mort, notamment des dirigeants politiques et des journalistes au franc-parler.

Un immeuble abritant les bureaux de Wagner à Saint-Pétersbourg a illuminé ses fenêtres la nuit tombée de manière à afficher une croix géante en signe de respect et de deuil. Des fleurs ont été déposées et des bougies allumées près des bureaux tôt jeudi.

Des hommes accrochent jeudi un drapeau de « PMC Wagner » sur un mémorial informel à côté de l’ancien « Centre PMC Wagner » à Saint-Pétersbourg, en Russie. Source: PAA, PA / Dmitri Lovetski La mort de Prigozhin laisserait le groupe Wagner, qui a suscité la colère de Poutine en juin en organisant une mutinerie armée avortée contre les hauts gradés de l’armée, sans chef et soulèverait des questions sur ses futures opérations en Afrique et ailleurs.

Quel que soit l’auteur de l’accident, sa mort débarrasserait également Poutine de celui qui avait lancé le défi le plus sérieux à l’autorité du dirigeant russe depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

L’avion d’affaires Embraer Legacy 600 qui s’est écrasé n’a enregistré qu’un seul accident en plus de 20 ans de service, et cela était dû à des erreurs de l’équipage plutôt qu’à une panne mécanique, selon le site Internet International Aviation HQ.

Embraer a déclaré qu’il se conformait aux sanctions internationales imposées à la Russie et qu’il n’assurait plus la maintenance de l’avion depuis 2019.

L’avion n’a montré aucun signe de problème jusqu’à une chute abrupte au cours de ses 30 dernières secondes, selon les données de suivi du vol.

Le chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, aurait été tué dans un accident d’avion privé en Russie. Source: PAA / PA

Le co-fondateur de Wagner également dans l’avion

Rosaviatsia, l’agence aéronautique russe, a publié les noms des 10 personnes à bord de l’avion abattu, dont Prigojine et celui de Dmitri Outkine, son bras droit qui a contribué à la fondation du groupe de mercenaires et portait l’indicatif d’appel « Wagner ».

Les enquêteurs russes ont déclaré avoir ouvert une enquête pénale pour déterminer ce qui s’était passé. Certaines sources anonymes ont déclaré aux médias russes qu’elles pensaient que l’avion avait été abattu par un ou plusieurs missiles sol-air. L’agence de presse Reuters n’a pas pu le confirmer.

L’avion, qui se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg, s’est écrasé près du village de Kuzhenkino, dans la région de Tver, a indiqué le ministère russe des Situations d’urgence.

Abbas Gallyamov, ancien rédacteur de discours de Poutine devenu critique et que les autorités russes ont qualifié d’« agent étranger », a suggéré que le dirigeant russe, qui devrait briguer un autre mandat l’année prochaine, était à l’origine de l’accident et avait renforcé son autorité en le processus.

« L’establishment est désormais convaincu qu’il ne sera pas possible de s’opposer à Poutine », a écrit Gallyamov sur Telegram. « Poutine est assez fort et capable de se venger. »

L’avion exécutif Embraer Legacy 600 (numéro d’avion RA-02795) transportant prétendument Yevgeny Prigozhin, photographié en mai. Il n’y a eu qu’un seul accident enregistré en plus de 20 ans de service Source: PAA, PA / Louba Ostrovskaïa Bill Browder, et un autre critique du Kremlin était d’accord.

« Poutine ne pardonne jamais et n’oublie jamais. Il ressemblait à un faible humilié avec Prigozhin courant partout sans se soucier du monde (après la mutinerie). Cela consolidera son autorité », a écrit Browder sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Lors d’une visite en Californie, le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il ne savait pas avec certitude ce qui s’était passé.

« Mais je ne suis pas surpris », a déclaré Biden. « Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière. »

Deuxième avion en ligne vers Prigojine

Peu de temps après que l’avion soit tombé du ciel, un deuxième jet privé lié à Prigojine, qui semblait également se diriger vers Saint-Pétersbourg, la base d’attache de Prigojine, a fait demi-tour vers Moscou, selon les données de suivi des vols, et a ensuite atterri.

Prigozhin, 62 ans, a été le fer de lance de la mutinerie contre les hauts gradés de l’armée russe les 23 et 24 juin, qui, selon Poutine, aurait pu faire basculer la Russie dans la guerre civile. Les chasseurs Wagner ont abattu des hélicoptères d’attaque russes pendant la révolte, tuant un nombre non confirmé de pilotes, exaspérant les militaires.

Il a également passé des mois à critiquer la guerre russe en Ukraine, que Moscou qualifie d’« opération militaire spéciale », et avait tenté de renverser le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valery Gerasimov.

De nombreux Russes se demandaient comment il avait pu proférer des critiques aussi éhontées sans aucune conséquence.

La mutinerie a pris fin par un accord apparent du Kremlin selon lequel Prigojine a accepté de déménager en Biélorussie voisine. Mais dans la pratique, il semblait pouvoir circuler librement en Russie après l’accord qui aurait garanti sa sécurité personnelle.

Des militaires russes gardent une route près du lieu de l’accident d’avion. Source: PAA, PA / Alexandre Zemlianichenko Prigozhin a publié lundi un discours vidéo qui, selon lui, a été réalisé en Afrique. Il s’est présenté au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet.

Des informations non confirmées des médias russes ont indiqué que Prigozhin et ses associés avaient assisté mercredi à une réunion avec des responsables du ministère russe de la Défense.

Reuters n’a pas pu le confirmer et il n’y a eu aucune confirmation de la part du ministère de la Défense.

Le tracker en ligne Flightradar24 a montré que l’Embraer Legacy 600 (numéro d’avion RA-02795) transportant Prigozhin avait disparu du radar à 18h11 (jeudi, 1h11 AEST). Un clip vidéo non vérifié publié sur les réseaux sociaux montrait un avion ressemblant à un jet privé tombant du ciel vers la terre.

Un autre clip non vérifié montrait l’épave en feu de l’avion au sol. Au moins un corps était visible. Les sauveteurs ont récupéré sept corps sur les lieux, a rapporté l’agence TASS.