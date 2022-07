Les partisans de la mesure de sécurité des armes à feu de l’Oregon espèrent un scrutin d’automne

SALEM, Oregon (AP) – Les partisans d’une initiative proposée dans l’Oregon qui obligerait les gens à obtenir des permis pour acheter des armes à feu disent que les inquiétudes concernant les récentes fusillades de masse ont soutenu leurs efforts et qu’ils ont suffisamment de signatures pour le placer sur le scrutin de novembre.

Le révérend Mark Knutson, l’un des principaux pétitionnaires de l’initiative, a déclaré qu’il prévoyait de remettre les signatures vendredi après-midi au bureau du secrétaire d’État de l’Oregon à Salem, accompagné d’étudiants et d’autres bénévoles. Les responsables électoraux, qui travaillent sous la secrétaire d’État Shemia Fagan, vérifieraient ensuite que les signatures proviennent d’électeurs inscrits.

Les partisans de la mesure disent avoir constaté un regain d’intérêt pour l’éventuelle question du scrutin de novembre à la suite des récentes fusillades de masse, et ils espèrent que la décision de mettre la question des armes à feu avant que les électeurs ne s’enflamment dans d’autres États.

“Parcourons le pays, et sortons du chagrin, du désespoir et du deuil”, a déclaré Knutson. « Nous devons juste agir. Si les gens ont peur, si des voisins se font tirer dessus, si nos enfants ont peur, si nous n’agissons pas, que faisons-nous ?

Les partisans de l’initiative doivent fournir au moins 112 080 signatures d’électeurs inscrits d’ici la date limite de vendredi pour être sur le bulletin de vote, a déclaré Knutson. Jeudi, l’effort comptait 152 000 signatures en main, a-t-il déclaré.

Il interdirait les chargeurs de grande capacité de plus de 10 cartouches – à l’exception des propriétaires actuels, des forces de l’ordre et de l’armée – et exigerait un permis pour acheter n’importe quelle arme. La police d’État créerait une base de données sur les armes à feu.

Pour être admissible à un permis, un demandeur doit suivre un cours approuvé sur la sécurité des armes à feu, payer des frais, fournir des renseignements personnels, se soumettre à la prise d’empreintes digitales et à la photographie et réussir une vérification des antécédents criminels. La personne doit demander le permis auprès du chef de la police locale, du shérif du comté ou de leurs délégués.

L’Oregon semble être le seul État américain à avoir une initiative de sécurité des armes à feu en cours pour les élections de 2022, selon Sean Holihan, directeur législatif de l’État pour Giffords, une organisation dédiée à sauver des vies contre la violence armée.

L’Institute for Legislative Action de la National Rifle Association a dénoncé l’initiative, affirmant sur son site Internet que « ces citoyens anti-armes s’en prennent à VOUS, les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois de l’Oregon, et à VOS armes. Ils ne se soucient pas de la Constitution, de votre droit de détenir et de porter des armes, ou de votre droit divin de légitime défense.

Les électeurs de deux États voisins à prédominance démocrate ont déjà adopté des mesures de vote sur la sécurité des armes à feu.

En 2018, les électeurs de l’État de Washington ont approuvé des restrictions sur l’achat et la possession d’armes à feu, notamment le relèvement de l’âge minimum d’achat à 21 ans, l’ajout de vérifications des antécédents et l’augmentation des périodes d’attente. En 2016, les électeurs ont approuvé à une écrasante majorité une mesure autorisant les tribunaux à émettre des ordonnances de protection contre les risques extrêmes pour supprimer l’accès d’un individu aux armes à feu.

En 2016, les électeurs californiens ont adopté une mesure interdisant la possession de chargeurs de munitions de grande capacité et obligeant certaines personnes à passer une vérification des antécédents pour acheter des munitions.

La même année, les électeurs du Maine ont rejeté de justesse une proposition visant à exiger une vérification des antécédents avant une vente d’armes à feu.

Andrew Selsky, l’Associated Press