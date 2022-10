Les partisans de Rishi Sunak affirment qu’il est le seul candidat capable de résoudre les problèmes économiques de la Grande-Bretagne

RISHI Sunak est le seul candidat visant à devenir Premier ministre avec la crédibilité nécessaire pour résoudre les problèmes économiques du pays, ont déclaré ses partisans hier soir.

L’ex-chancelier se prépare à lancer officiellement sa deuxième offre pour le n ° 10 ce week-end – alors que les marchés ont de nouveau vacillé à cause des dernières turbulences à Westminster.

Les partisans de Sunak disent: “Il avait le bon plan cet été et il a le bon plan maintenant pour apporter la stabilité et donner confiance aux marchés” Crédit : Alamy

Une autre course à la direction a été déclenchée après que Liz Truss soit devenue la première ministre la plus courte du Royaume-Uni lorsqu’elle a démissionné après 45 jours de mandat Crédit : Reuters

Alors que 97 députés conservateurs se sont rendus publics pour le soutenir, un ami a déclaré: « Si Rishi se présente, ce sera sur un ticket pour résoudre les problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés.

“Il avait le bon plan cet été et il a le bon plan maintenant pour apporter de la stabilité et donner confiance aux marchés.”

Ils ont ajouté: “Une économie stable et des finances publiques solides signifient que nous pouvons revenir à ce que nous avons promis en 2019 – en profitant des opportunités présentées par le Brexit, un NHS fort, de meilleures écoles et des rues plus sûres.”

Hier, No10 a déclaré qu’il appartiendrait au nouveau Premier ministre d’aller de l’avant avec la publication des prévisions économiques du Bureau de la responsabilité budgétaire le 31 octobre, provoquant une nouvelle incertitude dans la ville.

Une livre extrêmement fluctuante est tombée à 1,10 $ alors que les investisseurs digéraient l’incertitude causée par une autre bataille pour le leadership. Il est ensuite passé à 1,12 $.

Alors que l’on craignait de plus en plus que le plan budgétaire à moyen terme du nouveau chancelier et les coûts de l’OBR ne soient repoussés, les obligations d’État ont également commencé à chuter.

Le rendement – ou ce que les investisseurs veulent en échange de leur possession sur des obligations d’État à dix et 30 ans – est repassé au-dessus de quatre pour cent.

Bien qu’elle ne soit pas aussi élevée que lors de la tourmente du mini-budget, les analystes ont déclaré que la volatilité des marchés des devises et des gilts montrait que les investisseurs ne croyaient toujours pas que le Royaume-Uni était une valeur sûre.

Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury, a déclaré: “L’incertitude dans la politique britannique reste répandue, ce qui ne fera pas grand-chose pour inspirer confiance dans les actifs britanniques.”

La piètre performance de la livre et des actions a également été causée en partie par des données économiques plus faibles que prévu.

Les chiffres officiels ont montré que les emprunts du gouvernement avaient atteint 20 milliards de livres sterling le mois dernier, soit près de 3 milliards de livres sterling de plus que ce que les économistes avaient prévu. L’augmentation, en partie causée par la hausse de l’inflation, a également entraîné une augmentation des paiements d’intérêts à 7,7 milliards de livres sterling en septembre.

La dette publique est maintenant au même niveau qu’au début des années 1960. L’Institute for Fiscal Studies a déclaré que cette hausse pourrait signifier que la dette atteindrait 200 milliards de livres sterling cette année.

Pendant ce temps, l’Office for National Statistics a révélé que les ventes au détail avaient chuté de 1,4% le mois dernier, pire que la baisse de 0,5% prédite par les experts.

M. Sunak a passé vendredi à appeler les députés avant de jeter son chapeau sur le ring pour remplacer Liz Truss.

Un collaborateur a déclaré : « Le parti et le pays ont besoin de quelqu’un qui va rassembler les gens. Rishi parle à autant de collègues que possible pour comprendre comment cela peut être fait au mieux.

Mais il a remporté vendredi un certain nombre de soutiens de renom, dont l’ancien chancelier Sajid Javid, qui a déclaré que M. Sunak avait “les valeurs dont notre parti a besoin” pour aider “à sortir des erreurs du passé”.

Et l’ancien soutien de Boris, Johnny Mercer, a déclaré qu’il ne pouvait pas se faire passer lui-même ou ses électeurs par une autre direction de Johnson.

Il a déclaré à BBC Radio 4: “J’aime Boris en morceaux. Il a des qualités incroyables pour ce pays.

“Mais il est maintenant temps pour une gouvernance sérieuse, compétente, directe et fondée sur des valeurs.”