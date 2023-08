Les partisans de la légalisation de la drogue ont des doutes sur les surdoses, la criminalité monte en flèche au Portugal : « elle s’est normalisée »

Le Portugal, un pays largement salué par les partisans de la légalisation des drogues pour sa décision de décriminaliser toutes les drogues dures, fait face à des doutes accrus à l’intérieur de ses frontières quant à savoir si l’approche fonctionne réellement.

Au cours des 20 dernières années, le Portugal est devenu un modèle pour les partisans de la légalisation des drogues, mais selon un récent Rapport du Washington Post avec pour titre » Autrefois salué pour la dépénalisation des drogues, le Portugal a maintenant des doutes « , le nombre de personnes consommant des drogues et faisant des surdoses a augmenté ces dernières années. Certains à l’intérieur du pays pensent qu’un pic de criminalité est lié à la prévalence de la drogue.

Selon le rapport, les problèmes de drogue dans les zones urbaines sont pires qu’ils ne l’ont été depuis des décennies, et les entités gouvernementales qui gèrent des programmes de réhabilitation et des « commissions de dissuasion » sous-financées se concentrent davantage sur le soutien à la consommation de drogue en tant que « droit humain » que sur le traitement.

« De nos jours au Portugal, il est interdit de fumer du tabac en dehors d’une école ou d’un hôpital. Il est interdit de faire de la publicité pour les glaces et les sucreries. Et pourtant, c’est autorisé pour [people] être là, en train de s’injecter des drogues », a déclaré Rui Moreira, le maire de Porto, au Portugal, au Washington Post. « Nous l’avons normalisé. »

De plus, le pourcentage de personnes consommant de la drogue au Portugal est passé de 7,8 % à 12,8 % en 2022, et les surdoses ont atteint des sommets en 12 ans. Dans la capitale de Lisbonne, les taux de surdose ont doublé de 2019 à 2023. À Porto, les accessoires liés à la drogue dans les rues ont augmenté de 24 % de 2021 à 2022, et la criminalité a grimpé de 14 %, ce qui, selon la police, est lié à la consommation endémique de drogue.

« En fin de compte, la police a les mains liées », a déclaré Leitão da Silva, chef de la police municipale de Porto, tout en expliquant que la situation actuelle en matière de toxicomanie est similaire à ce qu’elle était avant la dépénalisation des drogues.

Le rapport du Washington Post a expliqué que la police éprouve de la « fatigue » sachant que l’arrestation de trafiquants de drogue, qui peuvent être arrêtés au Portugal, est peu susceptible d’entraîner une sanction grave.

« Lorsque vous abandonnez l’application de la loi pour la première fois, il n’y a pas beaucoup de gens qui franchissent la ligne que vous avez supprimée. Et le public pense que cela fonctionne très bien », a déclaré Keith Humphreys, ancien conseiller principal en matière de politique antidrogue dans l’administration Obama et professeur à l’Université de Stanford. , a déclaré au Washington Post. « Ensuite, on apprend qu’il y a un marché ouvert, des limites aux sanctions, et vous commencez à attirer plus d’usagers de drogue. Ensuite, vous avez une culture de la drogue plus stable et, franchement, ça n’a plus l’air aussi bien. »

Humphreys a déclaré à Fox News Digital que le Portugal et d’autres endroits rencontrant des problèmes de légalisation de la drogue tels que Portland, Oregon, sont « arrivés à un équilibre » où de nombreux policiers et politiciens croient « à tort ou à raison » que s’ils tentent de réprimer sur les drogues « rien ne va se passer. »

« Si j’écris ce billet, vous n’obtiendrez jamais de commission de dissuasion ou si je vous arrête pour trafic, vous n’irez jamais en prison et cela les rend moins intéressés à le faire, sans surprise, car ils ont beaucoup d’autres choses à faire et c’est le même genre de chose qui se produit quand, vous savez, la police ne prend pas ça au sérieux. Quand quelqu’un entre par effraction dans votre voiture avec le temps, les gens arrêtent simplement de signaler les cambriolages parce que c’est juste un problème, une perte de temps et rien ne va se passer de toute façon. Donc je pense que cela s’est produit, vous savez, dans des endroits comme Porto, personne ne pense que cela fait une différence, alors bien sûr ils vont arrêter de le faire, ils ont beaucoup d’autres choses à faire.

L’expert en politique des drogues Paul Larkin, chercheur juridique principal au Meese Center for Legal and Judicial Studies de la Heritage Foundation, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’est pas surprenant que certains au Portugal reconsidèrent l’approche de la légalisation des drogues.

« Tout comme c’est une erreur de supposer automatiquement que la criminalisation d’une activité va y mettre fin, c’est aussi une erreur de penser que la dépénalisation d’une activité éliminera automatiquement les dommages associés à l’activité elle-même », a déclaré Larkin. .

Larkin a cité d’autres endroits à travers le monde, y compris à Portland, dans l’Oregon, où une enquête récente a révélé que la majorité des habitants regrettent la dépénalisation des drogues, comme exemples que la dépénalisation des drogues ne fonctionne pas parce qu’en fin de compte 80 à 90 % de la population ne veulent pas acquiescer. aux quelque 10 % de la population qui consomme régulièrement de la drogue.

« Non », a déclaré Larkin à Fox News Digital lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà vu une situation où la dépénalisation des drogues avait fini par affecter positivement la société.