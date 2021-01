Dans une décision sans précédent, Twitter a définitivement banni le président américain Donald Trump de leur plate-forme pour incitation à la violence. Beaucoup ont pris cette décision comme une opposition à la liberté d’expression et beaucoup de ses partisans ont choisi de quitter la plate-forme en solidarité avec leur chef.

Alors que la balise #goodbyetwitter montait en flèche, la recherche d’une autre plate-forme de microblogging connue sous le nom de Parler a augmenté. Il convient de noter que Parler est considéré par les conservateurs comme une plate-forme de médias sociaux plus « favorable à la liberté d’expression », car elle est largement peuplée d’idéologues hardcore de droite.

Les fans mécontents de Trump ont commencé leur sortie de Twitter dans les premières heures de samedi. Auparavant, le site Web avait simplement suspendu Donald Trump de sa plate-forme à la suite des émeutes à Capitol Hill à Washington DC. Les médias ont noté que les tweets et les appels publics de Trump sur Twitter pour avoir riposté et répandu de la désinformation sur le « vol de votes » avaient un impact direct sur l’incitation à ces foules indisciplinées. Suite à la tentative de siège, les membres du Congrès ont dû se replier dans des bunkers souterrains pour leur sécurité et au moins 5 personnes sont mortes, dont un policier en uniforme.

En conséquence, Twitter a décidé que la suspension n’était pas suffisante. Ils ont définitivement retiré Trump de leur plateforme.

Cette décision n’a visiblement pas plu à ses partisans. Au début de leur exode, Parler et Gab ont commencé à se peupler de plus en plus. Bien qu’il ne soit pas clair de dire exactement combien de partisans de Trump ont quitté Twitter jusqu’à présent.

Gab a indiqué qu’ils recevaient environ 10 000 nouveaux utilisateurs par heure samedi. La ruée vers Parler était encore plus grande et les serveurs se sont plantés pendant un petit moment en raison de l’augmentation massive du trafic. Selon CNN, l’application gagnait en popularité auprès des conservateurs avant même l’interdiction de Trump car elle autorise toutes sortes de publications sans censure. Twitter, en revanche, a des politiques strictes concernant les discours violents, les discours de haine, etc.

De plus, afin d’améliorer la qualité et d’éliminer la violence, Twitter a déclaré qu’il supprimerait les comptes avec des identifiants d’utilisateurs non vérifiés. Suite à cette décision, de nombreux partisans de Trump ont affirmé qu’il y avait eu une chute soudaine du nombre de leurs abonnés. La plupart des partisans de droite créent plusieurs comptes non vérifiés afin de diffuser leur message qui, à la suite de la nouvelle politique de Twitter, aurait pu être expulsé.

Alors que les Américains de droite ont cité leurs droits de premier amendement et ont qualifié ce démantèlement de mouvement « fasciste », de nombreux utilisateurs anti-Trump leur ont rappelé que Twitter est une entreprise privée avec ses propres règles et réglementations.

De plus, l’incitation à la violence et les émeutes sont généralement des exceptions à la liberté d’expression.