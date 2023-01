Les partisans de Navalny disent que le Kremlin lui refuse une aide médicale en prison

Commentez cette histoire Commenter

RIGA, Lettonie — Même en prison, Alexeï Navalny, la figure la plus en vue de l’opposition russe, en fait plus que la plupart des gens. Il a annoncé une nouvelle plate-forme médiatique avec près de 1,8 million d’abonnés YouTube, a déposé plus de 10 poursuites contre les autorités russes et est maintenant la principale voix en Russie contre la guerre en Ukraine.

Mais il est maigre et douloureusement maigre. Sa santé se détériore, au milieu de ce que les partisans qualifient de harcèlement et de privation de sommeil. Il a été envoyé dans des cellules de punition sévères 10 fois pendant 15 jours, et a même été contraint d’intenter une action en justice pour obtenir des bottes d’hiver.

Navalny dit qu’il perd près de huit livres tous les 10 jours qu’il passe dans la cellule d’isolement punitif de 8 pieds sur 10 pieds où il reçoit une tasse et un livre, un tabouret en métal fixé au sol et un lit pliant pendant le journée.

Des centaines de médecins, d’avocats et de législateurs russes ont signé une lettre ouverte exigeant la fin de ses mauvais traitements, après que Navalny s’est vu refuser des médicaments ou l’accès à une clinique, ou même le droit de s’allonger pendant la journée alors qu’il était récemment malade de fièvre.

Les plus proches associés de Navalny, dont la plupart ont fui la Russie pour éviter la prison, organisent une campagne mondiale campagne pour sa libération, deux ans après avoir été emprisonné à son retour en Russie après avoir été soigné en Allemagne à la suite d’une attaque par empoisonnement en Sibérie. Ils disent craindre pour sa vie.

Navalny purge une peine de 11 ans et demi pour fraude et violation de la libération conditionnelle, des accusations largement considérées comme politiquement motivées, et fait face à d’autres affaires qui pourraient le maintenir en prison pendant trois décennies.

Son œuvre la plus frappante est peut-être sa description vivante de la vie en tant qu’ennemi juré de Poutine, seul et vulnérable à l’intérieur du système carcéral russe – un Instagram journal avec des échos du roman d’Alexandre Soljenitsyne de 1962 sur le goulag soviétique, “Un jour dans la vie d’Ivan Denisovitch», mais avec un côté sadique russe moderne.

Les artistes soviétiques ont dessiné un message de liberté. Un agent du KGB nommé Poutine a enquêté.

Le manque de traitement médical de Navalny était “absolument inacceptable”, a déclaré Alexander Polupan, un médecin moscovite qui a aidé à l’évacuation médicale de Navalny vers l’Allemagne après que les autorités l’ont empoisonné avec du Novichok, un agent neurotoxique chimique. Polupan a aidé à organiser une précédente lettre ouverte à Poutine, signée par 610 médecins, qui exigeaient des soins médicaux appropriés pour Navalny.

« Il n’a reçu aucun traitement. L’essentiel est qu’il ne puisse pas rester dans cette petite chambre sans avoir la possibilité de s’allonger lorsqu’il est malade », a déclaré Polupan, qui a reconnu qu’il courait lui-même un risque pour son rôle dans l’organisation de la lettre.

“Il est en prison pour nous tous”, a-t-il déclaré. «Nous devons l’aider, comme nous le pouvons. Il y a très peu de choses que nous pouvons faire pour lui. Nous devons faire ce que nous pouvons, malgré le risque.

Les publications Instagram de Navalny, qui, selon son équipe, sont transmises par l’intermédiaire de ses avocats, décrivent un régime de sanctions mesquines et les efforts des autorités pour frustrer et intimider ceux qui refusent de céder. Son humour pointu est tissé comme un fil brillant, mais des moments de désespoir et de colère brillent aussi sombrement.

Depuis la guerre, Navalny a notifié aux autorités pénitentiaires qu’il était en train de créer un syndicat des travailleurs pénitentiaires ; pressé les dirigeants occidentaux d’imposer des sanctions à plus de 6 000 oligarques et responsables russes sur une liste compilé par son équipe, et a annoncé la relance de son fondation anti-corruption en tant qu’organisation internationale, après que la Russie a interdit le groupe en tant qu’extrémiste en 2021. Il a publié des rapports cinglants sur Haut Poutine alliés et chiffres militaires.

En septembre, Navalny a été désigné contrevenant persistant pour des infractions insignifiantes telles que se laver les mains six minutes avant la date prévue, défaire le bouton de sa chemise ou porter un t-shirt aux toilettes, et il a été privé du droit à des communications écrites confidentielles avec son avocat.

Un musicien russe organise une modeste manifestation anti-guerre et en paie le prix

En novembre, les autorités l’ont placé sous un régime permanent ultra-strict, dans lequel il est constamment détenu dans une cellule de 8 mètres sur 10, les visites familiales et les appels étant interdits. La seule différence avec le fait d’être dans la cellule de punition “isolateur” de ShIZO, dit-il, est qu’il reçoit un livre supplémentaire, du café au lieu de l’eau chaude – “ce qui améliore mon humeur de 300%” – et peut acheter de la nourriture au magasin de la prison. Il dispose de 35 minutes par jour avec un stylo et du papier pour lire des lettres et écrire, puis les lettres et le matériel d’écriture sont retirés.

Son attaché de presse Kira Yarmysh et d’autres partisans craignent pour sa vie.

“Ils essaient manifestement de le torturer”, a déclaré Yarmysh. “C’est comme un processus très, très lent de l’assassiner à nouveau, pas avec comme Novichok et un empoisonnement instantané et une mort instantanée, mais un processus très douloureux et lent, juste pour faire pression sur lui pour qu’il se taise, qu’il le ferait ‘ Je n’écris aucun message.

“C’est ainsi qu’ils essaient de le faire taire, juste en rendant les conditions si insupportables qu’il décidera qu’il vaudrait mieux ne rien dire”, a-t-elle poursuivi. « C’est un otage. Ils essaient de le torturer pour faire peur aux autres.

Navalny est au centre de l’opération du Kremlin pour détruire l’opposition et étouffer la dissidence.

Cela a largement fonctionné, écrasant les manifestations anti-guerre. D’autres voix de l’opposition anti-guerre en Russie, dont Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza, l’ancien maire d’Ekaterinbourg Yevgeny Roizman et la figure de l’opposition moscovite Mikhail Lobanov, ont été emprisonnées ou battues.

Lobanov, mathématicien de l’Université d’État de Moscou, politicien de l’opposition de gauche et militant anti-guerre, a été réveillé tôt le 29 décembre par des policiers spéciaux frappant à sa porte. Ils l’ont jeté à terre, l’ont battu et l’ont averti qu’il pourrait perdre son emploi à l’université ou risquer des années de prison s’il poursuivait ses activités politiques. Il a été emprisonné pendant 15 jours pour avoir critiqué la guerre, son deuxième séjour de 15 jours depuis le début de l’invasion.

Bien que contraint de modérer ses propos, il est déterminé à poursuivre son militantisme, persuadé que Poutine tombera à cause de la guerre. “Bien sûr, maintenant j’essaie d’être prudent, plus prudent. Je choisis mes mots », a-t-il déclaré dans une interview. « D’un point de vue organisationnel, l’opposition est écrasée. Il n’y a pas de structures. Il n’y a pas de dirigeants », a-t-il poursuivi. « En même temps, la guerre en cours crée une résistance dans la société. Beaucoup de gens ne soutiennent pas la guerre.

Après que ses camarades de classe ont dénoncé, la Russie accuse un critique de guerre de 19 ans de terroriste

Navalny jure qu’il ne sera pas muselé, malgré sa conviction que le Kremlin a ordonné aux patrons de la prison de le faire taire. « Tout ce que vous lisez sur les horreurs et les crimes fascistes de notre système carcéral est entièrement vrai. Avec un amendement : la réalité est encore pire », a-t-il déclaré dans un Instagram Publier le 12 janvier.

Il affirme que les autorités pénitentiaires ont placé un patient souffrant de troubles mentaux qui crie constamment dans la cellule voisine comme une forme de harcèlement, pour le priver de sommeil, une allégation qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Ses publications Instagram ont marqué le Nouvel An, les anniversaires de la famille, la Saint-Valentin et son anniversaire de mariage. Les anniversaires de ses enfants, écrit-il, lui rappellent pourquoi il est en prison : il veut construire pour eux « une belle Russie du futur ».

Le jour de son propre anniversaire, en juin, il s’estimait chanceux. Il a remercié les Russes pour leur soutien et a pensé à ses propres bénédictions, aussi maigres qu’elles puissent paraître aux autres. « J’ai un immense et rare privilège dans la Russie d’aujourd’hui : je dis ce que je pense être juste et j’agis comme je le pense nécessaire. Les escrocs malveillants du Kremlin n’ont aucun pouvoir sur moi, même s’ils m’ont enfermé dans un trou.

Il a exhorté ceux qui sont déprimés par l’avenir de la Russie à « remonter le moral » et à agir. “Si vous êtes en vie, en bonne santé et libre, alors vous vous portez bien”, a-t-il écrit en novembre. “Finissez votre latte à la citrouille et faites quelque chose pour rapprocher la Russie de la liberté.”

Natalia Abbakumova de Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir Le dernier: La Russie a affirmé vendredi avoir pris le contrôle de Soledar, une ville minière très disputée dans l’est de l’Ukraine où les combats ont fait rage ces derniers jours, mais un responsable militaire ukrainien a soutenu que la bataille n’était pas encore terminée. Le pari de la Russie : Le Post a examiné la voie de la guerre en Ukraine et les efforts occidentaux pour s’unir pour contrecarrer les plans du Kremlin, à travers des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN. Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants. Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don. Lisez notre couverture complète de la Guerre Russie-Ukraine. Es-tu sur Telegram ? Abonnez-vous à notre chaîne pour les mises à jour et la vidéo exclusive.