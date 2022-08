Les partisans de l’Église de l’Unification dénoncent les médias japonais “partiaux”

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Des milliers d’adeptes de l’Église de l’Unification se sont rassemblés jeudi en Corée du Sud pour protester contre la couverture médiatique négative de leur religion par les Japonais après que le suspect de l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a blâmé l’église pour les problèmes de sa famille.

Les manifestants, pour la plupart des adeptes japonais qui se sont installés en Corée du Sud après avoir épousé des épouses coréennes, ont insisté sur le fait que les rapports japonais étaient dirigés par des experts, des avocats et des pasteurs protestants anti-Église de l’unification qui blâment «sans fondement» leur église pour la mort d’Abe.

Ils ont déclaré que de tels reportages et commentaires dans les médias ont déstabilisé les fidèles japonais de l’église, qui sont déjà confrontés à la persécution sociale et craignent d’être poussés par des membres de leur famille à abjurer leur foi.

Il y a eu des cas où des adeptes de l’Église de l’unification japonaise ont été kidnappés ou confinés par des proches qui tentaient de les déprogrammer de leur religion. Un cas extrême concernait un homme du nom de Toru Goto, qui a été confiné dans un appartement de Tokyo pendant plus de 12 ans jusqu’en 2008 alors que des membres de sa famille tentaient de le forcer à renoncer à sa foi.

Les manifestants du rassemblement de Séoul ont scandé des slogans dénonçant la situation au Japon comme une répression religieuse et brandi des pancartes écrites à la fois en coréen et en japonais qui disaient “Arrêtez l’assaut contre les droits de l’homme” et “Ne pardonnez jamais les affaires d’enlèvement et d’enfermement”.

“En ce moment, tous les croyants de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification au Japon sont exposés à une chasse aux sorcières obsolète motivée par des reportages biaisés et déformés”, a déclaré Yamada Taeko en larmes sur une scène, en utilisant le nom officiel de l’église.

“Nous appelons tous les médias à jouer immédiatement un rôle de premier plan pour garantir que la liberté de religion est correctement protégée dans ma patrie bien-aimée, le Japon”, a-t-elle déclaré.

L’Église de l’Unification affirme qu’environ 10 000 fidèles nés au Japon vivent actuellement en Corée du Sud après avoir épousé des conjoints coréens. Il s’attendait à ce que la manifestation de jeudi attire environ 4 000 personnes.

Les partisans de l’église au Japon et ses liens profonds avec les politiciens conservateurs du pays ont fait l’objet d’une intense couverture médiatique depuis l’assassinat d’Abe le 8 juillet.

Le suspect, Tetsuya Yamagami, aurait ciblé l’ancien Premier ministre en raison de ses liens présumés avec l’Église de l’Unification, que l’homme détestait parce qu’il croyait que les dons massifs de sa mère à l’Église avaient ruiné sa famille.

Abe, dans un message vidéo à la Fondation universelle pour la paix affiliée à l’église en septembre 2021, a salué son travail en faveur de la paix dans la péninsule coréenne et son accent sur les valeurs familiales. Certains experts disent que l’apparition vidéo d’Abe pourrait avoir motivé son agresseur.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a remanié son cabinet la semaine dernière dans le but apparent d’éloigner son administration de l’Église de l’Unification en raison de ses liens avec Abe et les principaux membres du parti au pouvoir. Sept ministres ont été démis de leurs fonctions, dont le frère cadet d’Abe, l’ancien ministre de la Défense Nobuo Kishi, qui a admis que les fidèles de l’église étaient des volontaires lors des campagnes électorales précédentes.

L’église sud-coréenne, connue pour ses mariages de masse et son défunt fondateur qui s’est qualifié de messie, a noué des liens étroits avec de nombreux législateurs conservateurs japonais. Parmi eux figurent des membres du Parti libéral démocrate d’Abe, qui a gouverné le Japon presque sans interruption depuis sa création en 1955.

L’église a été fondée à Séoul en 1954 par feu le révérend Sun Myung Moon, dont l’anticommunisme convaincu a été fortement soutenu par des politiciens japonais de droite, dont le grand-père d’Abe, Nobusuke Kishi, qui était également Premier ministre.

La collecte de fonds de l’église a été particulièrement agressive au Japon, selon ses détracteurs, car Moon a enseigné aux fidèles qu’ils devaient donner plus d’argent pour expier les péchés commis par leurs ancêtres qui ont colonisé la péninsule coréenne, contrôlée par Tokyo de 1910 à 1945.

Kim Tong-hyung, Associated Press