Les partisans de la ligne dure semblent réticents à évincer Johnson – pour l’instant

Les républicains de la Chambre des représentants du Freedom Caucus avertissent depuis des mois le président Mike Johnson (R-LA) que sa période de grâce pour diriger le spectacle sans leur colère est terminée – depuis que le nouveau président a travaillé pour la première fois avec les démocrates pour faire adopter une loi à deux niveaux. propre » pour maintenir le gouvernement ouvert en novembre dernier, quelques semaines seulement après son élection. Dès que Johnson a annoncé son intention de promouvoir la proposition à deux niveaux qui maintiendrait le financement du gouvernement aux niveaux actuels, il est devenu clair que Johnson n’était pas le Golden Boy que ses partisans les plus virulents avaient promis, doté d’un pouvoir magique pour unir le gouvernement. conférence de plus en plus dirigée par des extrémistes.

Cette CR a fini par être adoptée avec l’aide des démocrates et le tollé des partisans de la ligne dure – bien que Johnson ait affirmé que l’approche astucieuse à deux niveaux avait été jetée comme un os au House Freedom Caucus. Depuis, le flanc d’extrême droite s’interroge sur l’allégeance de l’orateur, même si seul le représentant Chip Roy (R-TX) a jusqu’à présent hoché la tête au fait que la motion de démission est toujours sur la table.

À quelques jours d’une nouvelle fermeture partielle du gouvernement, Johnson a annoncé ce week-end qu’il avait conclu un accord sur un autre projet de loi provisoire avec la direction du Sénat, qui maintiendrait le gouvernement ouvert jusqu’en mars. Le même type de manœuvre qui a permis à l’ancien président Kevin McCarthy (R-CA) de rester neuf mois après son mandat à la présidence.

Les membres du Freedom Caucus sont en colère, mais semblent réticents, du moins depuis cette semaine, à recourir à la motion d’une seule personne pour supprimer le seuil qu’ils ont utilisé pour évincer McCarthy l’année dernière. Seuls Roy, qui a suggéré que l’option était toujours sur la table, et le représentant Warren Davidson (R-OH), qui a déclaré aux journalistes que Johnson « n’aurait jamais dû être embauché » la semaine dernière, ont jusqu’à présent hoché la tête en faveur de représailles.

Il devient de plus en plus possible que, peut-être, l’enthousiasme de l’extrême droite pour la défenestration ne s’applique, ou ne s’applique particulièrement, qu’à McCarthy, alors que les membres du Freedom Caucus font tout leur possible pour blâmer quiconque, sauf Johnson, de faire des choses qu’ils n’aiment pas. Aujourd’hui, par exemple, au moins un extrémiste laisse entendre que Johnson reçoit de mauvais conseils de la part de son équipe. Par le messager :

Le représentant du Montana GOP, Matt Rosendale, estime que le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, souhaite mener une lutte plus importante contre les dépenses et la frontière, mais que son personnel le dissuade d’exploiter les financements gouvernementaux pour imposer des changements de politique conservateurs. « Il sait ce qu’il faut faire. Il reçoit de très mauvais conseils », a déclaré Rosendale dans une interview avec The Messenger mardi. « Son équipe mine sa confiance, et c’est ce qui l’empêche de faire ce qu’il faut. Je pense qu’ils devraient tous être licenciés. Le bureau de Johnson n’a pas répondu à une demande de commentaire.

En ce qui concerne McCarthy, peut-être qu’ils n’aimaient tout simplement pas ce type.

