Les partisans de QAnon sont en crise après avoir vu Joe Biden être assermenté en tant que président car leur croyance de longue date que Donald Trump saisirait un deuxième mandat ne s’est pas concrétisée et leur chef de file de droite a dit aux croyants de « retourner dans leur vie ».

Alors que Biden prêtait serment et que Trump quittait la Maison Blanche pour la Floride mercredi, les théoriciens du complot de QAnon se sont adressés à des groupes de discussion en ligne de droite pour exprimer leur déception.

Cela s’est produit lorsqu’un fan solitaire de MAGA est arrivé au Capitole de l’État de New York avec son drapeau Trump où il s’attendait à ce que des milliers d’autres partisans soient là pour protester.

Les partisans de QAnon ont été choqués d’apprendre que leur croyance de longue date dans le complot infondé selon lequel les principaux démocrates seraient arrêtés pour un réseau de trafic sexuel n’allait pas se matérialiser et que Trump n’allait pas faire tomber l’État profond.

Les babillards électroniques sont descendus en mode crise avec quelques questions «où est la foutue tempête? et un autre dicton « cela n’a tout simplement pas de sens que nous ayons tous joué ».

Ron Watkins, qui était l’administrateur du babillard électronique préféré de QAnon 8kun, a également retiré la fiche et a exhorté les abonnés à retourner dans leur vie.

Un partisan solitaire de MAGA, Mark Leggiero, 28 ans, a été aperçu mercredi devant le Capitole de l’État de New York. Il a dit qu’il s’attendait à ce que des milliers d’autres fans de Trump soient là pour protester contre l’inauguration de Biden

«Nous avons tout donné. Maintenant, nous devons garder la tête haute et reprendre notre vie du mieux que nous le pouvons », a-t-il déclaré.

« Nous avons un nouveau président assermenté et il est de notre responsabilité en tant que citoyens de respecter la Constitution, que nous soyons d’accord ou non avec les détails ou les détails concernant les fonctionnaires qui prêtent serment.

«Alors que nous entrons dans la prochaine administration, souvenez-vous de tous les amis et de bons souvenirs que nous nous sommes faits ensemble ces dernières années.

Certains étaient furieux d’avoir été amenés à croire que la soi-disant «tempête» se produirait le jour de l’inauguration.

‘Réveillez-vous. On nous a eu », a écrit l’un d’eux. Un autre a simplement dit: «C’est fini».

Ils ont décrit se sentir dupés, en disant: «On a joué comme des imbéciles», «le silence est assourdissant» et «OMG rien de tout cela n’était réel».

Un autre a écrit: « Eh bien, je suis la risée officielle de ma famille maintenant. Impressionnant.’

«Où était Trump? Où est l’armée? Où était l’acte d’insurrection? Et ses OE? Je perds ma merde en ce moment. Absolument perdre ma merde.

QAnon est la théorie du complot largement répandue en ligne et promue par certains extrémistes de droite. Il est basé sur des messages cryptiques du «Q» anonyme, prétendument un initié du gouvernement. La première «goutte» Q est apparue sur l’imageboard 4chan en octobre 2017.

« Q » avait cessé de publier après les élections – ce qui a conduit à la spéculation que le soi-disant « leader » avait abandonné après la perte de Trump.

De nombreux partisans de QAnon avaient cru que des milliers d’agents de l’État profond et de hauts démocrates, dont Hillary Clinton, seraient arrêtés lors d’un événement appelé «The Storm».

Alors que l’inauguration se déroulait et que les disciples commençaient à soulever des questions, certains s’accrochaient à l’espoir et exhortaient les «anons» à garder la foi.

«Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe à midi … Regardez ce qui se passe après cela», a écrit l’un d’eux.

«Je vais commencer à donner des coups de pied aux gens pour leurs attitudes. Nous sommes des patriotes. Vous vous tenez ici et tenez la ligne avec nous ou vous pouvez partir. Votre choix », a écrit un autre.

Après l’inauguration, certains croyants de QAnon ont commencé à colporter une nouvelle théorie du complot selon laquelle Biden en faisait partie depuis le début et qu’il serait celui qui abattre la soi-disant clique secrète.

« Plus j’y pense, je pense qu’il est très possible que Biden soit celui qui appuie sur la gâchette », a écrit l’un sur un babillard électronique.

Leur incrédulité est venue du fait qu’un seul partisan de MAGA repéré à l’extérieur du Capitole de l’État de New York a déclaré qu’il s’attendait à ce que des milliers d’autres fans de Trump soient là pour protester contre l’inauguration de Biden.

Mark Leggiero, 28 ans, a été photographié seul et agitant son drapeau MAGA devant le bâtiment clôturé du Capitole à Albany ce matin.

Il s’attendait à ce que quelques milliers d’autres soient également présents pour protester contre l’assermentation de Biden.

« J’espérais que je venais rejoindre un groupe de manifestants pacifiques pour soutenir la cause, c’est presque une cause perdue maintenant, malheureusement, je suis triste à dire », a déclaré Leggiero au média local The Recorder.

Sa seule présence était un contraste frappant avec les scènes violentes au Capitole américain le 6 janvier lorsque des émeutiers de la foule MAGA ont pris d’assaut le bâtiment alors que le Congrès a certifié la victoire électorale de Biden.

Après l’attaque meurtrière, les services secrets ont renforcé la sécurité et verrouillé Washington DC avec plus de 25 000 soldats et policiers appelés à protéger la capitale.

Les agents fédéraux ont surveillé les «bavardages en ligne» toute la semaine, qui comprenaient un éventail de menaces contre des élus et des discussions sur les moyens d’infiltrer l’inauguration.

Alors que Biden prêtait serment mercredi, des membres qui croient en la théorie du complot de QAnon se sont adressés à des groupes de discussion en ligne de droite pour exprimer leur déception que Trump n’allait pas faire tomber l’État profond.

Douze membres de la Garde nationale ont été retirés de l’opération de sécurité un jour plus tôt après avoir été examinés par le FBI, dont deux qui avaient fait des déclarations extrémistes dans des messages ou des textes sur l’événement de mercredi.

Les responsables du Pentagone n’ont pas donné de détails sur les déclarations.

Le FBI a examiné tous les 25 000 membres dans un effort de sécurité extraordinaire en partie sur la présence de certains ex-militaires dans l’émeute.

Deux autres responsables ont déclaré à l’Associated Press que tous les 12 avaient des liens avec des milices de droite ou avaient publié des opinions extrémistes en ligne.

Les responsables, un haut responsable du renseignement et un responsable de l’armée informés sur la question, n’ont pas précisé à quels groupes marginaux appartenaient les membres de la Garde ou dans quelle unité ils servaient.

Les responsables ont déclaré à l’AP qu’ils avaient tous été renvoyés en raison de « responsabilités en matière de sécurité ».

Le général Daniel Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, a confirmé que des membres de la Garde avaient été renvoyés et renvoyés chez eux, mais a déclaré que seuls deux cas étaient liés à des commentaires inappropriés ou à des textes liés à l’inauguration.

Il a déclaré que les 10 autres cas concernaient des problèmes pouvant impliquer un comportement ou des activités criminelles antérieures, mais n’étaient pas directement liés à l’événement inaugural.

Trump et Melania sont photographiés ci-dessus avant de quitter DC mercredi matin avant l’inauguration