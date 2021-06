Les partisans de Netanyahu font pression sur les législateurs

Alors que les négociateurs de l’opposition s’efforcent de respecter l’échéance de minuit pour se mettre d’accord sur un nouveau gouvernement, les partisans de M. Netanyahu et de son parti Likoud ont fait des heures supplémentaires pour faire pression sur Mme Silman et d’autres membres du parti Yamina, qui est l’un des derniers réfractaires contre un accord.

Yamina est un parti pro-colonisation qui s’oppose à un État palestinien et cherche l’annexion d’une grande partie de la Cisjordanie occupée. De nombreux Israéliens de droite considèrent donc ses membres comme des traîtres pour avoir envisagé d’abandonner M. Netanyahu, un collègue de droite, et pour avoir négocié pour rejoindre une alliance plus hétérogène qui comprend des partisans de la souveraineté palestinienne et freine l’expansion des colonies.

Cette attaque a donné à Mme Silman et à ses collègues une pause pour réfléchir – et une incitation à être considérée comme prolongeant les négociations aussi longtemps que possible. Même si Yamina rejoint enfin la coalition mercredi soir, le parti de M. Netanyahu, le Likoud, devrait continuer à jouer sur ces craintes.

Mercredi, les médias israéliens ont rapporté que des foules de manifestants pro et anti-coalition s’étaient rassemblées devant l’hôtel de Jérusalem où des négociations étaient en cours, les policiers les séparant.

Les caprices du protocole législatif israélien signifient que le Parlement pourrait ne pas tenir un vote de confiance dans le nouveau gouvernement avant 10 jours, donnant à M. Netanyahu plus de temps pour persuader les législateurs de Yamina de faire marche arrière.

Son parti a déjà promis de continuer à stimuler Mme Silman et ses collègues.

« Dans les coulisses », a déclaré un haut responsable du Likud, s’exprimant sous couvert d’anonymat, « le Likoud intensifie la pression, en particulier sur les maillons les plus faibles ».