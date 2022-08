Les partisans de l’Église de l’Unification dénoncent les médias japonais “partiaux”

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Ils ont déclaré que de tels reportages et commentaires dans les médias ont déstabilisé les fidèles japonais de l’église, qui sont déjà confrontés à la persécution sociale et craignent d’être poussés par des membres de leur famille à abjurer leur foi.

Les manifestants du rassemblement de Séoul ont scandé des slogans dénonçant la situation au Japon comme une répression religieuse et brandi des pancartes écrites à la fois en coréen et en japonais qui disaient “Arrêtez l’assaut contre les droits de l’homme” et “Ne pardonnez jamais les affaires d’enlèvement et d’enfermement”.