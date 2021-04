MINNEAPOLIS – Le jeune homme noir s’est levé à l’arrière de la camionnette, un mégaphone à la bouche, entouré de centaines de marcheurs qui chantaient qui ignoraient les klaxons des conducteurs alors qu’ils bloquaient la rue.

«Si George ne comprend pas? l’activiste Brandyn Tulloch, 24 ans, a crié à la foule.

« Ferme-le! » ils ont crié comme un seul.

«Si George ne comprend pas?

« Ferme-le! »

« Si. George. Ne le fais pas. Obtenir. Ça? »

« Ferme-le! »

La foule a rugi d’approbation à l’idée que leur mouvement engorgerait la ville si les jurés entendant l’affaire contre l’ancien policier Derek Chauvin ne parvenaient pas à le condamner pour la mort de Floyd.

Tulloch et ses amis à Minneapolis sont devenus l’une des voix les plus fortes et les plus fortes pour la réforme de la police dans la ville et à l’échelle nationale, mais leurs méthodes de confrontation et leur réticence à condamner les émeutes, les pillages et les incendies criminels les ont mis en contradiction avec les groupes de réforme plus établis.

Alors que la violence associée à certaines manifestations de Black Lives Matter a suscité la condamnation de nombreux habitants de la région et de certains commentateurs conservateurs, Tulloch et d’autres militants se disent fatigués d’attendre que le système se réforme. Ils disent que la vitesse à laquelle Chauvin a été limogé, jugé et condamné, ainsi que le soutien du président Joe Biden à la George Floyd Justice in Policing Act, montrent que les manifestations peuvent être efficaces.

Ils se considèrent comme le dernier dans la lignée des activistes noirs qui causent de «bons ennuis», selon les mots de l’ancien membre du Congrès John Lewis, qui a défilé avec Marin Luther King Jr. Lewis, un Freedom Rider, a été battu, arrêté et emprisonné en combattant pour droits civiques.

Lewis a déclaré en 2016: « Nous avons été trop silencieux pendant trop longtemps. Il arrive un moment où vous devez dire quelque chose. Vous devez faire un peu de bruit. Vous devez bouger les pieds. C’est le moment. »

Bien que les manifestations nationales de l’été dernier aient attiré la colère du président de l’époque, Donald Trump, qui a déclaré que les villes «allaient en enfer» à cause de la violence. Mais la plupart des actions ont été pacifiques, bien que peu pratiques pour les conducteurs et les résidents.

Les manifestants ne se sont pas livrés à des actes de violence ou à des activités destructrices dans plus de 93% des plus de 7750 manifestations dans tout le pays entre le 26 mai et la fin août, selon un rapport du US Crisis Monitor, un effort conjoint comprenant l’Université de Princeton qui recueille et analyse le réel- données temporelles sur les manifestations et la violence politique aux États-Unis

Mais à Minneapolis, les dirigeants de la ville ont été piqués par les émeutes et les destructions qui ont suivi la mort de Floyd. Bien que les dégâts aient été principalement localisés – y compris le pillage d’une cible et la destruction par incendie d’un Walgreens – les dirigeants de la ville affirment que cela a eu un effet dévastateur sur les petites entreprises de ces zones, dont peu ont rouvert depuis. En réponse, au cours du procès Chauvin, ils ont encerclé le palais de justice avec la Garde nationale du Minnesota et des clôtures grillagées. Les estimations évaluent les dommages causés par les manifestations et les émeutes de l’été dernier dans la région de Minneapolis à 500 millions de dollars.

Aucune de ces mesures de sécurité n’était nécessaire après le verdict et les barricades sont en cours de démantèlement. Mais les dirigeants de la contestation restent en colère; ils croient que les fonctionnaires sont plus disposés à dépenser de l’argent pour les clôtures et la police que pour changer la façon dont la police traite les personnes de couleur.

Mais ils disent également que les condamnations de Chauvin sur les trois chefs d’accusation – ainsi que la décision du chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, de renvoyer les quatre policiers liés à la mort de Floyd et de témoigner contre Chauvin – suggèrent qu’ils ont poussé la ville au-delà du point de basculement. Arradondo a renvoyé les quatre officiers le lendemain de la mort de Floyd, et après plusieurs jours de protestations, Chauvin a été arrêté.

Les protestations se sont poursuivies et le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, qui est noir, a repris l’affaire et a porté des accusations plus sévères contre Chauvin que celles initialement portées par les procureurs locaux, en plus d’inculper les trois autres agents. Ces anciens officiers seront jugés plus tard cet été.

Le chef de la NAACP, âgé de 112 ans, Derrick Johnson, a déclaré que le tollé de la communauté suite à la mort de Floyd pourrait être l’équivalent du mouvement de réforme de la police de la percée des droits civiques à Selma, en Alabama, après le « Bloody Sunday » en 1965.

Un autre dirigeant de la manifestation, Jaylani Hussain, a déclaré avant le verdict qu’il était prêt pour une bataille prolongée et personnelle en première ligne de la dissidence publique.

«Soit nous rentrons chez nous après avoir obtenu un verdict de culpabilité, soit nous restons dans la rue jusqu’à ce que justice soit rendue par tous les moyens nécessaires», a-t-il déclaré.

Il a demandé quelle était la valeur des biens – généralement assurés – par rapport aux vies des Noirs perdues à cause du racisme systémique?

Les partisans de la réforme de longue date, du révérend Jesse Jackson et du révérend Al Sharpton aux dirigeants locaux comme Trahern Pollard, affirment que travailler dans le système existant sera finalement plus efficace. Dans les heures qui ont précédé l’annonce du verdict Chauvin, Pollard a plaidé auprès des militants noirs de Minneapolis pour éviter la violence et le pillage.

« En fin de compte, vous n’apporterez aucun changement en brûlant et en pénétrant par effraction dans les entreprises des gens. Ce n’est pas ainsi que vous accomplissez quoi que ce soit », a déclaré Pollard, s’exprimant devant un mémorial pour Daunte Wright, un homme noir tué par la police. dans la banlieue de Minneapolis de Brooklyn Park au milieu du procès Chauvin.

Manifestations ou émeutes?:Alors que les manifestations se poursuivent contre les meurtres de la police, les législateurs tentent d’ajouter à la liste des crimes auxquels les manifestants pourraient être confrontés.

Pollard, 48 ans, dirige «We Push For Peace», un programme communautaire de lutte contre la violence de longue date dans les villes jumelles. Depuis 15 ans, il tente de réduire la violence dans les communautés noires tout en améliorant simultanément les relations avec la police et les élus. Pollard a déclaré que les jeunes militants s’attendent à ce que le monde change immédiatement: « Ils veulent tout maintenant, ne comprenant pas que tout est un processus dans la vie. »

Le révérend Ian Bethel, qui travaille pour changer le service de police depuis plus d’une décennie, a déclaré qu’il comprenait l’anxiété et le stress au sein de la communauté noire.

Mais s’adressant aux manifestants avant l’annonce du verdict, Bethel a plaidé pour la paix. Bethel a travaillé aux côtés d’Armandando de 2003 à 2008, alors qu’ils étaient tous deux membres du Conseil des relations avec la communauté de la police, créé à la demande du ministère américain de la Justice, qui craignait que la police de la ville n’utilise trop de force contre les communautés de couleur.

Bethel, le pasteur principal du Tabernacle baptiste New Beginnings à Minneapolis, a déclaré que la violence des manifestants ne ferait qu’aggraver la réponse de la police, bien qu’il ait reconnu que « nous n’aimons pas beaucoup » les balles en caoutchouc et les gaz lacrymogènes qu’ils utilisent, et que le système préfère encore souvent les Blancs aux Noirs.

«Ne blessez pas ce que nous faisons à table», a exhorté Bethel aux jeunes manifestants noirs. « S’il vous plaît. Arrêtez cette violence. Ne déchirez plus notre ville. »

Le ministère fédéral de la Justice a ouvert cette semaine une nouvelle enquête sur le modèle et la pratique du service de police de Minneapolis, y compris la violence contre les manifestants et les préjugés raciaux.

S’éloignant de Minneapolis, le défenseur de la réforme de la police et président de Colour Of Change Rashad Robinson, 41 ans, a déclaré qu’il y avait de la place pour toutes les approches. Il a déclaré que ce serait une erreur de voir les manifestations parfois violentes de l’été dernier comme déconnectées des générations de pressions exercées par les dirigeants noirs. Colour of Change est un groupe de réforme axé sur le Web qui compte plus de 7 millions de membres.

« Les manifestations ont eu un impact profond sur la conversation culturelle, mais elles sont le résultat direct d’années d’indignation croissante », a-t-il déclaré. « Toutes ces choses sont profondément liées. »

Trahern Crews, cofondateur de Black Lives Matter Minnesota, a déclaré qu’il pensait que la pression directe sur Minneapolis et d’autres villes avait été efficace, mais qu’il rendait également hommage au travail de ceux qui l’ont précédé.

« Je pense que nous nous tenons sur les épaules du mouvement des droits civiques et nous devons le porter au niveau supérieur car notre existence est en jeu socialement, politiquement et économiquement. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous battre ou de mourir ». il a dit. « Je ne veux pas comparer ou en faire un concours, mais je suis fier que nous ayons pu faire pression sur les villes de Minneapolis et de Brooklyn Center pour que les officiers impliqués dans le meurtre de Daunte Wright et George Floyd soient arrêtés et inculpés. est presque inouï. «

Tulloch a déclaré que lui et d’autres dirigeants de la manifestation continueraient à pousser, reconnaissant que leurs efforts pourraient mettre certaines personnes mal à l’aise.

Le 12 avril, après la mort de Wright, Tulloch a tweeté: « Si vous ressentez le besoin de dire QUELQUE CHOSE de négatif à propos de la manifestation, des troubles ou du pillage présumé au Brooklyn Center ou au MPLS, gardez cela pour vous. ILS TUENT TOUJOURS LES NOIRS. Ne dites pas S___ à moins que vous ne condamniez le meurtre insensé d’un autre corps noir. «

Après le verdict, Tulloch a déclaré qu’il restait engagé dans le mouvement. Il a dit que ce n’était pas à lui de critiquer comment un autre Noir veut se battre pour la réforme, mais qu’il continuera à faire ce qui semble fonctionner.

«Maintenant, est-ce naïf de ma part de croire que je verrai le changement que je veux voir dans ma vie? Oui. Mais peut-être que cela signifie que mes enfants verront que nous avons progressé », a-t-il déclaré.« Je ne suis plus désolé. Je suis sans excuse. «