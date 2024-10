Les partisans de Trump sont des « déchets » – Biden — RT World News

Le président américain a affirmé que la rhétorique des fans du candidat républicain était « anti-américaine ».

Les partisans du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump sont « ordures, » » a déclaré mardi le président américain sortant Joe Biden. Il a ensuite affirmé qu’il s’était mal exprimé et qu’il avait l’intention de condamner un orateur spécifique lors du récent rassemblement de Trump au Madison Square Garden.

Biden a fait ses commentaires lors d’un appel Zoom organisé par le groupe de défense hispanique Voto Latino. Il a commencé par évoquer le comédien Tony Hinchcliffe qui a fait une blague dimanche comparant Porto Rico à « Une île flottante de déchets au milieu de l’océan. »

« L’autre jour, un conférencier à [the Trump] un rassemblement a qualifié Porto Rico d’île flottante d’ordures », Biden a déclaré, ajoutant que les Portoricains sont « de bonnes et honnêtes personnes. »

« Les seuls déchets que je vois flotter là-bas, ce sont ses partisans. Sa diabolisation des Latinos est inadmissible et anti-américaine. » a souligné Biden. « C’est totalement contraire à tout ce que nous avons fait, à tout ce que nous avons été. »

Le président a ensuite accusé Trump d’essayer de « diviser le pays sur la base de la race » et a insisté pour que la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, « sera un président pour toute l’Amérique. »

Biden s’est ensuite adressé à X pour préciser qu’il avait « a qualifié d’ordures la rhétorique haineuse à propos de Porto Rico proférée par le partisan de Trump lors de son rassemblement au Madison Square Garden. »

« C’est tout ce que je voulais dire. Les commentaires lors de ce rassemblement ne reflètent pas qui nous sommes en tant que nation. Biden a écrit.















Les propos du président ont été rapidement condamnés par les alliés de Trump. « Il parle des Américains ordinaires qui aiment leur pays », » a déclaré le sénateur républicain Marco Rubio, exhortant la campagne Biden à s’excuser. « Nous ne sommes pas des ordures, nous sommes des patriotes qui aiment l’Amérique » Rubio a déclaré lors d’un rassemblement Trump à Allentown, en Pennsylvanie.

Hinchcliffe lui-même avait accusé les démocrates d’avoir réagi de manière excessive à son set lors de l’événement du Madison Square Garden. « Ces gens n’ont aucun sens de l’humour » il a écrit sur X dimanche, affirmant que l’équipe Harris avait pris la blague hors de son contexte « pour que cela paraisse raciste. »

Démocrates et Républicains s’accusent fréquemment mutuellement de discours haineux et de diabolisation. Certains conservateurs ont établi un parallèle entre le commentaire « poubelle » de Biden et celui d’Hillary Clinton, qui a décrit les partisans de Trump en 2016 comme un « panier de déplorables ». Trump lui-même a récemment été critiqué pour avoir qualifié ses opposants de « ennemi de l’intérieur ».