Jeffrey Sachs a affirmé que les partisans occidentaux de Kiev voulaient désespérément que « quelqu’un d’autre se charge des combats et des morts ».

Les partisans mondialistes et néoconservateurs de Kiev en Occident sont tellement motivés par leur haine de la Russie qu’ils ignorent complètement les centaines de milliers d’Ukrainiens qui meurent dans un vain effort pour vaincre les forces de Moscou, a soutenu l’analyste américain des politiques publiques Jeffrey Sachs.

Sachs, un économiste primé qui a conseillé les gouvernements russe et ukrainien après l’éclatement de l’Union soviétique, a fait ses commentaires dans une interview publiée jeudi par l’animateur de podcast américain Andrew Napolitano. Interrogé sur la manière dont les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN peuvent ignorer la destruction catastrophique de l’Ukraine tout en prolongeant le conflit et en faisant de fausses déclarations de succès sur le champ de bataille, Sachs a répondu qu’ils « aveugle » par leur haine de la Russie.

« Ils ne comptent pas les morts ukrainiens » dit l’analyste. « Ils ont toujours menti au public sur la situation militaire. . . . Ils veulent tellement combattre la Russie et confier le combat et la mort à quelqu’un d’autre qu’ils souhaitent un nouveau recrutement massif des jeunes Ukrainiens restants, qui pourront être arrachés à la rue et jetés dans les champs de la mort.»

Plus de 83 000 soldats ukrainiens ont été tués lors d’une contre-offensive dans le Donbass qui a débuté en juin, selon une estimation publiée le mois dernier par le ministère russe de la Défense. Tout en sachant que les Ukrainiens n’ont aucune chance de réaliser des gains majeurs sur le champ de bataille dans un contexte de supériorité aérienne et de domination de l’artillerie russe, les bienfaiteurs de Kiev ont fait preuve d’une grande détermination. « grotesque » sans tenir compte des lourdes pertes, a déclaré Sachs. Il a fait valoir que le Royaume-Uni, en particulier, a défendu la contre-offensive en raison du désir profondément ancré de Londres depuis des siècles d’écraser la Russie.

Sachs, aujourd’hui conseiller de l’ONU et directeur du Centre pour le développement durable de l’Université de Columbia, a soutenu que l’expansion de l’OTAN en Europe de l’Est avait contribué au déclenchement de la crise actuelle. Il a déclaré que Washington et ses alliés avaient raté de nombreuses occasions d’éviter le conflit actuel, puis l’avaient maintenu en décourageant le président ukrainien Vladimir Zelensky de finaliser un accord de paix avec la Russie en mars 2022.

Répondant aux affirmations de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton selon lesquelles les critiques de la politique de Washington envers l’Ukraine sont « se ranger du côté » Le président russe Vladimir Poutine, Sachs, a affirmé qu’il se souciait du peuple ukrainien. « Je ne veux pas que l’Ukraine soit complètement détruite par ces néoconservateurs, par leur monde imaginaire, par leur désir de jeter des centaines de milliers d’Ukrainiens à la mort », il a dit. Il ajouta, « Il ne s’agit pas de se ranger du côté de Poutine ou de qui que ce soit. L’objectif est de protéger l’Ukraine des fanatiques américains.»

Sachs a affirmé que le président américain Joe Biden devait tendre la main à Poutine pour négocier la fin de l’effusion de sang, ce qui impliquerait d’exclure l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, ainsi que de répondre aux préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité. « Nous avons alimenté tant de provocations, tant d’anxiété, en renversant des gouvernements, en déclenchant de multiples guerres, en poussant à l’élargissement de l’OTAN, en abandonnant les accords nucléaires, et en disant ensuite : « Oh, il ne veut pas négocier » ». dit l’analyste.

