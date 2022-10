Les partisans de Lula suspendent les célébrations après le résultat de l’élection présidentielle au Brésil | Nouvelles du monde

Ça allait être une fête, ou du moins c’était le plan, et alors même que nous roulions vers les milliers de partisans de Lula qui avaient envahi une place du centre-ville de Rio de Janeiro, nous pouvions entendre les acclamations et les cris des bars et des cafés débordant de monde – et le personnel a du mal à servir de la nourriture et de la bière.

Les programmes électoraux à la télévision diffusaient les derniers résultats dans la fête de rue, chaque victoire de leur homme était accueillie par des acclamations et des chants.

Mais lentement au début, ils ont commencé à se rendre compte que le vote de droite tenait mieux que prévu.

Les sondages ont suggéré que le président Jair Bolsonaro était à plus de 14 points de son rival de gauche – ce n’est pas ainsi qu’il s’est avéré.

Les célébrations ici ont été suspendues.

Le consensus est maintenant que le combat doit continuer pour un autre round à la fin du mois.

Nous avons rencontré Thayane Massopust, 25 ans, debout à l’extérieur d’un café, regardant nerveusement l’écran de télévision.

“Je pense, à mon avis, que si Lula va au deuxième tour avec Bolsonaro, on va gagner, je n’ai pas peur du deuxième tour”, m’a-t-elle dit.

Un autre supporter, Bernardo Costa, était cependant un peu plus inquiet, affirmant que c’était soudainement devenu beaucoup plus imprévisible et que les supporters de Bolsonaro pourraient avoir l’impression d’avoir un élan parce qu’il a fait mieux que prévu.

“Hier, nous avons vu Lula gagner le premier tour, et maintenant nous sommes un peu inquiets à ce sujet, qu’il y aura un deuxième tour.”

Julia Borges, 23 ans, est apparue plus optimiste quant au résultat.

“Oh, c’est très décevant, mais je pense toujours que nous avons une chance. Cela a toujours été comme ça, il y a une histoire d’aller au second tour dans ce genre d’élections”, m’a-t-elle dit.

“Je pense que nous n’avons pas encore besoin de perdre espoir. Le deuxième tour, je pense que ça va être positif pour Lula, alors peut-être que nous devons juste attendre un peu plus.”

Pour Lilian Lobato, réunie sur la place près d’un bouquiniste avec ses amis, elle ne veut même pas penser aux quatre autres années de Bolsonaro.

“Nous avons besoin de changement, à 100%, c’est juste complètement sans espoir. Je ne sais pas ce que nous ferons si Bolsonaro gagne encore une fois, c’est comme le pire des scénarios…”

Image:

Lilian Lobato



Le président Bolsonaro a profité des performances étonnamment faibles de candidats présidentiels moins connus.

Il reste très présent dans le combat. Rio est l’un des centres clés de cette élection, et gagner ici est vital.

C’est une ville de fête, certes, mais pas aussi libérale qu’on pourrait le penser quand on y regarde de plus près.

Plus de 30% des Brésiliens sont des évangélistes, et la plupart votent pour Bolsonaro, ce qui signifie qu’il a une circonscription intégrée, ce qui est un point de départ considérable.

Lire la suite:

Neymar soutient Bolsonaro dans une vidéo TikTok

Bolsonaro verrouille les cornes avec DiCaprio après le déclenchement des élections

Bolsonaro s’emporte contre les prix de l’essence au Royaume-Uni lors d’une visite pour les funérailles de Queen’s

Il peut presque garantir qu’ils reviendront.

“Aujourd’hui, l’agenda de gauche a attiré une énormité de valeurs qui vont à l’encontre des valeurs bibliques, contre les valeurs de l’église”, m’a expliqué le pasteur Pedro Correa avant le début du service à l’église baptiste de Rio de Janeiro.

“La famille, l’idéologie du genre, l’avortement, sont des valeurs non négociables pour l’Église. C’est pourquoi le président Bolsonaro a la sympathie du peuple évangélique pour les valeurs absolues qu’il défend à partir de la Bible”, a-t-il déclaré.

Plus de 115 millions de personnes ont voté lors de ce premier tour, et il est crucial pour les deux candidats avant le second tour de convaincre les électeurs indécis.

Ce sont eux qui pourraient faire basculer les choses.

“Je n’aime ni l’un ni l’autre parce que je n’aime pas Bolsonaro, parce que ce qu’il représente pour le pays est très mauvais, parce qu’il est homophobe, il n’aime pas les femmes et tout”, m’a dit Roberta Malburg en faisant la queue pour voter.

“Mais Lula a aussi été arrêté, et je ne l’aime pas non plus. C’est donc le choix.”

Image:

Les gens ont fait un L avec leurs doigts pour Lula



Lula a été accusé de corruption en 2018, une condamnation qui a ensuite été annulée par la Cour suprême et largement considérée comme politiquement motivée.

Les deux favoris commenceront la semaine en sachant qu’ils devront faire campagne pour obtenir à nouveau le vote à la fin du mois.

Les divisions dans ce pays ont été mises à nu à nouveau.

Et rien n’indique que les semaines à venir seront tout sauf brutales.