Les partisans de l’indépendance peuvent confier leur argent au SNP, déclare Humza Yousaf

Les partisans de l’indépendance écossaise peuvent toujours faire confiance au SNP, a affirmé le chef Humza Yousaf – insistant sur le fait que les membres continueront de « creuser profondément » pour le parti.

M. Yousaf a été interpellé au sujet de l’enquête policière en cours sur les finances du parti, résultant de la façon dont plus de 600 000 £ collectés pour une deuxième campagne référendaire sur l’indépendance ont été dépensés.

Le SNP a été secoué par l’arrestation de l’ancien directeur général de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, et de l’actuel trésorier Colin Beattie, qui ont tous deux été libérés par la suite sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait les fonds nécessaires pour lutter contre les prochaines élections générales et si les partisans de l’indépendance pouvaient faire confiance au parti avec leur argent, le chef du SNP a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Ils peuvent et doivent.

Il a déclaré: « D’abord et avant tout, j’ai clairement indiqué dès le premier jour où je suis arrivé à ce poste que nous aurons un examen de la gouvernance et de la transparence. C’est très en cours.

M. Yousaf a également déclaré que son parti, qui, selon lui, compte environ 75 000 membres « s’appuie sur une adhésion de base » pour collecter des fonds, avant d’ajouter : « Nul doute que nos membres creuseront profondément ».

Le premier ministre a ajouté que le parti disposerait « sans aucun doute » des fonds nécessaires pour une campagne électorale législative prévue l’an prochain.

M. Yousaf a également déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y aurait une raison «hors de l’ordinaire» pour un retard dans un mandat de perquisition au domicile de Mme Sturgeon et au siège du parti.

Le Soleil écossais a déclaré lundi qu’une demande de perquisition du domicile partagé par l’ancien premier ministre et son mari, l’ancien directeur général du SNP Peter Murrell, ainsi que le siège du parti à Édimbourg avait été faite le 20 mars.

Il a fallu deux semaines pour que le mandat soit approuvé et envoyé à un shérif, a rapporté le journal, et il a été exécuté le 5 avril – la semaine après la conclusion de la course à la direction du SNP remportée par Humza Yousaf.

L’ancienne patronne du SNP, Nicola Sturgeon, devant son domicile – fouillée par la police (PENNSYLVANIE)

Des suggestions ont été faites selon lesquelles le retard visait à garantir que la campagne de M. Yousaf pour le poste le plus élevé ne soit pas endommagée, mais lui et le Crown Office ont nié ces allégations.

Le chef du SNP a déclaré à Today: « Je ne pense pas qu’il y aura une raison particulière hors de l’ordinaire pour que cela prenne ce temps. »

M. Yousaf a ajouté: « Je suppose que ce serait une question pour la Couronne, pas des questions pour le gouvernement ou les ministres ou le premier ministre – nous ne rêverions jamais d’interférer, ni dans une enquête policière en direct, mais certainement pas dans un mandat de perquisition. »

Un porte-parole du Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) a déclaré mardi: « Dans tous les cas, les procureurs écossais agissent indépendamment de toute pression ou ingérence politique.

« Il est normal que toute affaire concernant des politiciens soit traitée par des procureurs sans la participation du Lord Advocate ou du Solicitor General. COPFS comprend l’intérêt de cette affaire, mais pour protéger l’administration équitable de la justice, nous appelons à la modération dans les commentaires publics.

Pendant ce temps, M. Yousaf a déclaré que les nouveaux auditeurs du parti sont « confiants » qu’ils peuvent déposer les comptes du groupe de Westminster à temps.

Si la date limite du 31 mai n’est pas respectée, le groupe pourrait manquer 1,2 million de livres sterling d’argent à découvert – des fonds publics accordés aux partis d’opposition pour soutenir leur travail parlementaire.

M. Yousaf a déclaré : « Nous avons eu une conversation avec [the auditors] en tant que partie… et certainement la dernière conversation que nous avons eue avec les auditeurs, ils étaient convaincus de respecter ce délai.

Le parti a lutté pendant six mois pour nommer de nouveaux comptables après le départ de Johnston Carmichael en octobre, un fait fourni à M. Yousaf uniquement lorsqu’il est devenu chef du parti, avec AMS Accountants Group embauché plus tôt ce mois-ci.