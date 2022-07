Les partisans de Penny Mordaunt “complotent pour empêcher Liz Truss de devenir Premier ministre”

Les partisans de Penny Mordaunt, candidate à la direction des conservateurs vaincus, comploteraient pour empêcher Liz Truss de devenir Premier ministre.

Plus tôt cette semaine, la ministre du Commerce était la dernière candidate à abandonner la course à la tête du Parti conservateur après avoir reçu moins de votes de députés que Mme Truss et Rishi Sunak.

Maintenant, ses partisans organisent une campagne “Arrêtez Liz Truss” pour s’assurer que le ministre des Affaires étrangères ne succède pas à Boris Johnson au poste de Premier ministre, selon le je un journal.

Dans le cadre du plan présumé, les députés conservateurs modérés prévoient de faire pression sur les membres du parti dans leurs circonscriptions pour qu’ils soutiennent l’ancien chancelier M. Sunak lors du vote final de l’ensemble des membres du Parti conservateur en septembre, avant que M. Johnson ne quitte le n ° 10.

Le rapport indique que certains des motifs du stratagème incluent la vengeance pour les briefings médiatiques hostiles contre Mme Mordaunt, que ses partisans imputent aux alliés de Mme Truss, et la crainte qu’un gouvernement dirigé par Mme Truss ne les voie perdre leurs sièges.

Penny Mordaunt et Liz Truss (AP/Reuters)

Mais un nouveau sondage auprès de 730 membres conservateurs suggère que Mme Truss est la préférée d’elle et de M. Sunak.

À peine 24 heures après que la paire ait atteint la phase finale du concours, le sondage YouGov lui a donné une avance de 24 points sur sa rivale.

Le sondage – réalisé après le scrutin final des députés mercredi – montre que 62% des membres du parti ont l’intention de voter pour Mme Truss, contre 38% pour M. Sunak.

Malgré sa popularité apparente, une source conservatrice aurait déclaré qu’un certain nombre de présidents d’associations conservatrices avaient accepté de faire pression contre la campagne Truss dans le but de saboter son objectif d’entrer dans Downing Street.

Les députés et les présidents de partis locaux ont déclaré qu’ils avaient été submergés de courriels de membres furieux que Mme Mordaunt n’ait pas réussi à faire la coupe, le je également signalé.

Leur point de vue contraste avec la confiance de Mme Truss dans le fait que le parti conservateur sous sa direction serait plus uni et qu’elle est la candidate qui serait le «pire cauchemar» du Labour.

Un député d’arrière-ban, selon le journal, a déclaré : « J’ai vu des membres déchirer leur adhésion à un parti à cause du résultat.

«Ils sont absolument furieux. Plusieurs d’entre nous vont maintenant exhorter nos membres à voter pour Rishi.

“Ce n’est pas parce que nous le soutenons, mais parce qu’il est la meilleure option que Liz.

“J’ai plusieurs centaines de membres dans mon association locale et je leur proposerai de soutenir Rishi.”

Rishi Sunak, ancien chancelier et rival à la direction des conservateurs de Mme Truss (Victoria Jones/PA)

Un autre partisan de Mme Mordaunt a déclaré, comme le je a rapporté que Mme Truss “a orchestré une campagne vicieuse contre Penny” et que si elle devient Premier ministre “nous sommes juste totalement f *****”.

Lors du lancement officiel de sa campagne, M. Truss a été interrogée sur ses alliés qui avaient publiquement critiqué Mme Mordaunt.

Après le premier tour des votes des députés dans la course à la direction, Mme Mordaunt est arrivée à la deuxième place surprise et a poussé Mme Truss à la troisième.

L’un des commentaires « vicieux » des alliés de Mme Truss a été celui de l’ancien ministre du Brexit, David Frost.

Il avait déclaré que Mme Mordaunt, qui a moins d’expérience au sein du cabinet que ses rivaux, aurait besoin de “stabilisateurs” en tant que Premier ministre et qu’il avait demandé à M. Johnson de “la déplacer” comme son adjointe après six mois.

Mme Truss a déclaré qu’elle “présentait un programme positif” et qu’elle ne ferait pas de “commentaires désobligeants” à propos de ses rivaux.

L’indépendant a contacté les bureaux de Mme Mordaunt et Mme Truss pour commentaires.