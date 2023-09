Les partisans de la ligne dure bloquent le projet de loi sur les dépenses de défense alors que la guerre civile du Parti républicain s’aggrave

En fin de compte, le vote procédural sur le projet de loi de dépenses de défense de 826 milliards de dollars, connu sous le nom de règle, a échoué mardi par 212 voix contre 214. Cinq républicains ont fait défection lors du vote procédural, qui correspond presque toujours aux lignes de parti : les représentants. Andy Biggs de l’Arizona, Dan Bishop de Caroline du Nord, Ken Buck du Colorado, Ralph Normand de Caroline du Sud et Matt Rosendale du Montana.

Les faucons de la défense ont critiqué les conservateurs, dirigés principalement par le House Freedom Caucus, qui ont bloqué le financement militaire la semaine dernière. Certains républicains à tendance militaire ont exhorté McCarthy à forcer un vote sur la mesure de défense même si elle était vouée à l’échec, obligeant les conservateurs à assumer la responsabilité de son retard.

représentant Mike García (R-Calif.), un appropriateur qui a exhorté les dirigeants à forcer le problème, a appelé nommément les cinq transfuges du GOP et a comparé leurs votes à l’apaisement de la Chine.

« Ils viennent de donner la victoire au Parti communiste chinois à la suite de ce vote », a déclaré Garcia aux journalistes.

« C’est révélateur que nous avons cinq clowns qui ne savent pas ce qu’ils veulent à part de l’attention », a ajouté le président des services armés de la Chambre. Mike Rogers (R-Ala.).

L’échec du vote compromet encore davantage les efforts du Parti républicain pour adopter les projets de loi annuels de financement du gouvernement à moins de deux semaines de la fermeture.

Plus urgent encore, la majorité des républicains de la Chambre ne parviennent pas à s’entendre sur un financement à court terme pour maintenir le gouvernement ouvert au-delà du 30 septembre.

Un palliatif partisan déployé dimanche et négocié par deux factions républicaines concurrentes – le Freedom Caucus d’extrême droite et le Main Street Caucus, plus centriste – financerait le gouvernement jusqu’en octobre. Cela réduirait certaines dépenses intérieures tout en exemptant les programmes de défense nationale. La mesure comprend des dispositions strictes en matière de sécurité aux frontières, tout en excluant l’argent frais pour l’Ukraine.

Cette mesure est encore bien loin du soutien nécessaire pour être adoptée dans le chaos républicain. Et on ne sait pas exactement ce que la Chambre peut adopter avec l’imminence d’une fermeture.

Les démocrates s’opposent au projet de loi de financement du Pentagone, que les républicains chargent de dispositions conservatrices visant à limiter l’accès à l’avortement, au traitement médical des troupes transgenres et aux efforts en faveur de la diversité. McCarthy peut perdre seulement quelques voix sur ce projet de loi ou sur n’importe quel autre projet de loi.

Même si McCarthy parvient à maintenir ses rangs unis pour faire adopter le projet de loi, celui-ci n’a toujours aucune chance d’être adopté par un Sénat dirigé par les démocrates.

Président du comité du règlement intérieur Tom Cole (R-Okla.) a déploré que le projet de loi du Pentagone soit bloqué par une faction de législateurs de droite qui avaient exigé que le projet de loi soit rédigé avec une variété de dispositions sociales conservatrices.

« Ce n’est pas une bonne législation. Et c’est du chantage », a déclaré Cole. « Alors bon, s’il n’y a… rien dans ce projet de loi avec lequel vous n’êtes pas d’accord, dites-moi pourquoi vous votez non.

« Il n’y a aucune justification », a-t-il déclaré.

Garcia a déclaré qu’il avait parlé à la plupart des récalcitrants avant le vote. Bien qu’il ait critiqué les cinq transfuges pour avoir rejeté le projet de loi, il a prédit que les républicains finiraient par parvenir à un accord pour l’adopter.

« Je pense qu’en tant que conférence, nous devons nous enfermer dans une grande salle et ne pas en sortir tant que nous n’avons pas trouvé la voie à suivre », a déclaré Garcia. « Nous devons donner aux gens un forum pour qu’ils puissent exprimer leurs doléances, comme Festivus. Nous apporterons le poteau en aluminium et tout le monde pourra s’en occuper.