Les partisans de Lee relancent la pression sur Newsom concernant la nomination au Sénat

« Elle est la seule personne ayant le courage, la vision et le bilan nécessaire pour éradiquer la pauvreté, affronter l’industrie des combustibles fossiles, défendre notre démocratie et faire avancer sans relâche le programme progressiste », a écrit la CBC dans la lettre signée par le président Steven. Horsford.

La mort de Feinstein place Newsom dans une position peu enviable alors qu’il choisit son deuxième sénateur américain en trois ans. En mars, le gouverneur démocrate s’est engagé à choisir une femme noire si Feinstein ne parvenait pas à terminer son mandat. Puis, plus tôt ce mois-ci, il a déclaré qu’il ne choisirait aucun des candidats déjà en lice pour remplacer Feinstein – une catégorie qui comprend Lee. Sa position a irrité les partisans de Lee et a ouvert une rupture avec Newsom.

« Elle a ce qu’il faut pour se mettre au travail dès le premier jour et veillera à ce que nous continuions à construire au-delà de ce moment de l’histoire de notre pays et à servir de fervente défenseure des intérêts du peuple californien », a déclaré Glynda C. Carr, présidente du PAC de Higher Heights. & PDG, dans un communiqué. Le comité d’action politique se concentre sur l’élection de femmes noires plus progressistes aux fonctions étatiques et fédérales.

Lee elle-même s’est concentrée sur l’éloge public de Feinstein et s’est abstenue de s’exprimer publiquement depuis la mort du sénateur. Une partie du même réseau qui a exhorté Newsom à remplacer Kamala Harris par une femme noire lorsque l’actuel vice-président est parti pour la Maison Blanche exhorte maintenant Newsom à reconsidérer Lee.

Ils soulignent l’importance des femmes noires pour le Parti démocrate – une considération importante pour Newsom alors qu’il renforce son profil national avant une éventuelle candidature à 2028.

« Barbara Lee et les femmes noires ne sont pas de simples gardiennes, mais le centre de vote et d’organisation du Parti démocrate national », a déclaré Aimee Allison, dont l’organisation She the People défend les femmes de couleur en politique. « Le gouverneur Newsom devrait utiliser toute la force de son influence politique, comme il l’a fait avec la nomination du sénateur Padilla, pour garantir que les femmes noires de Californie et de chaque État soient représentées à long terme », a déclaré Allison dans un communiqué.

Mais la nomination de Lee entraînerait des inconvénients politiques. Elle a toujours été à la traîne de ses opposants dans les sondages pour la course au Sénat, à savoir les représentants Adam Schiff et Katie Porter. Newsom pourrait être accusé d’avoir outrepassé les électeurs lors d’une course active au Sénat s’il nomme Lee. Le gouverneur a cité cette logique lorsqu’il a expliqué sa préférence pour ne pas faire pencher la balance.

« Ce serait complètement injuste pour les démocrates qui ont travaillé d’arrache-pied », a déclaré Newsom sur « Meet the Press » plus tôt ce mois-ci. « Cette primaire n’est plus qu’une question de mois. Je ne veux pas faire pencher la balance. »

Choisir l’un des trois membres de la Chambre candidats au siège de Feinstein pourrait également provoquer la colère des membres de la délégation démocrate de Californie. Alors que certains de ces membres ont soutenu Lee, un plus grand nombre d’entre eux ont soutenu Schiff – y compris la présidente émérite Nancy Pelosi, avec qui Newsom entretient des relations étroites.