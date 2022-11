Les partisans de Poutine appellent à l’extermination de l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine sur un écran sur la Place Rouge alors qu’il s’adresse à un rassemblement et à un concert marquant l’annexion de quatre régions d’Ukraine – Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – dans le centre de Moscou le 30 septembre 2022.

Des commentateurs bien connus, allant des blogueurs et journalistes militaires aux politiciens et responsables, appartenant à une faction nationaliste de la politique russe, ont appelé à plusieurs reprises la Russie à adopter une approche plus impitoyable envers l’Ukraine, certains encourageant l’utilisation d’armes nucléaires et d’autres prônant son anéantissement complet.

Les ultranationalistes sont apparus sur le devant de la scène en Russie, en particulier depuis l’invasion du 24 février, poussant continuellement le Kremlin à adopter une ligne plus dure avec l’Ukraine et critiquant ouvertement le leadership militaire de Moscou après une série de retraits ou de défaites pendant la guerre.

D’éminents partisans du président russe Vladimir Poutine utilisent de plus en plus la “rhétorique génocidaire” lorsqu’ils discutent et diabolisent les Ukrainiens, notent les analystes, certains commentateurs pro-guerre applaudissant le concept de “liquidation” de l’État moderne de l’Ukraine.

L’un des blogs pro-Kremlin les plus suivis appartient à l’ancien président russe Dmitri Medvedev qui compte plus de 900 000 abonnés sur Telegram et est l’un des plus fervents partisans de la guerre et des critiques les plus véhéments et vicieux de l’Ukraine.

La rhétorique qu’il utilise pour caractériser l’Ukraine et les Ukrainiens est également devenue de plus en plus déshumanisante ; cette semaine il a qualifié les responsables du gouvernement de Kyiv de “cafards” (parce qu’ils voulaient reprendre la Crimée, une péninsule ukrainienne annexée illégalement par la Russie en 2014) alors qu’il utilisait le terme de « cochons grognants » plus tôt en novembre.

Il a nié l’existence de l’Ukraine “mythique”, déclarant cette semaine à ses partisans que “Kiev est la capitale de l’ancienne Russie” et que “Kyiv n’est qu’une ville russe où les gens ont toujours pensé et parlé russe”. Ce sentiment est largement partagé par d’autres responsables et blogueurs militaires, ou “milbloggers”, comme on les appelle.

“J’ai dit à plusieurs reprises que, dans l’ensemble, la nation ukrainienne n’existe pas, c’est une orientation politique”, a déclaré mercredi le député de la Douma de Moscou et journaliste pro-Kremlin Andrey Medvedev à ses 150 000 abonnés sur Telegram mercredi.

“Pour être un ‘Ukrainien’, il n’est même pas nécessaire de parler la langue ukrainienne (qui est également en cours de formation). Les Ukrainiens sont des Russes qui ont été convaincus qu’ils sont des Russes spéciaux, plus européens, plus purs sur le plan racial et plus corrects.” il prétendait.

“Tout cela ne peut être arrêté que par la liquidation de l’État ukrainien sous sa forme actuelle”, a déclaré Medvedev.

La rhétorique s’est enflammée la semaine dernière suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux selon Moscou, les forces ukrainiennes tuent des troupes russes qui tentaient peut-être de se rendre. Le vice-Premier ministre ukrainien a déclaré que Kyiv enquêterait sur la vidéo, mais a déclaré “qu’il est très peu probable” que les extraits édités montrent ce que Moscou prétend.