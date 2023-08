Les partisans de la junte nigérienne se rassemblent sur une base française alors que le bloc ouest-africain anti-coup d’État met ses troupes en attente

Des centaines de manifestants pro-coup d’État ont manifesté vendredi devant une base de l’armée française dans la capitale du Niger, Niamey, alors que l’organisme régional d’Afrique de l’Ouest s’orientait vers une éventuelle intervention militaire pour rétablir le régime civil.

La CEDEAO – la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest – a ordonné jeudi l’activation d’une force en attente, deux semaines après que les généraux ont renversé le président Mohamed Bazoum lors du septième coup d’État en Afrique de l’Ouest et du Centre en trois ans.

La mission proposée a soulevé le spectre d’un conflit qui s’aggrave dans une région stratégiquement importante où les puissances occidentales ont perdu leur emprise pendant la série de coups d’État et où l’influence russe semble être à la hausse.

Beaucoup de colère est dirigée contre l’ancienne puissance coloniale française, dont les forces ont été chassées du Mali et du Burkina Faso voisins à la suite de coups d’État, et dont la présence au Niger est menacée. Dans les jours qui ont suivi le coup d’État, des manifestants ont attaqué l’ambassade de France.

La manifestation de vendredi semblait pacifique, mais le message était clair.

« Vive la Russie », disait une pancarte d’un manifestant. « A bas la France… A bas la CEDEAO. »

Vendredi, les partisans de la junte se rassemblent à Niamey, la capitale du Niger. (AFP/Getty Images)

Depuis le coup d’État du 26 juillet, de nombreux Nigériens se sont présentés aux rassemblements organisés par la junte pour montrer leur soutien aux généraux, critiquant les puissances occidentales et louant la Russie – reflétant des scènes de rue au Mali et au Burkina Faso après les coups d’État entre 2020 et 2022.

« Je suis ici pour demander le départ des forces françaises », a déclaré vendredi la manifestante Salamatou Hima. « Nous sommes libres et nous avons le droit d’exiger ce qui est bénéfique pour notre pays. »

Force de veille

Les pays d’Afrique de l’Ouest, quant à eux, ont commencé les préparatifs pour engager des troupes en vue d’une éventuelle action visant à renverser le coup d’État, les chefs de l’armée régionale devant se réunir dans les prochains jours.

Il n’était pas encore clair combien de temps la force en attente prendrait pour se rassembler, quelle serait sa taille et si elle envahirait réellement.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il soutenait les efforts de médiation de la CEDEAO, mais a mis en garde contre toute intervention militaire.

« Nous pensons que toute tentative militaire pour résoudre la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain, ainsi qu’à une forte déstabilisation de la situation dans la région saharo-sahélienne », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La CEDEAO a déclaré que toutes les options étaient sur la table et qu’elle espérait toujours une résolution pacifique de la crise au Niger.

Les analystes de la sécurité ont déclaré qu’une force de la CEDEAO pourrait prendre des semaines ou plus à se rassembler, laissant potentiellement la place à des négociations.

REGARDER | Force régionale en attente d’une éventuelle intervention : Coup d’État au Niger : la force régionale en attente d’une éventuelle intervention Les dirigeants ouest-africains affirment qu’une action militaire n’est pas exclue pour tenter de ramener le président nigérien, Mohamed Bazoum, au pouvoir. Mais les putschistes sont provocants alors que le soutien au coup d’État reste élevé dans la capitale.

La Côte d’Ivoire est jusqu’à présent le seul pays à avoir précisé le nombre de soldats qu’elle enverrait. Le président Alassane Ouattara a promis jeudi un bataillon de 850.

Le Bénin et la Sierra Leone ont déclaré vendredi qu’ils fourniraient des troupes mais n’ont pas précisé combien. Le Sénégal a déclaré la semaine dernière qu’il fournirait des troupes en cas d’intervention.

La plupart des autres pays de la CEDEAO – y compris le Nigeria, poids lourd régional, qui assure sa présidence tournante – ont jusqu’à présent refusé de commenter.

Les membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont présentés lors d’une réunion à Abuja, la capitale du Nigeria, jeudi. (Kola Sulaimon/AFP/Getty Images)

La Gambie et le Libéria ont déclaré vendredi à Reuters qu’ils n’avaient pas encore pris de décision.

Les gouvernements militaires du Mali et du Burkina Faso voisins, tous deux membres de la CEDEAO, ont déclaré qu’ils défendraient la junte au Niger.

Les chefs militaires n’ont pas encore réagi à la décision de la CEDEAO, bien qu’ils aient repoussé les appels répétés au dialogue de la communauté internationale et nommé un nouveau gouvernement quelques heures avant le sommet de la CEDEAO de jeudi.

Un mouvement politique interne mis en place en opposition au coup d’État s’est rangé du côté de la réponse militaire de la CEDEAO vendredi et a déclaré qu’il serait disponible pour aider.

La France a déclaré qu’elle soutenait pleinement toutes les conclusions du sommet de la CEDEAO, mais qu’elle s’est abstenue de décrire tout soutien concret qu’elle pourrait apporter à une éventuelle intervention.

Détention « inhumaine et cruelle »

Pendant ce temps, l’Union africaine, l’Union européenne, les États-Unis et les Nations Unies ont tous déclaré qu’ils étaient de plus en plus préoccupés par les conditions de détention de Bazoum.

Volker Turk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré vendredi que les conditions « se détérioraient rapidement » et pourraient constituer une violation du droit international des droits de l’homme.

Human Rights Watch a déclaré avoir parlé à Bazoum cette semaine et qu’il leur avait dit que le traitement de sa famille en détention était « inhumain et cruel ».

Le premier ministre Justin Trudeau, à droite, serre la main de Bazoum lors du Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, en novembre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

« Mon fils est malade, a une grave maladie cardiaque et a besoin de voir un médecin », a déclaré le groupe citant Bazoum.

La fille de Bazoum, Zazia Bazoum, qui est en France, a déclaré au journal britannique Guardian que la junte le maintenait dans des conditions déplorables pour tenter de le forcer à signer une lettre de démission. Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante les conditions de sa détention.

Le coup d’État au Niger, riche en uranium, l’un des pays les plus pauvres du monde mais un allié de l’Occident dans la lutte contre les militants islamistes dans la région du Sahel, a été déclenché par la politique intérieure mais a des répercussions bien au-delà de ses frontières.

Des troupes américaines, françaises, allemandes et italiennes sont stationnées au Niger dans le cadre de la lutte contre les filiales locales d’Al-Qaïda et de l’État islamique qui ont tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes à travers le Sahel.