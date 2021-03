Les partisans de QAnon qui croient que la conspiration sauvage de Trump sera inaugurée le 4 mars ont une date de secours si cela échoue

Les partisans de QANON qui croient à une théorie du complot sauvage selon laquelle Donald Trump sera nommé président le 4 mars sont équipés d’une date de secours si la première échoue.

4 mars a été colporté pendant un certain temps comme la date à laquelle QAnon les partisans croient Atout sera en quelque sorte réinstallé en tant que président.

Et maintenant, un adepte de QAnon aurait annoncé une autre date à laquelle il pense que l’ancien président pourrait être réintégré: le 20 mars.

Un tweet posté par le journaliste politique du Washington Post, Dave Weigel, a déclaré que le disciple de QAnon « Ken » lui avait dit que « Trump était toujours en charge de l’armée ».

Weigel a déclaré: « Ken lui a dit que » Trump sera à nouveau inauguré le 20 mars « ».

QAnon est une croyance très large qui couvre toutes sortes de revendications extravagantes, mais son principal locataire est que Trump mène une guerre secrète contre une cabale de pédophiles sataniques mangeurs d’enfants.

Des milliers de soldats de la Garde nationale resteront à Washington jusqu’à la mi-mars par crainte des affirmations originales faites par QAnon – à propos de Trump faisant un retour le 4 mars.

Les autorités craignaient que le battage médiatique autour de la revendication ne conduise à une autre attaque contre le Capitole américain, après que des partisans aient parlé d’une «enquête militaire» sur le président Joe Biden.

La demande de 4 900 soldats de la Garde nationale pour poursuivre leurs déploiements à Washington jusqu’au 12 mars a été faite par la police du Capitole américaine, a déclaré Robert Salesses, un responsable du Pentagone.

Rencontré Ken, qui m’a informé que Trump était toujours aux commandes de l’armée, et Trump sera à nouveau inauguré le 20 mars (Biden agit en tant que président comme une ruse pendant que le pape et d’autres sont arrêtés.) pic.twitter.com/uau56ZqwSx – Dave Weigel (@daveweigel) 28 février 2021

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le FBI, Les services secrets, et d’autres et le Police du Capitole pour essayer de déterminer ce qu’ils croient que cette menace est, puis en examinant ce qu’ils croient être le besoin de la Garde nationale, ou les types d’ensembles de missions dont ils ont besoin de soutien, nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour essayer de déterminer est.

« De toute évidence, 4 900, c’est un très grand nombre ici au Capitole », a-t-il déclaré aux législateurs en Congrès.

On ne savait pas si les troupes de la Garde nationale resteraient plus longtemps à la suite de l’annonce d’une seconde date de réintégration supposée plus tard.

Le propre hôtel de Trump à Washington, DC, aurait augmenté ses tarifs le 4 mars – et il a fait la même chose les 5 et 6 janvier, autres dates clés pour QAnon, rapporte Forbes.

Jason Blazakis, chercheur principal au Soufan Center, a déclaré: «L’augmentation des prix des chambres sera sûrement interprétée par QAnon comme le soutien de Trump au récit du 4 mars.

« Ils essaient absolument d’interpréter très attentivement les paroles et les actions du président Trump. »

QAnon a déjà été qualifié de «menace de terrorisme domestique» par le FBI en raison de sa tendance à inspirer la violence.

Mardi, Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la menace locale de QAnon est à égalité avec ISIS.

La dernière connexion bizarre des points pousse que Trump sera « inauguré » le 4 mars et sera installé en tant que 19e président des États-Unis – ramenant le syndicat à la forme qu’il avait en 1871.

Bien que toutes leurs prédictions ne se soient pas concrétisées et que Biden soit inauguré en tant que président, de nombreux croyants de Q ont continué d’insister sur le fait que Trump tire toujours les ficelles dans les coulisses.

Étroitement liés aux mensonges sur le vol des élections poussés par Trump et ses alliés les plus inconditionnels, les théoriciens du complot affirment Coup d’État à la Birmanie est sur le point de se produire aux États-Unis.