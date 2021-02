Les partisans de l’indépendance catalane augmentent la majorité au parlement local et prévoient de former un gouvernement

Les partisans de l’indépendance catalane augmentent la majorité au parlement local et prévoient de former un gouvernement

Un bloc de partis qui soutiennent la sécession de Catatonia de l’Espagne a renforcé son emprise sur le parlement de la région. Le nombre de sièges remportés lors du vote de lundi leur suffit pour former le gouvernement.

Les trois partis indépendantistes ont augmenté leur majorité de quatre sièges. Ils détiennent désormais 74 des 135 sièges du parlement catalan, ce qui est plus que suffisant pour former un gouvernement.

La Gauche républicaine de Catalogne (ERC), Ensemble pour la Catalogne (JxCat) et la Candidature pour l’unité populaire, qui considèrent la région comme indépendante du contrôle espagnol, ont chacune remporté des sièges depuis les dernières élections en 2017.

Le Parti socialiste catalan pro-unitaire a remporté le plus de voix au total et 33 sièges, mais cela ne suffit pas pour empêcher le bloc indépendantiste de renouveler son pacte.

Le dirigeant emprisonné de l’ERC, Oriol Junqueras, a déclaré que le parti était prêt pour une «Large consensus basé sur le droit à l’autodétermination nationale, à l’amnistie et à la fondation d’une République.» Lui et d’autres politiciens sécessionnistes emprisonnés ont été temporairement libérés de prison afin qu’ils puissent rejoindre leurs partis pour la nuit des élections.

La candidate principale de JxCat, la députée Laura Borras, a confirmé qu’elle avait proposé aux deux partis alliés de former le prochain cabinet, affirmant que cela refléterait la volonté des électeurs.«Le message est que nous devons travailler ensemble», elle a dit.

Aussi sur rt.com Quel est le point commun entre le Camp Nou de Barcelone et la Sagrada Familia? Les deux peuvent être des CENTRES DE VACCINATION, les autorités locales suggèrent

Les Catalans ont massivement soutenu l’indépendance lors d’un vote de 2017, qui a été jugé illégal par le gouvernement espagnol et la plus haute cour du pays.

L’ancien président catalan Carles Puigdemont et plusieurs autres politiciens ont quitté l’Espagne pour éviter d’être arrêtés pour leur rôle dans l’organisation du vote. Un groupe de responsables catalans, dont Oriol, qui était alors vice-président de la région, a été condamné à des peines de prison et à des amendes. Des rassemblements massifs ont eu lieu à Barcelone et dans d’autres villes catalanes pour leur soutien.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!