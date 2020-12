Les organisateurs s’attendent à ce que pas moins de 15000 partisans du président Donald Trump arrivent samedi dans la capitale du pays – quelques jours à peine avant le vote du collège électoral – pour protester contre la fraude électorale présumée lors de l’élection présidentielle du 3 novembre, une affirmation non fondée également poussée par Trump.

Women for America First, un groupe de femmes conservatrices qui a organisé le mois dernier le rassemblement «Stop the Steal» à Washington qui a attiré des dizaines de milliers de personnes, a obtenu vendredi un permis du National Park Service.

Les participants pro-Trump se rassembleront au Freedom Plaza et marcheront vers la Cour suprême des États-Unis, conformément au permis. Les orateurs incluent Kristi Noem, gouverneur du Dakota du Sud, Mike Lindell, PDG de My Pillow, ancien Mike Flynn, conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump, et Sebastian Gorka, ancien assistant de Trump.

Les électeurs des 50 États et de Washington, DC, se réunissent lundi dans leurs capitales respectives pour voter officiellement à la présidence sur la base des votes populaires dans chaque État. Le président élu Joe Biden a remporté 306 voix électorales et Trump est de 232; un candidat présidentiel a besoin de 270 de ces voix pour gagner.

Vingt-six États et le district de Columbia obligent légalement les électeurs à voter conformément au vote populaire, mais les électeurs «infidèles» ont voté pour quelqu’un d’autre que leur candidat. Aucun n’a jamais affecté le résultat des élections.

La manifestation est un moyen pour les partisans de Trump d’exprimer leur désillusion et leur colère face aux élections, a déclaré Amy Kremer, présidente de Women for America First, qui se rend dans la capitale nationale dans le cadre d’une tournée en bus de deux semaines à travers le pays.

« Nous voulons qu’il continue à rester fort et à lutter pour dénoncer cette fraude électorale et exiger la transparence et l’intégrité électorale », a-t-elle déclaré. « La deuxième proposition est vraiment de se soutenir mutuellement. »

Le procureur général William Barr a déclaré la semaine dernière que le ministère de la Justice n’avait pas trouvé de preuve de fraude électorale généralisée qui modifierait le résultat du vote. Une coalition nationale de responsables de la sécurité électorale a déclaré le mois dernier qu’il n’y avait aucune preuve qu’un système de vote ait été compromis et a décrit l’élection comme « la plus sûre de l’histoire américaine ».

« Il n’y a aucune preuve pour soutenir l’affirmation ou l’allégation selon laquelle il y a eu une fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020 », a déclaré David Levine, chargé de l’intégrité électorale à l’Alliance non partisane pour la sécurité de la démocratie. Il a noté que la majorité des poursuites intentées par l’équipe Trump dans les États avaient échoué.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est que ces types d’événements contribuent à une campagne plus large de désinformation ou de désinformation qui mine la confiance des électeurs dans les élections et crée des fissures dans notre démocratie », a-t-il déclaré.

Levine a ajouté que davantage de travail devait être fait pour renforcer la confiance des électeurs dans l’intégrité électorale et pour protéger les fonctionnaires électoraux qui pourraient être ciblés s’ils sont perçus comme contribuant à la perte d’un candidat.

Le but du rassemblement semble être une tentative de changer les esprits de certains électeurs et de provoquer «des perturbations et le chaos», selon Angelo Carusone, président du groupe de surveillance des médias de gauche Media Matters for America. Carusone a déclaré que le taux de participation au rallye pourrait également donner un aperçu de ce à quoi s’attendre des organisateurs de droite sous l’administration Biden.

« Le but externe et en quelque sorte le but de ceci est d’avoir une démonstration de force d’une manière significative juste quand les électeurs du Collège électoral viennent à Washington pour voter », at-il dit. « L’objectif interne est simplement de maintenir l’engagement et de garder leurs membres ensemble. »

Le permis estime que plus de 15000 personnes se rassembleront les 11 et 12 décembre pour soutenir Trump, un chiffre similaire à celui des dizaines de milliers de personnes qui se sont rendues en novembre.

« Je ne serais pas surpris si cette prochaine marche est plus importante que celle d’origine », a déclaré Kremer.

Cependant, le taux de participation pourrait être bien inférieur à celui de l’événement précédent, en partie parce qu’il n’était pas aussi fortement annoncé au départ dans les cercles de droite, a déclaré Jared Holt, chercheur invité au Digital Forensics Research Lab de l’Atlantic Council qui se concentre sur l’extrémisme national.

«Nous constatons que le mouvement Stop the Steal commence déjà à diminuer au moins dans son empreinte numérique et cela semble se traduire par des rassemblements», a-t-il déclaré.

Le service des parcs nationaux a également accordé un permis à Alex Stoval pour un rassemblement séparé pour «l’intégrité électorale et les droits du 2e amendement» associés au mouvement Stop the Steal qui devrait attirer 500 personnes au Sylvan Theatre.

Plusieurs groupes, dont l’organisation anti-Trump Refuse Fascism et le groupe anti-fasciste All Out DC, ont déjà annoncé ils organiseront à nouveau des contreprotests. Refuse Fascism prévoit de se rassembler sur la place Black Lives Matter.

« Nous nous rassemblons pour nous dresser contre le régime au pouvoir et la mobilisation fasciste », a-t-elle déclaré.

Les organisateurs du rassemblement pro-Trump ont reconnu le potentiel de contreprotestations sur leur demande de permis, mentionnant spécifiquement Black Lives Matter et Antifa.

« De toute évidence, nous avons vu que quiconque anti-Trump nous attaquera », a écrit Cindy Chafian de Women for America First dans l’application. « Nous nous assurerons d’avoir un plan en place pour assurer la sécurité des participants. »

Lors du rassemblement de la mi-novembre, des escarmouches entre manifestants et contre-manifestants ont éclaté dans toute la ville. Au moins 20 personnes ont été arrêtées pour divers chefs d’accusation, notamment pour voies de fait et possession d’armes, a rapporté l’Associated Press. Un coup de couteau a été signalé, deux policiers ont été blessés et plusieurs armes à feu ont également été récupérées par la police.

Kristen Metzger, porte-parole de la police de DC, a confirmé que la police serait présente à la manifestation. Le ministère a publié un avis de circulation avec des fermetures de routes qui seront publiées avant l’événement.

Carusone a déclaré que plusieurs chapitres des Proud Boys, un groupe extrémiste d’extrême droite connu pour inciter à la violence, prévoyaient non seulement d’y assister comme ils l’ont fait auparavant, mais ont déclaré que les contre-manifestants doivent être conscients que les Proud Boys cherchent à contrarier les contre-manifestants pour créer un « prétexte pour auto défense. »

« La probabilité de violence est en fait plus aiguë qu’elle ne l’était la dernière fois, en grande partie à cause de qui l’organise vraiment », a déclaré Carusone.

