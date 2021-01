Des dizaines de partisans de Donald Trump ont manifesté devant le domicile du sénateur américain Marco Rubio (R-Florida), exigeant qu’il se joigne à un effort républicain pour lutter contre la certification par le Congrès de la victoire électorale du président élu Joe Biden.

Les manifestants ont défilé d’un parc voisin avant de se rassembler devant la résidence de Rubio à West Miami samedi, scandant « Arrête le vol » et agitant des drapeaux Trump. Des images de WPLG, affilié de Miami ABC, montrent des manifestants portant des pancartes avec des messages tels que « Ne pas confirmer » et «Rubio, nous vous surveillons.»

La foule a clairement demandé que Rubio conteste la finalisation de la victoire de Biden lorsque le Congrès se réunira le 6 janvier pour certifier les résultats électoraux de tout le pays. Un homme a dit à travers un mégaphone, «S’il ne le fait pas, son avenir politique est terminé.»

Le président de Proud Boys, Enrique Tarrio, faisait partie des manifestants et a déclaré à un journaliste du WPLG: «S’ils finissent par voler cette élection, cela continuera. Nous continuerons de revenir et nous continuerons de lutter contre cela.

Un autre participant à la manifestation, identifié comme un partisan de Trump, Chris Nelson, a déclaré: «Nous voulons envoyer un message direct au sénateur Marco Rubio pour qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas certifier cette élection frauduleuse.»

Certains membres de la Chambre des États-Unis de Floride ont déclaré qu’ils voteraient contre la certification des résultats d’États où Trump a allégué une fraude électorale massive, mais les sénateurs de l’État, Rubio et Rick Scott, n’ont pas pris position publiquement.

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) et 10 autres républicains ont annoncé conjointement samedi qu’ils contesteraient la certification des votes électoraux à moins que le Sénat n’accepte de former une commission d’urgence pour effectuer un audit de 10 jours des résultats dans les États qui ont été contestés. Ces 11 suivent le sénateur Josh Hawley (R-Missouri), qui avait précédemment déclaré qu’il essaierait de bloquer la certification.

Dimanche, quatre sénateurs républicains se sont joints à une déclaration bipartite appelant le Congrès à certifier les résultats des élections du 3 novembre. Mitt Romney (R-Utah), Susan Collins (R-Maine), Lisa Murkowski (R-Alaska) et Bill Cassidy (R-Louisiana) figuraient parmi les cosignataires, déclarant:« Les électeurs se sont exprimés et le Congrès doit maintenant s’acquitter de sa responsabilité de certifier les résultats des élections. »

Cruz a déclaré qu’il s’attendait à ce que la plupart ou tous les démocrates ainsi que de nombreux républicains favorisent l’officialisation de la victoire de Biden.

La manifestation de samedi devant la maison de Rubio illustre la pression croissante exercée sur les républicains pour prouver leur fidélité à Trump et risquer d’être stigmatisés par les médias traditionnels comme essayant de renverser le processus démocratique. On s’attend à ce que Trump reste une force politique forte s’il est forcé de démissionner le 20 janvier, comme prévu. Le président et ses alliés pourraient faire campagne contre les républicains considérés comme déloyaux en 2022, lorsque Rubio sera réélu.

