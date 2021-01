Les partisans de Trump prennent d’assaut le Capitole américain

Un partisan de Trump brandit un drapeau Trump pour le président dans la capitale américaine le 6 janvier 2020. | Gagnez McNamee / Getty Images

Trump a dit à des milliers de manifestants de se rendre au Capitole mercredi après-midi.

Le débat sur la certification par le Congrès des résultats des élections de 2020 a été brusquement interrompu mercredi lorsque les sénateurs se sont fait dire: «Les manifestants sont dans le bâtiment». Le vice-président Mike Pence, qui présidait la session, a été rapidement escorté de la chambre du Sénat – et moins d’une heure plus tard, le Matt Fuller du Huffington Post des coups de feu ont été tirés dans la chambre de la Chambre.

« Les manifestants sont dans le bâtiment » – le Sénat est brusquement mis en suspension pic.twitter.com/33m8Sht4Sm – Aaron Rupar (@atrupar) 6 janvier 2021

Les manifestants, partisans du président Donald Trump, se sont affrontés avec des agents de la police du Capitole des États-Unis sur le terrain du bâtiment du Capitole mercredi après-midi, alors que les législateurs travaillaient à l’intérieur pour certifier la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral.

Des milliers de partisans de Trump se sont réunis à Washington, DC, pour ce que Trump a surnommé un «Save America Rally», une manifestation de deux jours destinée à démontrer leur soutien à la théorie du complot réfutée selon laquelle une fraude généralisée a gâché l’élection présidentielle de 2020 – et que Trump, plutôt que Biden, est le gagnant légitime de ce concours.

Trump lui-même s’est adressé mercredi à une foule de plusieurs milliers de participants à un rassemblement près de la Maison Blanche et les a encouragés à manifester au Capitole à la suite de ses remarques.

Cependant, plusieurs centaines de partisans n’ont pas attendu si longtemps et ont commencé à marcher vers la région du Capitole avant la conclusion du discours du président.

Rebecca Tan du Washington Post a rapporté que les partisans de Trump se sont heurtés à des barricades, qu’ils ont détruites. Ils ont continué à se battre avec la police, selon Philip Lewis du Huffington Post, qui a partagé une vidéo de la police travaillant pour rétablir le contrôle alors que les partisans de Trump leur criaient dessus, plusieurs semblant dire à divers agents qu’ils étaient «un putain de traître[s]. »

Des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut les barricades à l’arrière du Capitole et marchent vers le bâtiment. pic.twitter.com/68nB7QyiP9 – Rebecca Tan (@rebtanhs) 6 janvier 2021

Avant l’évacuation du Congrès, plusieurs bâtiments fédéraux à proximité, incluant le Bibliothèque du Congrès, auraient été évacués.

Alors que les législateurs et d’autres personnes ont été mis en sécurité, les manifestants ont continué à se battre contre la police, selon Igor Bobic du Huffington Post, qui signalé qu’à mesure que les altercations se calmaient, il y avait un «drapeau confédéré flottant à l’extérieur de la salle du Sénat».

Les policiers les tiennent à quelques pas de la salle du Sénat, qui est verrouillée. Les sénateurs sont à l’intérieur. Je vois quelques drapeaux confédérés. pic.twitter.com/YI7X7KmuUG – Igor Bobic (@igorbobic) 6 janvier 2021

Les législateurs ont répondu à la manifestation – et aux batailles avec la police – avec incrédulité; Représentant Haley Stevens (D-MI) a tweeté: «Je m’abrite sur place dans mon bureau. Le bâtiment voisin a été évacué. Je ne peux pas croire que je dois écrire ça.

Jusqu’à ce qu’il arrête le progrès, le chaos à l’extérieur de la chambre s’est reflété dans un débat intense à l’intérieur; Alors que les partisans de Trump se battaient avec les forces de l’ordre, les législateurs du GOP ont publié leur premier de plusieurs défis prévus concernant les résultats des élections, affirmant qu’il y avait des irrégularités dans le décompte des voix en Arizona.

Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, pour que toute objection soit prise en compte, elle doit être soulevée à la fois par un membre de la Chambre des représentants et par un sénateur; cette condition a été remplie dès que la question des résultats de l’Arizona a été soulevée, et l’examen du défi a été accueilli par de forts applaudissements de la part des législateurs républicains.

On s’attend à ce que ce soit le premier d’au moins trois défis – qui devraient tous échouer, car une majorité de la Chambre et du Sénat doivent voter en faveur de tout défi pour réussir. Les démocrates détiennent la majorité à la Chambre, et plusieurs républicains, dont les sens. Mitt Romney et Lisa Murkowski, ont déclaré qu’ils ne voteraient pour aucune objection.

Comme l’a rapporté Li Zhou de Vox, le débat sur l’opportunité de s’opposer à la certification du vote du Collège électoral, l’une des dernières étapes constitutionnellement requises pour clôturer une élection présidentielle, a divisé le Parti républicain. D’un côté, les modérés comme Romney et Murkowski, ainsi que la plupart des dirigeants du caucus au Sénat; de l’autre, des membres plus radicaux, dont beaucoup, comme Zhou l’a expliqué, ont une incitation électorale à être considérés comme alignés sur Trump.

Ce schisme a été mis en évidence lors des manifestations, le sénateur Todd Young (R-IN) – qui n’a pas adhéré au plan de s’opposer aux résultats – étant interrogé par des partisans de Trump qui estimaient qu’il manquait à son devoir.

RT @rebtanhs: Les sénateurs républicains sont envahis par les manifestants de Trump sur la Colline. Voici un exaspéré @SenToddYoung disant qu’il ne votera pas contre la certification de l’élection. «J’ai prêté serment sous Dieu … est-ce que cela compte encore dans ce pays?» pic.twitter.com/VMlvMZJcFm – Robert McCartney (@McCartneyWP) 6 janvier 2021

Romney a fait face à un questionnement similaire récemment sur un vol pour Washington.

La rancune affichée par les partisans de Trump lors du rassemblement de mercredi semble être, à certains égards, le reflet de l’inquiétude ressentie par une large section de la base républicaine. Un sondage Morning Consult effectué en décembre 2020 a révélé que 68% des républicains ne pensent pas que les élections de novembre étaient libres et équitables; près de 40% des républicains ont déclaré que le président ne devait pas céder, quels que soient les résultats réels de l’élection.

Dans un communiqué publié samedi, un groupe de 11 sénateurs du GOP – dirigé par Ted Cruz du Texas – a utilisé un sondage comme celui-ci pour justifier sa décision de s’opposer à la certification de la victoire de Biden, en écrivant: « Sondage Reuters / Ipsos, tragiquement, montre que 39% des Américains pensent que «l’élection a été truquée». Cette conviction est partagée par les républicains (67%), les démocrates (17%) et les indépendants (31%). »

Mais comme Cameron Peters l’a noté pour Vox, alors que le sondage effectué par Morning Consult, Ipsos et d’autres est exact, la méfiance des républicains à l’égard des élections de novembre provient en grande partie des dirigeants républicains. Le rassemblement est la preuve qu’il y a une vraie colère sur les résultats des élections, et certains observateurs ont attribué la double défaite des républicains dans les courses au Sénat de Géorgie mardi à la méfiance dans le processus.

Mais cette colère et cette méfiance ont été alimentées par Trump, qui a à plusieurs reprises qualifié l’élection de frauduleuse et ceux qui l’ont dirigée comme corrompue. Un certain nombre de sénateurs républicains ont repris ce message, tout comme des personnalités des médias conservateurs et d’extrême droite.

Toute violence qui pourrait survenir, et toute distanciation du processus démocratique, n’est pas organique – elle a été conçue par le président et par son parti.