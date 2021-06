Les partisans de MAGA affluent dans l’Ohio pour assister au premier rassemblement Trump depuis les troubles du Capitole en janvier (VIDEOS) – RT USA News

Les fans de Donald Trump se rassemblent dans un parc des expositions de l’Ohio où l’ancien président doit prononcer un discours qui marquera le début d’une série d’événements politiques soutenant des candidats se présentant contre ses ennemis politiques.

Trump va tenir un rassemblement à Wellington, Ohio samedi – son premier depuis son événement du 6 janvier à Washington, DC qui s’est terminé par la prise d’assaut du Capitole par un groupe de manifestants violents.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un grand champ avec des rangées de voitures garées, preuve apparente que « des centaines » des partisans de Trump sont arrivés tôt pour voir l’ancien président prendre la parole.

Des centaines de partisans de Trump au parc des expositions du comté de Lorain dans l’Ohio ce matin, alors que la foule se rassemble avant le premier rassemblement public de Trump depuis le 6 janvier, où il fera campagne pour le candidat au Congrès Max Miller pic.twitter.com/GavS8pK5jI – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 26 juin 2021

Des photographies prétendument prises au parc des expositions montrent des camions sur le thème du drapeau américain, des drapeaux Trump, ainsi qu’un grand panneau indiquant « Trump a gagné. »

La scène où Trump doit s’exprimer contient une grande pancarte disant : « Sauver l’Amérique » une autre vidéo du site dévoilée.

Scène aménagée avec des panneaux indiquant « Sauvez l’Amérique ! » ici dans l’Ohio, où Trump retourne à la campagne électorale pour son premier rassemblement post-présidentiel ce soir pic.twitter.com/NtB5qTFg3O – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 26 juin 2021

Les utilisateurs des médias sociaux ont également publié des photographies montrant prétendument des fans de MAGA faisant la queue pour entrer dans le lieu.

Trump apparaît dans l’Ohio pour apporter son soutien à l’ancien assistant de la Maison Blanche Max Miller, qui a lancé un défi principal contre le représentant Anthony Gonzalez, l’un des 10 membres du Congrès du GOP qui ont voté pour destituer Trump pour incitation aux troubles du 6 janvier à le Capitole.

En plus du rassemblement, Trump collectera des fonds pour Miller samedi, avec des prix allant de 1 000 $ pour la réception et les sièges prioritaires au rassemblement, à 15 000 $ pour une photo avec l’ancien président et des sièges VIP, selon The Blade.





